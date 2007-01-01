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- 8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，PureProtect 提示
Micro Pure 濾芯是一套多功能過濾系統，可有效去除所有細菌、雜質和異味，為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。它包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜，包含超過 5200 億個微孔，有效清除 99.99% 的各類細菌，以及粒狀活性碳去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾網還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。
進階及簡易的 Pure Protect 提示顏色標記以最簡單的方法，提醒使用者更換濾芯：當絲膜變成深灰或銹棕色，應更換濾芯。
這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。
這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。
進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。
專門針對不使用電力操作並提供最高效能而設計，可持續支援發展。
淨化系統
設計規格
濾芯規格
輸入水條件
一般規格
持續性
原產地
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