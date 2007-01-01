去除所有細菌、有害的有機物質和氯氣

Micro Pure 濾芯是一套多功能過濾系統，可有效去除所有細菌、雜質和異味，為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。它包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜，包含超過 5200 億個微孔，有效清除 99.99% 的各類細菌，以及粒狀活性碳去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾網還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。