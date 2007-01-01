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    水龍頭濾水器

    WP3811

    隨時享用清純的飲用水

    靈活且易於安裝的濾水器可透過 Micro Pure 濾網去除水中的細菌、有害的有機物質和氯氣，並保留有益的礦物質，使水質純淨。

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    建議零售價: HK$458.00

    水龍頭濾水器

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    隨時享用清純的飲用水

    透過 Micro Pure 濾網

    • Micro Pure

    去除所有細菌、有害的有機物質和氯氣

    Micro Pure 濾芯是一套多功能過濾系統，可有效去除所有細菌、雜質和異味，為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。它包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜，包含超過 5200 億個微孔，有效清除 99.99% 的各類細菌，以及粒狀活性碳去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾網還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

    Pure Protect 提示將提醒您更換濾芯的時間

    進階及簡易的 Pure Protect 提示顏色標記以最簡單的方法，提醒使用者更換濾芯：當絲膜變成深灰或銹棕色，應更換濾芯。

    高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量

    這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。

    Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上

    這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

    進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

    進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

    無需電力便可達到最高效能

    專門針對不使用電力操作並提供最高效能而設計，可持續支援發展。

    技術規格

    • 淨化系統

      去除 VOC
      去除渾濁物質
      3000 升或大約 1 年
      除菌
      99.99  %
      氯氣濾除率
      >75  %

    • 設計規格

      顏色
      白色
      材料
      塑膠
      產品重量
      230  克
      產品尺寸 (L x W x H)
      60 x 137 x 105  mm

    • 濾芯規格

      主要濾材
      • 空心纖維薄膜
      • 粒狀活性碳 GAC
      濾芯使用壽命
      2400 公升或約 8 個月

    • 輸入水條件

      最小入水水壓
      0.7  Bar
      最低入水水溫
      50  °C
      最大入水水壓
      3.5  Bar

    • 一般規格

      更換濾芯
      WP3911
      配件
      8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，PureProtect 提示
      用水選擇
      • 經過過濾的水霧
      • 未經過濾的水霧
      • 未經過濾的水流
      水流量
      2  公升/分鐘
      水流量
      5  °C

    • 持續性

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙
      包裝
      > 90% 可回收物料

    • 原產地

      濾水器
      日本
      替換濾芯
      日本

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，PureProtect 提示

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