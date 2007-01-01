時刻享用潔淨純水
鍍銀活性碳系統可去除氯氣與其他雜質，有助於您提升飲用水和烹飪用水的味道。 查看各種好處
建議零售價: HK$108.00
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PureTaste 濾芯可為您帶來更潔淨、更可口的飲用水
PureTaste 濾芯可去除自來水中的難聞氯氣、臭味、異味以及大顆粒沉積物，確保獲得更潔淨、口感更好的水，以便用於飲用、烹煮和清潔。另外，鍍銀粒狀活性碳能夠阻止濾芯中滋生細菌。
高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量
這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。
進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯
進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。
技術規格
-
淨化系統
- 去除渾濁物質
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3000 升或大約 1 年
- 氯氣濾除率
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>80
%
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設計規格
- 顏色
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白色
- 材料
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塑膠
- 產品重量
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50
克
- 產品尺寸 (L x W x H)
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44 x 44 x 90
mm
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濾芯規格
- 主要濾材
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鍍銀 GAC
- 濾芯使用壽命
-
2000 公升或約 6 個月
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輸入水條件
- 最小入水水壓
-
0.7
Bar
- 最低入水水溫
-
50
°C
- 最大入水水壓
-
3.5
Bar
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一般規格
- 水流量
-
2
公升/分鐘
- 水流量
-
5
°C
-
持續性
- 包裝
-
> 90% 可回收物料
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原產地
- 替換濾芯
-
日本
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