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  • 時刻享用潔淨純水 時刻享用潔淨純水 時刻享用潔淨純水

    水龍頭濾水器替換濾芯

    WP3961

    時刻享用潔淨純水

    鍍銀活性碳系統可去除氯氣與其他雜質，有助於您提升飲用水和烹飪用水的味道。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$108.00

    水龍頭濾水器替換濾芯

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    高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量

    這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。

    進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

    進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

    技術規格

    • 淨化系統

      去除渾濁物質
      3000 升或大約 1 年
      氯氣濾除率
      >80  %

    • 設計規格

      顏色
      白色
      材料
      塑膠
      產品重量
      50  克
      產品尺寸 (L x W x H)
      44 x 44 x 90  mm

    • 濾芯規格

      主要濾材
      鍍銀 GAC
      濾芯使用壽命
      2000 公升或約 6 個月

    • 輸入水條件

      最小入水水壓
      0.7  Bar
      最低入水水溫
      50  °C
      最大入水水壓
      3.5  Bar

    • 一般規格

      水流量
      2  公升/分鐘
      水流量
      5  °C

    • 持續性

      包裝
      > 90% 可回收物料

    • 原產地

      替換濾芯
      日本

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