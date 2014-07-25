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    Philips Fidelio Fidelio 耳筒

    X2/00

    於舒適自在的家提供高保真音效

    使用 Fidelio X2 耳筒以細緻音效及舒適感於個人家居中為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計完全為您全面享受而設。

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    此產品已不再銷售。

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    高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

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    高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂更動聽。

    強勁的 50 毫米釹合金驅動器適用寬廣但準確的音域

    強勁的 50 毫米釹合金驅動器適用寬廣但準確的音域

    每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度釹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。

    聲學開放式設計提供純淨逼真音效

    聲學開放式設計提供純淨逼真音效

    聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。

    透氣的絲絨耳墊有助減少壓力和熱力

    透氣的絲絨耳墊有助減少壓力和熱力

    精緻的 Philips Fidelio X2 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶綿耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效紓緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。

    分層動態控制振動膜帶來精確的聲音

    分層動態控制振動膜帶來精確的聲音

    分層動態控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。這些層面與凝膠形成靈活的邊界，吸收並抑制任何誇張的頻率，帶來平穩和平坦頻率的響應。高頻率的聲音更加平衡及自然，音量範圍更細緻。

    高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

    高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

    Fidelio X2 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。

    預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低

    預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低

    耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，呈現原音。

    完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶

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    完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶，不僅透氣度高，而且具有足夠的靈活性，以確保時常都可完美佩戴。

    專用電線管理夾避免電線纏繞

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    雙層耳罩專為帶來精密聲音而設

    Philips Fidelio X2 的雙層耳罩是專為減低共振和震動所設計，可帶來完美無暇的精準原音和細膩的音質。X2 有堅固、分層的結構，十分耐用，是最理想的家用音樂裝置。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      開啟
      頻率響應
      5 - 40 000  Hz
      喇叭直徑
      50 毫米
      振動膜
      LMC
      阻抗
      30 Ohm
      磁鐵類型
      類型
      動態
      最大輸入功率
      500 mW
      敏感度
      100 dB @ 1mW
      失真 (THD)
      < 0.1% THD

    • 連接

      接線方式
      可拆式無氧電線（3 米）

    • 外盒

      長度
      26.5  厘米
      產品包裝數目
      2
      寬度
      25.5  厘米
      總重量
      2.15  kg
      高度
      31  厘米
      GTIN
      1 69 23410 73168 9
      淨重
      0.87  kg
      淨重
      1.28  kg

    • 包裝尺寸

      高度
      32  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      24  厘米
      深度
      12  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 23410 73168 2
      總重量
      0.91  kg
      淨重
      0.435  kg
      淨重
      0.475  kg

    • 產品尺寸

      高度
      23  厘米
      寬度
      19  厘米
      深度
      11  厘米
      重量
      0.38  kg

    • 配件

      連接插頭
      3.5 - 6.3 毫米連接器
      電線管理
      電線收藏夾

    Badge-D2C

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