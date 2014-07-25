高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂更動聽。
每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度釹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。
聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。
精緻的 Philips Fidelio X2 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶綿耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效紓緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。
分層動態控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。這些層面與凝膠形成靈活的邊界，吸收並抑制任何誇張的頻率，帶來平穩和平坦頻率的響應。高頻率的聲音更加平衡及自然，音量範圍更細緻。
Fidelio X2 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。
耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，呈現原音。
完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶，不僅透氣度高，而且具有足夠的靈活性，以確保時常都可完美佩戴。
Philips Fidelio X2 的雙層耳罩是專為減低共振和震動所設計，可帶來完美無暇的精準原音和細膩的音質。X2 有堅固、分層的結構，十分耐用，是最理想的家用音樂裝置。
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