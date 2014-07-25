高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

Fidelio X2 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。