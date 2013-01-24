主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips Fidelio

X3 有線蓋耳式後開式耳機

X3/00
Fidelio
Fidelio
  • 宛如置身音樂廳現場 宛如置身音樂廳現場 宛如置身音樂廳現場
    -{discount-value}

    Philips Fidelio X3 有線蓋耳式後開式耳機

    X3/00

    宛如置身音樂廳現場

    哪怕是歌手的呼吸聲，或是撥弦的雜音，只要您戴上音響發燒友級的後開式耳機，即可感受輕便舒適與優質音色。時刻體驗清澈細緻的全新境界。 查看各種好處

    Philips Fidelio X3 有線蓋耳式後開式耳機

    宛如置身音樂廳現場

    哪怕是歌手的呼吸聲，或是撥弦的雜音，只要您戴上音響發燒友級的後開式耳機，即可感受輕便舒適與優質音色。時刻體驗清澈細緻的全新境界。 查看各種好處

    宛如置身音樂廳現場

    哪怕是歌手的呼吸聲，或是撥弦的雜音，只要您戴上音響發燒友級的後開式耳機，即可感受輕便舒適與優質音色。時刻體驗清澈細緻的全新境界。 查看各種好處

    Philips Fidelio X3 有線蓋耳式後開式耳機

    宛如置身音樂廳現場

    哪怕是歌手的呼吸聲，或是撥弦的雜音，只要您戴上音響發燒友級的後開式耳機，即可感受輕便舒適與優質音色。時刻體驗清澈細緻的全新境界。 查看各種好處

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      宛如置身音樂廳現場

      專為音樂發燒友而設

      • 廣闊、自然音域
      • 輕若羽毛，舒適體驗
      • 皮革/金屬優質塗層
      • 可拆式 3 米 線纜
      專為超凡效能而設

      專為超凡效能而設

      Philips Fidelio X3 耳機的雙層耳罩可有效減低共振和震動。釹合金驅動器設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，以在高頻上達至最高的精確度。讓您享受：無暇音色、極致體驗。

      優質設計，感受對細節的追求

      優質設計，感受對細節的追求

      此蓋耳式耳機除了能呈現壯麗音效外，配戴時亦十分舒適。輕盈柔軟的內頭帶可按您的需要調整。外頭帶重量全無負擔，輕如羽毛的記憶棉耳墊完美阻隔嘈音。適合長時間聆聽。

      背開式設計。廣闊、自然音域

      背開式設計。廣闊、自然音域

      背開式耳罩被透聲的 Kvadrat 喇叭布料覆蓋，因此喇叭振膜產生的空氣壓力不受布料阻隔，令空氣能自由地流動，帶來彷如置身現場、具空間感的聲音。

      平衡的藝術，50 毫米驅動器呈現極致音韻

      平衡的藝術，50 毫米驅動器呈現極致音韻

      50 毫米音效技術驅動器的喇叭振膜由多層聚合物組成，並由阻尼膠填滿。每塊喇叭振膜均靈活流暢，呈現完美平衡的聲音。無需額外擴音，低音依然強勁。中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。

      高解析度音效，聆聽每個細節

      高解析度音效，聆聽每個細節

      無論您喜愛鋼琴還是搖滾，具備高解析度音效的耳機能讓您感受每一個音符所帶來的震撼。當接駁到高解析度的音源，比 CD 使用更高採樣率錄製而成的無損音效將為您帶來栩栩如生的聽覺享受。

      透聲的 Kvadrat 布料

      透聲的 Kvadrat 布料

      這一代高端後開式耳機的設計簡潔典雅，比上一代經典的 Fidelio X2 更上一層樓。黑色金屬塗層框架彷如綢緞般亮麗幼滑，在其底下的耳罩則被純黑、耐用的 Kvadrat 布料覆蓋。

      奢華的 Muirhead 皮革，選材符合標準

      奢華的 Muirhead 皮革，選材符合標準

      內外頭帶的由黑色 Muirhead 蘇格蘭皮革覆蓋，其選材均來自可持續發展及合乎道德標準的產地。此高級皮革柔軟而極具質感，為耳機增添一份精緻。

      任何音源均能播出真實音效

      盡情享受所有您喜愛的專輯。隨附連接線配備 6.3 毫米到 3.5 毫米插孔適配器，在智能裝置及家用裝置上均能播放。

      技術規格

      • 配件

        轉接器插頭
        3.5 - 6.3 毫米變壓器
        電線管理
        電線收藏夾

      • 連接

        接線方式
        可拆式無氧電線（3 米）

      • 聲音

        失真
        < 0.1% THD
        振動膜
        LMC
        喇叭直徑
        50 毫米
        敏感度
        100 dB @ 1mW
        最大輸入電量
        500 mW
        阻抗
        30 Ohm
        頻率響應
        5 - 40 000  Hz
        磁鐵類型
        音響系統
        開啟
        類型
        動態

      • 包裝尺寸

        EAN
        48 95229 10278 1
        深度
        12.2  厘米
        總重量
        1.35  千克
        高度
        31  厘米
        淨重
        0.435  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.915  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        24.5  厘米

      • 外盒

        GTIN
        1 48 95229 10278 8
        產品包裝數目
        2
        總重量
        3.18  千克
        高度
        31  厘米
        長度
        26.5  厘米
        淨重
        0.87  千克
        淨重
        2.31  千克
        寬度
        25.5  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        11  厘米
        高度
        23  厘米
        重量
        0.38  千克
        寬度
        19  厘米

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記