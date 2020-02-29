Fidelio X3 有線蓋耳式後開式耳機
宛如置身音樂廳現場
哪怕是歌手的呼吸聲，或是撥弦的雜音，只要您戴上音響發燒友級的後開式耳機，即可感受輕便舒適與優質音色。時刻體驗清澈細緻的全新境界。 查看各種好處
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宛如置身音樂廳現場
專為音樂發燒友而設
- 廣闊、自然音域
- 輕若羽毛，舒適體驗
- 皮革/金屬優質塗層
- 可拆式 3 米 線纜
專為超凡效能而設
Philips Fidelio X3 耳機的雙層耳罩可有效減低共振和震動。釹合金驅動器設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，以在高頻上達至最高的精確度。讓您享受：無暇音色、極致體驗。
優質設計，感受對細節的追求
此蓋耳式耳機除了能呈現壯麗音效外，配戴時亦十分舒適。輕盈柔軟的內頭帶可按您的需要調整。外頭帶重量全無負擔，輕如羽毛的記憶棉耳墊完美阻隔嘈音。適合長時間聆聽。
背開式設計。廣闊、自然音域
背開式耳罩被透聲的 Kvadrat 喇叭布料覆蓋，因此喇叭振膜產生的空氣壓力不受布料阻隔，令空氣能自由地流動，帶來彷如置身現場、具空間感的聲音。
平衡的藝術，50 毫米驅動器呈現極致音韻
50 毫米音效技術驅動器的喇叭振膜由多層聚合物組成，並由阻尼膠填滿。每塊喇叭振膜均靈活流暢，呈現完美平衡的聲音。無需額外擴音，低音依然強勁。中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。
高解析度音效，聆聽每個細節
無論您喜愛鋼琴還是搖滾，具備高解析度音效的耳機能讓您感受每一個音符所帶來的震撼。當接駁到高解析度的音源，比 CD 使用更高採樣率錄製而成的無損音效將為您帶來栩栩如生的聽覺享受。
透聲的 Kvadrat 布料
這一代高端後開式耳機的設計簡潔典雅，比上一代經典的 Fidelio X2 更上一層樓。黑色金屬塗層框架彷如綢緞般亮麗幼滑，在其底下的耳罩則被純黑、耐用的 Kvadrat 布料覆蓋。
奢華的 Muirhead 皮革，選材符合標準
內外頭帶的由黑色 Muirhead 蘇格蘭皮革覆蓋，其選材均來自可持續發展及合乎道德標準的產地。此高級皮革柔軟而極具質感，為耳機增添一份精緻。
任何音源均能播出真實音效
盡情享受所有您喜愛的專輯。隨附連接線配備 6.3 毫米到 3.5 毫米插孔適配器，在智能裝置及家用裝置上均能播放。
隨附光纖線配備 6.3 毫米 到 3.5 毫米插孔
-
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 頻率範圍
-
5 - 40,000 Hz
- 喇叭直徑
-
50 毫米
- 阻抗
-
30 Ohm
- 最大輸入功率
-
100 mW
- 敏感度
-
98 dB @ 1mW
- 失真 (THD)
-
< 0.1% THD
- 驅動器類型
-
動態
- 高解析度音效
-
是
-
連接
- 可分離式電線
-
是
- 耳筒插座
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
26.5
厘米
- 產品包裝數目
-
2
- 寬度
-
26
厘米
- 總重量
-
3.18
kg
- 高度
-
31
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10278 8
- 淨重
-
2.8
kg
- 淨重
-
0.38
kg
-
包裝尺寸
- 高度
-
29
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
24.5
厘米
- 深度
-
12.2
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10278 1
- 總重量
-
1.59
kg
- 淨重
-
1.4
kg
- 淨重
-
0.19
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
22
厘米
- 寬度
-
17.5
厘米
- 深度
-
11
厘米
- 重量
-
0.34
kg
-
配件
- 其他
-
- 音訊線
-
3.5 毫米 立體聲線纜，L=3 米
- 隨附配接器
-
3.5-6.3 毫米配接器插頭
- OFC（無氧電線）
-
是
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
頭帶
- 耳朵接合裝置材料
-
纖維
- 貼合耳形
-
耳罩式
- 耳罩類型
-
背開式
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20130 9
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