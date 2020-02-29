高解析度音效，聆聽每個細節

無論您喜愛鋼琴還是搖滾，具備高解析度音效的耳機能讓您感受每一個音符所帶來的震撼。當接駁到高解析度的音源，比 CD 使用更高採樣率錄製而成的無損音效將為您帶來栩栩如生的聽覺享受。