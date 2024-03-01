硬式地板 LED 吸扒引導一舉一動，令灰塵無所遁形

使用 LED 吸扒讓每個動作都發揮作用，最高設定下可吸除多達 99% (7) 塵埃和污垢。吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。其設計旨在儘量緊貼牆壁和邊角滑動，助您吸除頑固污垢，絕不留下任何一顆灰塵。