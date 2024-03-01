PowerCyclone 7 颶風離麈技術與 PowerBlade 數碼摩打互相配合，運用節能設計產生強勁氣流（高達 660 公升/分鐘 (3)）。效果如何？除可徹底清除灰塵污垢，更可運行更長時間——尤其適合用於硬式地板。
使用 LED 吸扒讓每個動作都發揮作用，最高設定下可吸除多達 99% (7) 塵埃和污垢。吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。其設計旨在儘量緊貼牆壁和邊角滑動，助您吸除頑固污垢，絕不留下任何一顆灰塵。
Philips 2000 系列只需充電一次，即可在 Eco 模式下清潔超過 180 平方米，特強模式下可清潔超過 45 平方米 (5)。
手持輕巧易操作的 Philips 2000 在家中滑行。產品設計經過優化改良，不但重量輕巧，使用過程中亦感覺輕鬆不費力。人體工學手柄和平衡分佈的全桿設計確保重量均勻，帶來最舒適的體驗。
無需再將吸塵機靠在傢私上！使用後，您可以將吸塵機輕鬆收納在掛墻架，它就會自動充電，為下一次清潔做好準備。
吸除兼妥善儲存灰塵。全賴三個超微細濾網，97.8%(6) 微塵和污垢可維持密封在機內，保持地板潔淨，打造更健康的家居環境。
使用情景
一般規格
功能
設計
配件
重量與尺寸
兼容度
原產地
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