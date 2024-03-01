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    輕量強效無線吸塵機 2000 系列及 3000 系列 吸嘴套裝

    XV1632/01

    1 獎項

    吸嘴套裝

    吸嘴套裝兼容 Philips 輕量強效無線吸塵機 2000 系列及 3000 系列（XC2011、XC2012、XC3031、XC3032、XC3033、XC3131、XC3132、XC3133）。隨附 2 合 1 工具及窄縫吸嘴。

    查看各種好處

    輕量強效無線吸塵機 2000 系列及 3000 系列 吸嘴套裝

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    吸嘴套裝

    • 兼容：
    • XC2011、XC2012
    • XC3031、XC3032、XC3033
    • XC3131、XC3132、XC3133

    二合一工具

    2 合 1 窄縫吸嘴及毛刷工具能滿足所有清潔需要

    可吸縫隙區域

    有了窄縫吸嘴，即可清潔狹窄角落或平時難以觸及的地方。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      配件套裝
      兼容
      XC2011、XC2012、XC3031、XC3032、XC3033、XC3131、XC3132、XC3133

    • 兼容度

      隨附配件 1
      組合工具
      隨附配件 2
      窄縫吸嘴

    • 重量與尺寸

      產品長度
      100
      產品寬度
      200
      產品高度
      100
      產品重量
      0.117
      包裝長度
      80
      包裝寬度
      80
      包裝高度
      270
      包裝重量
      0.138

    • 原產地

      生產地
      中國

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