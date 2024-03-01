輕量強效無線吸塵機 2000 系列及 3000 系列 吸嘴套裝
吸嘴套裝
吸嘴套裝兼容 Philips 輕量強效無線吸塵機 2000 系列及 3000 系列（XC2011、XC2012、XC3031、XC3032、XC3033、XC3131、XC3132、XC3133）。隨附 2 合 1 工具及窄縫吸嘴。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕量強效無線吸塵機 2000 系列及 3000 系列 吸嘴套裝
吸嘴套裝
- 兼容：
- XC2011、XC2012
- XC3031、XC3032、XC3033
- XC3131、XC3132、XC3133
二合一工具
2 合 1 窄縫吸嘴及毛刷工具能滿足所有清潔需要
可吸縫隙區域
有了窄縫吸嘴，即可清潔狹窄角落或平時難以觸及的地方。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
配件套裝
- 兼容
-
XC2011、XC2012、XC3031、XC3032、XC3033、XC3131、XC3132、XC3133
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
組合工具
- 隨附配件 2
-
窄縫吸嘴
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
100
- 產品寬度
-
200
- 產品高度
-
100
- 產品重量
-
0.117
- 包裝長度
-
80
- 包裝寬度
-
80
- 包裝高度
-
270
- 包裝重量
-
0.138
-
原產地
- 生產地
-
中國
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。