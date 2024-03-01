展現潔淨效能

使用 Philips 輕量強效無線吸塵機一次過清潔您的地板。我們的 LED 吸扒讓隱藏的灰塵和污垢無所遁形，然後採用 PowerCyclone 7 颶風離麈技術一網打盡。長達 40 分鐘的運行時間¹讓清潔家居變得無比輕鬆。