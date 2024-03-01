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    2000系列 輕量強效無線吸塵機

    XC2011/61

    展現潔淨效能

    使用 Philips 輕量強效無線吸塵機一次過清潔您的地板。我們的 LED 吸扒讓隱藏的灰塵和污垢無所遁形，然後採用 PowerCyclone 7 颶風離麈技術一網打盡。長達 40 分鐘的運行時間¹讓清潔家居變得無比輕鬆。

    查看各種好處

    2000系列 輕量強效無線吸塵機

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    展現潔淨效能

    充電一次可清潔長達 40 分鐘 (1)

    • 去除地板上高達99%的灰塵和污垢
    • 超長電池續航力，使用時間長達 40 分鐘
    • 高亮度LED電動軟毛吸扒
    • 2 種設定和收納掛牆架
    PowerCyclone 7 颶風離麈技術：吸力強勁，使用電量極低

    PowerCyclone 7 颶風離麈技術：吸力強勁，使用電量極低

    PowerCyclone 7 颶風離麈技術與 PowerBlade 數碼摩打互相配合，運用節能設計產生強勁氣流（高達 660 公升/分鐘 (3)）。效果如何？除可徹底清除灰塵污垢，更可運行更長時間——尤其適合用於硬式地板。

    硬式地板 LED 吸扒引導一舉一動，令灰塵無所遁形

    硬式地板 LED 吸扒引導一舉一動，令灰塵無所遁形

    使用 LED 吸扒讓每個動作都發揮作用，最高設定下可吸除多達 99% (7) 塵埃和污垢。吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。其設計旨在儘量緊貼牆壁和邊角滑動，助您吸除頑固污垢，絕不留下任何一顆灰塵。

    可更換電池在 Eco 模式下可持續使用長達 40 分鐘，特強模式下則可使用 10 分鐘 (4)

    可更換電池在 Eco 模式下可持續使用長達 40 分鐘，特強模式下則可使用 10 分鐘 (4)

    Philips 2000 系列只需充電一次，即可在 Eco 模式下清潔超過 180 平方米，特強模式下可清潔超過 45 平方米 (5)。

    設計輕巧易操作

    設計輕巧易操作

    手持輕巧易操作的 Philips 2000 在家中滑行。產品設計經過優化改良，不但重量輕巧，使用過程中亦感覺輕鬆不費力。人體工學手柄和平衡分佈的全桿設計確保重量均勻，帶來最舒適的體驗。

    使用掛墻架收納及充電

    使用掛墻架收納及充電

    無需再將吸塵機靠在傢私上！使用後，您可以將吸塵機輕鬆收納在掛墻架，它就會自動充電，為下一次清潔做好準備。

    3 重過濾系統確保妥善儲存灰塵

    3 重過濾系統確保妥善儲存灰塵

    吸除兼妥善儲存灰塵。全賴三個超微細濾網，97.8%(6) 微塵和污垢可維持密封在機內，保持地板潔淨，打造更健康的家居環境。

    技術規格

    • 使用情景

      適用地板類型
      硬地板
      手提式選項
      拖地功能

    • 一般規格

      主要物料
      鋁和塑膠
      顏色
      棉花藍
      Cyclone 颶風離麈技術
      PowerCyclone 7
      設定
      Eco、加速
      運行時間 (Eco)
      40 分鐘
      運行時間（特強）
      10 分鐘
      氣流（最大）
      660 公升/分鐘
      噪音水平
      < 80 dB
      電池類型
      可更換鋰離子電池
      電壓
      21.6 伏
      頻率
      50/60Hz
      充電時間
      5 小時
      顯示類型
      LED
      濾網類型
      3 重過濾
      LED 燈
      保用
      2 年
      歐盟合規聲明
      電池產品

    • 功能

      地板識別
      智能家居兼容性
      網絡連接功能

    • 設計

      再生塑膠*（包括配件）
      可持續包裝

    • 配件

      標準吸扒
      硬式地板 LED 吸扒
      充電站
      掛牆
      Aqua 拖扒

    • 重量與尺寸

      產品長度
      23 厘米
      產品寬度
      25.5 厘米
      產品高度
      109 厘米
      產品重量（僅手提式）
      1.297 克
      包裝長度
      14.3 厘米
      包裝寬度
      38.4 厘米
      包裝高度
      74.1 厘米
      包裝重量
      4.5 公斤

    • 兼容度

      相關配件 1
      XV1631/01​ - 濾網
      相關配件 2
      XV1632/01​ - 配件套裝（2 合 1 和窄縫吸嘴）

    • 原產地

      生產地
      中國

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