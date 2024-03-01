PowerCyclone 8 颶風離麈技術與 PowerBlade 數碼摩打互相配合，運用節能設計產生強勁氣流（高達每分鐘 820 公升 (3)）。效果如何？除可徹底清除灰塵污垢，更可運行更長時間——尤其適合用於硬式地板。
使用 LED 吸扒讓每個動作都發揮作用，最高設定下可吸除多達 99% 塵埃和污垢 (4)。吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。其設計旨在儘量緊貼牆壁和邊角滑動，助您吸附頑固污垢，絕不留下任何一顆灰塵。
無論是櫥櫃深處、角落還是高處，Philips 3000 系列都可為您徹底清潔。可轉換成手提式吸塵機，方便攜帶使用。長窄縫吸嘴有助深入窄縫狹隙。2 合 1 組合工具可輕鬆切換，柔軟毛刷可為細緻表面除塵，寬窄縫吸嘴則有助清潔棘手角落。
Philips 3000 系列只需充電一次，即可在 Eco 模式下清潔超過 195 平方米範圍，特強模式下可清潔超過 70 平方米 (7)。想繼續清潔而免卻充電的麻煩嗎？可更換電池可讓您快速更換後備電池，幾乎毫不耽誤吸塵過程。備用電池 (XV1633) 需另行購買。
手持輕巧易操作的 Philips 3000 在家中滑行。產品設計經過優化改良，不但重量輕巧，使用過程中亦感覺輕鬆不費力。人體工學手柄和平衡分佈的全桿設計確保重量均勻，帶來最舒適的體驗。
再也不用滿屋翻找配件！使用完畢後，您可以將吸塵機和配件輕鬆掛牆收納，裝置會隨即自動充電，為下一個清潔任務做好準備。不想使用掛牆安裝？您亦可為裝置獨立充電。
吸除兼妥善儲存灰塵。全賴三個超微細濾網，99.7%(6) 微塵和污垢可維持密封在機內，保持地板潔淨，打造更健康的家居環境。
使用情景
一般規格
功能
設計
配件
重量與尺寸
兼容度
原產地
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