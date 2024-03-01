可更換電池在 Eco 模式下可持續使用長達 60 分鐘，特強模式下則可使用 15 分鐘 (5)

Philips 3000 系列只需充電一次，即可在 Eco 模式下清潔超過 195 平方米範圍，特強模式下可清潔超過 70 平方米 (7)。想繼續清潔而免卻充電的麻煩嗎？可更換電池可讓您快速更換後備電池，幾乎毫不耽誤吸塵過程。備用電池 (XV1633) 需另行購買。