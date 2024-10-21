根據清潔需要，可在吸塵拖地和手提式吸塵之間輕鬆切換。
一次清潔乾濕污垢，留下完美潔淨的地板。無需先吸塵。
手提式吸塵機附有 3 個配件，用於清潔室內裝潢、傢俬和表面。
AquaSpin 2500 RPM 吸扒一次即可清潔灰塵、污垢、污漬和液體污漬。¹
每次使用後自動清除裝置上的水分、污垢和細菌。無需手動清潔，隨時可用。
PowerCyclone Aqua 可有效分離並鎖住污垢和污水，使淨水可持續流經毛刷和地板。
一般吸洗、強力吸洗、吸水模式專為有效處理任何類型的污垢和液體污垢而度身定制。
一次充電即可覆蓋 80 平方米，不影響清潔能力和效果。²
極致柔軟的超細纖維刷可以有效清除污垢，同時溫和清潔硬地板。適用於所有可用傳統拖把清潔的地板。
具有 90 至 180 度的旋轉靈活性，甚至可以清潔難以觸及的區域，操作性能無以倫比。
寵物從外面帶進來的（濕）污垢到留在室內裝飾上的毛髮，清理寵物製造的污垢，從未如此輕鬆簡單。
輕鬆操作裝置，應對底座或靠牆等棘手位置。可清潔靠近邊緣至 2 毫米的地方。
專為所有類型的硬地板而設計，可輕鬆去除油脂、污漬和黏性污垢。一瓶最多可進行 25 次清潔。³
效能
可用性
過濾
設計
持續性
產品重量和尺寸
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