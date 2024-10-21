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    6000 系列 全效吸塵洗地機

    XW6264/11

    所有類型污垢，一次過清潔乾淨

    使用這個二合一清潔解決方案，您可以一次過清除灰塵、污垢、污漬、液體污物和細菌；無需先吸塵。切換到手提式吸塵機，輕鬆清潔室內裝飾、傢俬和表面。

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    6000 系列 全效吸塵洗地機

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    所有類型污垢，一次過清潔乾淨

    • 無需先吸塵：一次過吸塵拖地
    • 配備手提式吸塵機
    • 專利高速毛刷：AquaSpin 2500 RPM
    • 自動自清潔系統：無需手動清潔毛刷
    • 始終使用淨水拖地：PowerCyclone Aqua
    二合一清潔解決方案：吸塵拖地及手提式吸塵

    二合一清潔解決方案：吸塵拖地及手提式吸塵

    根據清潔需要，可在吸塵拖地和手提式吸塵之間輕鬆切換。

    一次過吸塵拖地：無需先吸塵

    一次過吸塵拖地：無需先吸塵

    一次清潔乾濕污垢，留下完美潔淨的地板。無需先吸塵。

    如果不需要濕拖，則採用手提式吸塵

    如果不需要濕拖，則採用手提式吸塵

    手提式吸塵機附有 3 個配件，用於清潔室內裝潢、傢俬和表面。

    專利高速毛刷：AquaSpin 2500 RPM

    專利高速毛刷：AquaSpin 2500 RPM

    AquaSpin 2500 RPM 吸扒一次即可清潔灰塵、污垢、污漬和液體污漬。¹

    乾淨衛生的自動自清潔系統：無需手動清潔毛刷

    乾淨衛生的自動自清潔系統：無需手動清潔毛刷

    每次使用後自動清除裝置上的水分、污垢和細菌。無需手動清潔，隨時可用。

    憑藉 PowerCyclone Aqua 技術，始終使用淨水拖地

    憑藉 PowerCyclone Aqua 技術，始終使用淨水拖地

    PowerCyclone Aqua 可有效分離並鎖住污垢和污水，使淨水可持續流經毛刷和地板。

    3 種專用清潔模式可滿足各種需求

    3 種專用清潔模式可滿足各種需求

    一般吸洗、強力吸洗、吸水模式專為有效處理任何類型的污垢和液體污垢而度身定制。

    全屋高性能清潔

    全屋高性能清潔

    一次充電即可覆蓋 80 平方米，不影響清潔能力和效果。²

    溫和清潔硬地板：極致柔軟的超細纖維刷

    溫和清潔硬地板：極致柔軟的超細纖維刷

    極致柔軟的超細纖維刷可以有效清除污垢，同時溫和清潔硬地板。適用於所有可用傳統拖把清潔的地板。

    深入低矮傢俬底部，操作性能無以倫比

    深入低矮傢俬底部，操作性能無以倫比

    具有 90 至 180 度的旋轉靈活性，甚至可以清潔難以觸及的區域，操作性能無以倫比。

    適合寵物主人使用：輕鬆清潔寵物製造的日常污垢

    適合寵物主人使用：輕鬆清潔寵物製造的日常污垢

    寵物從外面帶進來的（濕）污垢到留在室內裝飾上的毛髮，清理寵物製造的污垢，從未如此輕鬆簡單。

    可清潔靠近底座至 2 毫米的地方

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    輕鬆操作裝置，應對底座或靠牆等棘手位置。可清潔靠近邊緣至 2 毫米的地方。

    Philips 地板清潔解決方案，效果卓越

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    專為所有類型的硬地板而設計，可輕鬆去除油脂、污漬和黏性污垢。一瓶最多可進行 25 次清潔。³

    技術規格

    • 效能

      離心力過濾
      PowerCyclone Aqua
      電池類型
      鋰離子電池
      充電時間
      6 小時
      電池電壓
      21.6 伏
      毛刷技術
      AquaSpin 2500
      毛刷速度
      每分鐘 2500 轉
      可互換式電池
      僅吸塵正常模式下的運行時間
      30 分鐘
      僅吸塵特強模式下的運行時間
      20 分鐘
      吸塵拖地強化模式下的運行時間
      15 分鐘
      吸塵拖地正常模式下的運行時間
      25 分鐘

    • 可用性

      機械人內淨水箱容量
      450 毫升
      機械人內污水箱容量
      420 毫升
      每個電池的表面面積
      最大 80 平方米
      LED 吸塵拖地吸扒
      污水箱已滿指示燈
      可用清潔劑
      Philips 地板清潔劑 XV1792

    • 過濾

      濕拖過濾系統
      4 重過濾系統
      吸塵過濾系統
      5 重離心力過濾系統

    • 設計

      顏色
      珊瑚色

    • 持續性

      包裝
      100% 可回收物料

    • 產品重量和尺寸

      使用後清潔及收納基座尺寸
      長 37 x 寬 35 x 高 111 厘米
      吸塵拖地機器人尺寸
      長 23 x 寬 25 x 高 110 厘米
      吸塵拖地機器人重量
      4.5 千克

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