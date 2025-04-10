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  • 一手掌控 隨型淨剃 一手掌控 隨型淨剃 一手掌控 隨型淨剃

    Shaver 500 Series 便攜式電鬚刨

    YQ660/02

    一手掌控 隨型淨剃

    使用 2 合 1 剃鬚套裝，讓您隨時隨地展現最佳狀態。採用輕巧設計，即使在出行時亦能提供快速乾淨的剃鬚效果。使用隨轉換即用鼻毛修剪器靈活變換各種功能。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$658.00

    Shaver 500 Series 便攜式電鬚刨

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    一手掌控 隨型淨剃

    即使外出亦能使用

    • PowerCut 強效切剃刀片
    • 3 向浮動貼面刀頭
    • 耐腐蝕歐洲進口鋼材
    • 鼻毛修剪器
    PowerPulse 摩打適合所有鬍鬚

    PowerPulse 摩打適合所有鬍鬚

    體驗 PowerPulse 摩打的強勁剃鬚效能，電鬚刨每秒可剃除多達 3000 條毛髮。

    符合面部輪廓，帶來最佳肌膚觸感

    符合面部輪廓，帶來最佳肌膚觸感

    專為最大程度減少皮膚刺激而設的 3 向浮動貼面刀頭，即使在較難剃的區域亦能每秒覆蓋面部 60 平方厘米的有效剃鬚區域，並同時提供最佳的皮膚接觸效果*。

    鼻毛修剪配件可剃除多餘的耳毛及鼻毛

    鼻毛修剪配件可剃除多餘的耳毛及鼻毛

    使用 2 合 1 男士美容套裝，在出行期間隨時修飾毛髮。透過鼻毛修剪配件體驗您的多功能電鬚刨。隨轉換即用的配件可剃除多餘的耳毛及鼻毛。

    旅行收納袋可儲存並保護電鬚刨

    旅行收納袋可儲存並保護電鬚刨

    使用方便的旅行收納袋確保穩妥收納您的儀容修飾所需物品。收納袋設計時尚兼具有收藏用途。

    電池具備強大電量，可使用 2 個月

    電池具備強大電量，可使用 2 個月

    體驗強大電量鋰離子電池帶來的便利，一次充電可連續剃鬚長達 2 個月。只需充電 1 小時，讓您隨時做好準備。需要快速剃鬚？只需連接電源 5 分鐘，電量便足以進行全面剃鬚。

    旅遊時可安心使用

    旅遊時可安心使用

    確保出行時電鬚刨的按鍵已安全鎖定。磁吸保護蓋可保持剃鬚刀頭清潔，而旅行鎖可防止電鬚刨意外開啟，讓您安心享受旅程。

    輕巧設計兼具強勁剃鬚效能

    適合外出旅行使用的電鬚刨，讓您無論在任何地方出行都能保持最佳狀態。其輕巧設計和流暢時尚的外觀，以及優質的金屬表面質感設計令您與眾不同。立即體驗無與倫比的便利功能和極致的卓越效能。

    乾淨、順滑而平整的剃鬚效果

    感受 18 片不銹鋼 PowerCut 自動研磨刀片所帶來的乾淨剃鬚體驗。每分鐘多達 2,200,000 次修剪動作，能舒適剃除皮膚上的每根毛髮，每次都能獲得順滑而平整的剃鬚效果。

    採用呵護肌膚的耐腐蝕歐洲進口鋼材

    耐腐蝕刀片由低敏鋼材製成，專為受損年輕肌膚而設，其防銹能力為廚房刀具採用鋼材的 28 倍*。

    適合最複雜的剃鬚條件

    電鬚刨經嚴格測試，確保能滿足每個人的獨特需求，提供一致且耐用的性能。我們的精準耐用自動研磨刀片，讓您每天都能享受煥然一新的剃鬚體驗。

    方便的乾剃或清爽的濕剃

    使用乾濕兩用功能，根據個人需要調整日常剃鬚程序。無論您喜歡舒適的乾剃抑或清爽的啫喱或剃鬚膏濕剃，電鬚刨都能滿足您的需求。具備 IPX7 防水功能，可在流水下輕鬆清洗。

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    技術規格

    • 配件

      附件
      鼻毛修剪器

    • 電源

      自動電壓
      5 V
      電池類型
      鋰離子
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      操作時間
      40 分鐘

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      顏色
      • 橙色

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH71 更換
      保用
      2 年

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      3 向浮動刀頭
      剃鬚系統
      PowerCut 強效切剃刀片

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
      顯示
      電量指示燈
      清潔
      可水洗機身

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