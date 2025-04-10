體驗 PowerPulse 摩打的強勁剃鬚效能，電鬚刨每秒可剃除多達 3000 條毛髮。
專為最大程度減少皮膚刺激而設的 3 向浮動貼面刀頭，即使在較難剃的區域亦能每秒覆蓋面部 60 平方厘米的有效剃鬚區域，並同時提供最佳的皮膚接觸效果*。
使用 2 合 1 男士美容套裝，在出行期間隨時修飾毛髮。透過鼻毛修剪配件體驗您的多功能電鬚刨。隨轉換即用的配件可剃除多餘的耳毛及鼻毛。
使用方便的旅行收納袋確保穩妥收納您的儀容修飾所需物品。收納袋設計時尚兼具有收藏用途。
體驗強大電量鋰離子電池帶來的便利，一次充電可連續剃鬚長達 2 個月。只需充電 1 小時，讓您隨時做好準備。需要快速剃鬚？只需連接電源 5 分鐘，電量便足以進行全面剃鬚。
確保出行時電鬚刨的按鍵已安全鎖定。磁吸保護蓋可保持剃鬚刀頭清潔，而旅行鎖可防止電鬚刨意外開啟，讓您安心享受旅程。
適合外出旅行使用的電鬚刨，讓您無論在任何地方出行都能保持最佳狀態。其輕巧設計和流暢時尚的外觀，以及優質的金屬表面質感設計令您與眾不同。立即體驗無與倫比的便利功能和極致的卓越效能。
感受 18 片不銹鋼 PowerCut 自動研磨刀片所帶來的乾淨剃鬚體驗。每分鐘多達 2,200,000 次修剪動作，能舒適剃除皮膚上的每根毛髮，每次都能獲得順滑而平整的剃鬚效果。
耐腐蝕刀片由低敏鋼材製成，專為受損年輕肌膚而設，其防銹能力為廚房刀具採用鋼材的 28 倍*。
電鬚刨經嚴格測試，確保能滿足每個人的獨特需求，提供一致且耐用的性能。我們的精準耐用自動研磨刀片，讓您每天都能享受煥然一新的剃鬚體驗。
使用乾濕兩用功能，根據個人需要調整日常剃鬚程序。無論您喜歡舒適的乾剃抑或清爽的啫喱或剃鬚膏濕剃，電鬚刨都能滿足您的需求。具備 IPX7 防水功能，可在流水下輕鬆清洗。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
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