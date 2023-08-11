沉浸式電視音效體驗
這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
沉浸式電視音效體驗
這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。
沉浸式電視音效體驗
這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
沉浸式電視音效體驗
這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。
享受您最愛的觀賞內容及音樂的更豐富音效。2.1 聲道能讓音效、樂譜及對話發揮最佳效果。無論您在聆聽音樂抑或觀看動作電影，內置重低音喇叭都能讓您感受到震撼低音。
透過藍牙連接您的流動裝置，然後使用 Soundbar 的增強音效表現播放您最愛的音樂。
透過 MediaSuite 電視的專業設定選單輕鬆配置 Soundbar 設定。所有相關設定都可以透過複製功能複製並傳輸至其他電視。
配備經專門設計的電線轉接器，只需一個電源插座即可同時為 Soundbar 和電視供電。
選擇最佳的音效設定，享受最出色的音效體驗。專業設定盡在掌握，您可以設定預設水平及最大音量限制。所選的預設配置會為每個新用戶進行重設。
連接至電視的用戶數據清除功能，能確保所使用流動裝置的藍牙配對資訊亦將會被清除。
無需專用的遙控器。使用電視遙控器即可方便地控制 Soundbar 音量。
方便地擺放在平面或使用隨附的掛墻支架進行安裝，時尚的梯形設計能完美融入任何環境。
使用隨附的防盜電線，防止未經授權移除裝置。
專業裝置享受專業保養：3 年.
舒適
聲音
連接
電源
配件
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支援系列：
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