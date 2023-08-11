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專業 Soundbar

HAL5023/00
  • 沉浸式電視音效體驗 沉浸式電視音效體驗 沉浸式電視音效體驗
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    專業 Soundbar

    HAL5023/00

    沉浸式電視音效體驗

    這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。

    專業 Soundbar

    沉浸式電視音效體驗

    這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。

    沉浸式電視音效體驗

    這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。

    專業 Soundbar

    沉浸式電視音效體驗

    這款音效增強重低音喇叭可以提升使用 Philips MediaSuite 電視的客戶的體驗。容易安裝、設定及控制，備有專為特別音效、音樂等增添額外震撼感覺而設計的內置重低音喇叭。

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      沉浸式電視音效體驗

      備有內置重低音喇叭

      • 2.1 Soundbar
      • 備有內置重低音喇叭

      更強勁的電視音效

      享受您最愛的觀賞內容及音樂的更豐富音效。2.1 聲道能讓音效、樂譜及對話發揮最佳效果。無論您在聆聽音樂抑或觀看動作電影，內置重低音喇叭都能讓您感受到震撼低音。

      透過藍牙音訊播放您的專屬音樂內容

      透過藍牙連接您的流動裝置，然後使用 Soundbar 的增強音效表現播放您最愛的音樂。

      透過電視的專業選單輕鬆設定及複製

      透過 MediaSuite 電視的專業設定選單輕鬆配置 Soundbar 設定。所有相關設定都可以透過複製功能複製並傳輸至其他電視。

      智能電線，快速安裝

      配備經專門設計的電線轉接器，只需一個電源插座即可同時為 Soundbar 和電視供電。

      自訂音效配置

      選擇最佳的音效設定，享受最出色的音效體驗。專業設定盡在掌握，您可以設定預設水平及最大音量限制。所選的預設配置會為每個新用戶進行重設。

      藍牙連接的受控制清除

      連接至電視的用戶數據清除功能，能確保所使用流動裝置的藍牙配對資訊亦將會被清除。

      使用電視遙控器控制 Soundbar

      無需專用的遙控器。使用電視遙控器即可方便地控制 Soundbar 音量。

      自由擺放 - 掛墻安裝或擺放在平面皆可

      方便地擺放在平面或使用隨附的掛墻支架進行安裝，時尚的梯形設計能完美融入任何環境。

      防盜配置

      使用隨附的防盜電線，防止未經授權移除裝置。

      專業保養

      專業裝置享受專業保養：3 年.

      技術規格

      • 舒適

        可掛牆安裝
        防盜配置
        電線

      • 聲音

        均衡器設定
        • 電影
        • 音樂
        • 語音
        • 體育場
        喇叭輸出功率
        最大 200瓦 / 100 瓦 RMS (10% THD)
        喇叭配置
        2.1（2 個 2 吋 + 1 個 3 吋)

      • 連接

        藍牙
        • SBC
        • A2DP
        藍牙版本
        4.2
        HDMI 連接端子數量
        1
        HDMI 功能
        • 音訊回傳頻道
        • Easylink (HDMI-CEC)
        • HDMI 1.4

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        功率
        30  瓦
        待機模式耗電量
        < 0.5 瓦

      • 配件

        隨附
        • 牆壁安裝支架（2 件）
        • Y 型電源線變壓器
        • HDMI 線
        • 保用證

      • 尺寸

        包裝尺寸（寬x深x高）
        91.5 x 18 x 13  厘米
        總重量
        3.8  千克
        產品重量
        2.5  千克
        產品尺寸（寬x深x高）
        70 x 12 x 7 厘米

      • 包裝資料

        EAN
        87 18863 03997 7

      • 外包裝

        GTIN
        1 87 18863 03997 4
        交易項目數量
        4
        外箱（寬x高x深）
        94 x 29 x 38.5  厘米
        總重量
        16.5  千克
        淨重
        12  千克
        皮重
        4.5  千克

      • 支援系列：

        B 系列 2000 系列
        BFL2114 BFL2214
        MediaSuite 5000 系列
        HFL5014 HFL5114 HFL5214
        MediaSuite 6000 系列
        HFL6014 HFL6114 HFL6214

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