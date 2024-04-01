獨特的商業模式

投放伺服器帶來可靠的多功能 Philips 解決方案，提供首 5 年授權，並可每年延長。結合 PPDS 免費的 CMND 軟件和簡單的 PMS 介面，此伺服器解決方案不需要任何其他服務，減少了投資要求，使其成為業界領先的成本效益之選。