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Cast Server 專業電視

HAL6024/97
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    Cast Server 專業電視

    HAL6024/97

    自信投放

    Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。

    Cast Server 專業電視

    自信投放

    Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。

    自信投放

    Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。

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    自信投放

    Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。

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      透過 CMND 介面輕鬆將 Philips 投放伺服器整合至與電視相同的內置 IP 網絡。需要酒店 PMS 或 CMND 接收介面。

      Chromecast built-in™ 的流暢操作

      Philips 投放伺服器可與 Philips 專業電視的內置 Chromecast 流暢操作，還可以支援與外部 Chromecast v3 傳輸接收器混合安裝，例如在逐層進行電視設備升級的酒店。

      可自訂商業品牌

      擴展您的商業品牌以獲得流暢體驗，使用全新品牌形象取代投放伺服器用戶介面的背景圖像。

      不再使用不必要的 Wi-Fi 熱點

      由於每部電視不需要專用 Wi-Fi 網絡或熱點，Philips 投放伺服器簡化了基礎架構及用戶流程。

      獨特的商業模式

      投放伺服器帶來可靠的多功能 Philips 解決方案，提供首 5 年授權，並可每年延長。結合 PPDS 免費的 CMND 軟件和簡單的 PMS 介面，此伺服器解決方案不需要任何其他服務，減少了投資要求，使其成為業界領先的成本效益之選。

      包括存取投放統計資料

      完全符合 GDPR 要求的系統，提供有關投放應用程式使用情況的相關管理統計資料。

      無需連接至不同的 Wi-Fi 網絡

      就用戶而言，從流動裝置進行投放既簡單又安全。在保持 Wi-Fi 網絡連線的情況下，只需掃描室內電視的二維碼即可與流動裝置配對。

      隨時隨地投放任何內容。

      配對後，用戶可以透過點擊任何可以使用投放應用程式的投放圖示來開始投放，即使電視已關閉亦然。

      以偏好語言顯示用戶介面

      當在登記期間設定偏好語言時，用戶介面將適應該用戶在電視上的顯示。

      技術規格

      • 舒適

        19 吋機架安裝

      • 兼容度

        使用
        • 人性化電視 4500 系列
        • MediaSuite 電視 5000 系列
        • MediaSuite 電視 6000 系列

      • 連接

        前方
        • 以太網 LAN（用戶網絡）
        • DC 輸入 (5V)
        • 診斷 I/O
        返回
        以太網 LAN（電視 IP 網絡）
        診斷
        2x DB-9 串列、1x HDMI、2x USB、1x RJ45

      • 電源

        電源
        直流 5V/2A

      • 配件

        隨附
        • 交流/直流變壓器：交流 100-240V-50/60Hz；直流 5V/5A
        • 19 吋機架安裝支架（2 件）

      • 尺寸

        包裝尺寸（寬x深x高）
        35 x 30 x 10  厘米
        總重量
        2.6  千克
        產品重量
        1.7  千克
        產品尺寸（寬x深x高）
        30 x 22 x 5 厘米

      • 包裝資料

        EAN
        87 18863 80002 7

      • 外包裝

        GTIN
        1 87 18863 80002 4
        交易項目數量
        5
        外箱（寬x高x深）
        35 x 35 x 50  厘米
        總重量
        13.6  千克

      • 支援系列：

        CMND
        版本 7.5.1 或以上

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