自信投放
Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。
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Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 投放伺服器經過專門設計，讓用戶可在室內電視上以高達 4K 解像度享受其喜愛的內容。簡單直接的整合方式，為每一部電視帶來私隱連接，無需專用熱點或唯一網絡。
透過 CMND 介面輕鬆將 Philips 投放伺服器整合至與電視相同的內置 IP 網絡。需要酒店 PMS 或 CMND 接收介面。
Philips 投放伺服器可與 Philips 專業電視的內置 Chromecast 流暢操作，還可以支援與外部 Chromecast v3 傳輸接收器混合安裝，例如在逐層進行電視設備升級的酒店。
擴展您的商業品牌以獲得流暢體驗，使用全新品牌形象取代投放伺服器用戶介面的背景圖像。
由於每部電視不需要專用 Wi-Fi 網絡或熱點，Philips 投放伺服器簡化了基礎架構及用戶流程。
投放伺服器帶來可靠的多功能 Philips 解決方案，提供首 5 年授權，並可每年延長。結合 PPDS 免費的 CMND 軟件和簡單的 PMS 介面，此伺服器解決方案不需要任何其他服務，減少了投資要求，使其成為業界領先的成本效益之選。
完全符合 GDPR 要求的系統，提供有關投放應用程式使用情況的相關管理統計資料。
就用戶而言，從流動裝置進行投放既簡單又安全。在保持 Wi-Fi 網絡連線的情況下，只需掃描室內電視的二維碼即可與流動裝置配對。
配對後，用戶可以透過點擊任何可以使用投放應用程式的投放圖示來開始投放，即使電視已關閉亦然。
當在登記期間設定偏好語言時，用戶介面將適應該用戶在電視上的顯示。
舒適
兼容度
連接
電源
配件
尺寸
包裝資料
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支援系列：
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