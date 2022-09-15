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  • 聚焦水流 帶來深層潔淨 聚焦水流 帶來深層潔淨 聚焦水流 帶來深層潔淨

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle 水牙線機標準噴嘴

    HX3042/00

    聚焦水流 帶來深層潔淨

    使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一聚焦水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$208.00

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle 水牙線機標準噴嘴

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    導向式噴嘴確保位置正確

    導向式噴嘴確保位置正確

    細長具角度的噴嘴及導向式尖端讓您輕鬆找到正確位置。將噴嘴尖端放在牙齦線上，輕輕按壓讓噴嘴尖端接觸牙齦線及牙齒，然後從一隻牙齒滑動到下一隻牙齒。

    技術規格

    • 兼容性

      兼容
      Philips Sonicare 水牙線機 HX3806

    • 方便易用

      集風嘴附件
      輕易套上和取下
      噴嘴更換
      • 每 6 個月更換一次
      • 保持良好衛生

    • 內含物件

      F1 標準噴嘴
      2

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 標準吸扒
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