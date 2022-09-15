Philips Sonicare F1 Standard nozzle 水牙線機標準噴嘴
聚焦水流 帶來深層潔淨
使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一聚焦水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。 查看各種好處
建議零售價: HK$208.00
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Philips Sonicare F1 Standard nozzle 水牙線機標準噴嘴
F1 標準噴嘴可作日常清潔
使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。
導向式噴嘴確保位置正確
細長具角度的噴嘴及導向式尖端讓您輕鬆找到正確位置。將噴嘴尖端放在牙齦線上，輕輕按壓讓噴嘴尖端接觸牙齦線及牙齒，然後從一隻牙齒滑動到下一隻牙齒。
技術規格
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兼容性
- 兼容
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Philips Sonicare 水牙線機 HX3806
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方便易用
- 集風嘴附件
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輕易套上和取下
- 噴嘴更換
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內含物件
- F1 標準噴嘴
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