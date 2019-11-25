我們都知道外表很重要——一件起縐的襯衫會給人留下不夠醒目帥氣的印象。無論是您的日常上班襯衫還是重要日子的正裝襯衫，如果它才剛熨燙好不久，都能讓您以最佳一面示人。不知道如何熨燙襯衫？這篇文章助您簡單上手。如果您已經掌握基本知識，但想以簡單的方式來熨燙襯衫，或者您正在尋找熨燙 T 恤的方法，以下是一些供您參考的小貼士。