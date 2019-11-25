我們都知道外表很重要——一件起縐的襯衫會給人留下不夠醒目帥氣的印象。無論是您的日常上班襯衫還是重要日子的正裝襯衫，如果它才剛熨燙好不久，都能讓您以最佳一面示人。不知道如何熨燙襯衫？這篇文章助您簡單上手。如果您已經掌握基本知識，但想以簡單的方式來熨燙襯衫，或者您正在尋找熨燙 T 恤的方法，以下是一些供您參考的小貼士。
在清洗或熨燙衣服之前，務必檢查衣物上的標籤。以下是一些基礎知識。
內有圓點的熨斗 – 圓點的數量告訴您熨斗的溫度應為多少。一個圓點：冷。兩個圓點：中等。三個圓點：熱。
被劃上交叉的熨斗符號 – 您不可熨燙該衣物。
符號看起來像放在桌上的熨斗，惟只有枱腳被劃上交叉 – 您可以熨燙該衣物，但禁止使用蒸氣熨斗。
由於各種衣服均有不同的熨燙要求，在熨燙時不斷檢查和切換設定會耗費您寶貴的時間。因此，您可能想購買一款智能熨斗，例如具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips壓力式蒸氣熨斗，它可以偵測正在熨燙的布料並為您選擇合適的溫度設定。
這是有關如何正確熨燙襯衫的逐步指南。如果您已經知道如何進行熨燙前準備，則可以跳到步驟 6。
蒸氣設定可更有效地去除縐褶，因為連續蒸氣輸出更容易撫平褶痕。將水注入熨斗的水箱中並設定為蒸氣模式。（使用過濾水或瓶裝水有助防止熨斗氣孔阻塞）。
大多數熨衣板的背面都有一個金屬架。將熨斗放在架上，根據衣物標籤設定溫度，然後再插上電源。
使用前讓熨斗完全加熱。同時，請按照以下步驟進行：
將襯衫內層翻出來，放在熨衣板上。如果您主要熨燙衣物內層，外層就更有可能保持原始狀態。
熨燙襯衫的最佳方法取決於其布料。您可以將熨斗直接放在棉布或亞麻布上。如果您正在熨燙絲綢或尼龍等更為精緻的布料或人造布料，在衣物上面鋪上乾淨的抹布，然後隔著抹布熨燙，便不容易損壞衣物。
首先熨燙衣領。將其壓平，熨平底面，然後熨燙外面。
解開袖口的鈕扣，然後以同樣的方式熨燙：先熨平底面，再熨燙外面。用熨斗的尖端熨燙鈕扣周圍。
接下來熨燙襯衫衣袖，方法是：將衣袖鋪在熨衣板上，縫線緊貼熨衣板邊緣。熨燙時，從肩部向袖口方向以多條直線方式移動，然後將衣袖翻向另一面重複進行。
當您使用熨斗時，襯衫肩部會使布料難以保持平整。將肩部套在熨衣板的尖頂上，使其放平。
熨燙襯衫的正面，從頂部往下熨燙。先熨一側，然後換肩再做熨一側。
關閉熨斗並讓其冷卻。
為防止水垢出現，請在收起熨斗之前清空水箱。
將襯衫掛在衣架上，以保持平順無縐褶。
熨燙 T 恤的工序較為簡單。進行前置準備（步驟 1 至 5），然後：
將 T 恤穿套於熨衣板上，一次只熨燙布料的一面。
一邊熨燙一邊繞著熨衣板轉動 T 恤，以確保整件衣服前後都已熨平。
熨燙 T 恤時，以圓圈或多條直線方向移動熨斗會拉伸到布料，因此建議將熨斗一次只按壓在一個位置，並盡量減少移動。
先讓 T 恤稍為冷卻後才摺疊起來，以避免出現褶痕。
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