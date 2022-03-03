Philips AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機

要在關閉吸塵機後避免水滴流出：按下開/關按鈕關閉電源後，前後移動產品數次以去除兩個微纖維地板刷之間的水分。如有需要，可用布抹走餘下的水滴。



要避免在地上留下水痕，可盡量減少用力轉動和避免橫向移動產品。如果產品設有相關功能，可按下清潔模式按鈕以啟動水分吸收模式。地板上剩餘的水分會被吸乾。使用此模式後，產品不會再流出水滴，並會加大吸力 45 秒，然後產品會切換回一般濕拖模式。



將產品提起跨過門檻、地毯或樓梯時，建議先啟動吸水模式，然後再提起產品。這可避免水分從液體吸扒滴出。