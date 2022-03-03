Philips AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機

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創新設計的 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機具備先進技術，為您帶來極致清潔效能。先進技術及靈活設計，即使傢俬之間及底部等難以觸及的地方，亦能有效地進行拖地清潔。
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如何組裝 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機
如何保養 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機
如何使用 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機
客戶支援
按順時針方向旋轉刷蓋以使用地板清潔刷把手 (1)，然後從 AquaSpin 吸扒移除刷蓋 (2)。
如果產品出現堵塞情況，請先關閉產品電源，然後移除污水箱。然後在機身的吸管上下移動地板清潔刷以去除堵塞物。
您亦可將地板清潔刷存放於使用後架上。
要去除頑固黏性污漬，可使用深層濕拖模式，用吸塵機在污漬上慢慢來回拭擦數次。建議向不同方向在污漬上來回清洗。我們建議使用可用水稀釋，泡沫量較少的原裝 Philips 液態地板清潔劑 XV1792/01。使用 Philips 地板清潔劑能確保安全清潔並取得最佳效能。
每次使用產品後，使用自動清洗功能以防止出現異味及水垢沉積物。這項功能有助您在 4 分鐘內全面清洗產品。
緊記您無需接觸拖地污水即可傾倒污水箱。
要充分晾乾微纖維地板清潔刷，將清潔刷的開口一端放在使用後清潔及收納座的專用放置架上。晾乾清潔刷需長達 24 小時。
要在關閉吸塵機後避免水滴流出：按下開/關按鈕關閉電源後，前後移動產品數次以去除兩個微纖維地板刷之間的水分。如有需要，可用布抹走餘下的水滴。
要避免在地上留下水痕，可盡量減少用力轉動和避免橫向移動產品。如果產品設有相關功能，可按下清潔模式按鈕以啟動水分吸收模式。地板上剩餘的水分會被吸乾。使用此模式後，產品不會再流出水滴，並會加大吸力 45 秒，然後產品會切換回一般濕拖模式。
將產品提起跨過門檻、地毯或樓梯時，建議先啟動吸水模式，然後再提起產品。這可避免水分從液體吸扒滴出。
使用 AquaTrio 無線產品時，建議伸直手臂以減輕肌肉繃緊情況。此為最符合人體工學的姿勢，能最有效控制產品以輕鬆進行清潔。
滑動來查看卡片，進一步了解有關用戶介面內的提示訊息。
裝置系統出錯。
溫度過低。
確保使用、存放或為產品充電時室內溫度高於 5°C。如在正確溫度下使用及存放裝置但仍顯示 E2 錯誤代碼，請帶同產品到 Philips 服務中心或聯絡消費者服務中心。
確保使用、存放或為產品充電時室內溫度低於 35°C。切勿將裝置直接曝曬在陽光或暴露在高溫下（例如靠近煮食爐、微波爐或電磁爐等地方）。如在正確溫度下使用及存放裝置但仍顯示 E3 錯誤代碼，請帶同產品到 Philips 服務中心或聯絡消費者服務中心。
污水箱已滿。
清空污水箱。
AquaSpin 吸扒堵塞。這是出現吸扒堵塞時的安全斷流機制（例如電線或玩具堵塞吸扒）。
檢查刷子、摩打部件及刷蓋是否被頭髮或其他物件堵塞，並移除堵塞物。如果沒有堵塞物，關閉並重新開啟產品電源即可解決問題。
進氣口阻塞。
檢查進氣口是否被異物阻塞並移除阻塞物。如使用上述方法無法解決問題，檢查吸氣管的所有部分是否被異物阻塞並移除阻塞物。所有部分指吸扒、管道及濕拖濾網。
拔出以使用裝置。
拔出產品即可使用。如不拔出裝置，則無法啟動。只有在自動清潔時才需插上產品。
所連接的充電器不正確。
必須使用產品隨附的變壓器。只可使用 34V 變壓器 S036-1A340100HE。相應的變壓器編號列於變壓器上。
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