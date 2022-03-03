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Philips AquaTrio
無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機

創新設計的 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機具備先進技術，為您帶來極致清潔效能。先進技術及靈活設計，即使傢俬之間及底部等難以觸及的地方，亦能有效地進行拖地清潔。

Philips AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機

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Philips AquaTrio cordless 7000 series, XW7110, large

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如何保養 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機

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有效保養產品以獲取最佳效能

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Philips 地板清潔劑

可與 Philips AquaTrio 乾濕兩用吸塵機安全使用

地板清潔專門為清潔所有硬地板而設。

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濃縮清潔配方，每次清潔用量只需 10 毫升。

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貼士和秘訣

如何使用地板清潔刷？

按順時針方向旋轉刷蓋以使用地板清潔刷把手 (1)，然後從 AquaSpin 吸扒移除刷蓋 (2)。

如果產品出現堵塞情況，請先關閉產品電源，然後移除污水箱。然後在機身的吸管上下移動地板清潔刷以去除堵塞物。

您亦可將地板清潔刷存放於使用後架上。

How to use a cleaning brush schematic one
How to use a cleaning brush schematic two
How to use a cleaning brush schematic three
如何去除硬地板上的頑固污漬?

要去除頑固黏性污漬，可使用深層濕拖模式，用吸塵機在污漬上慢慢來回拭擦數次。建議向不同方向在污漬上來回清洗。我們建議使用可用水稀釋，泡沫量較少的原裝 Philips 液態地板清潔劑 XV1792/01。使用 Philips 地板清潔劑能確保安全清潔並取得最佳效能。

如何防止出現異味及水垢沉積物？

每次使用產品後，使用自動清洗功能以防止出現異味及水垢沉積物。這項功能有助您在 4 分鐘內全面清洗產品。

緊記您無需接觸拖地污水即可傾倒污水箱。

要充分晾乾微纖維地板清潔刷，將清潔刷的開口一端放在使用後清潔及收納座的專用放置架上。晾乾清潔刷需長達 24 小時。

如何減少水滴落在地板上？

要在關閉吸塵機後避免水滴流出：按下開/關按鈕關閉電源後，前後移動產品數次以去除兩個微纖維地板刷之間的水分。如有需要，可用布抹走餘下的水滴。

要避免在地上留下水痕，可盡量減少用力轉動和避免橫向移動產品。如果產品設有相關功能，可按下清潔模式按鈕以啟動水分吸收模式。地板上剩餘的水分會被吸乾。使用此模式後，產品不會再流出水滴，並會加大吸力 45 秒，然後產品會切換回一般濕拖模式。

將產品提起跨過門檻、地毯或樓梯時，建議先啟動吸水模式，然後再提起產品。這可避免水分從液體吸扒滴出。

如何才是握住產品的最佳方式？

使用 AquaTrio 無線產品時，建議伸直手臂以減輕肌肉繃緊情況。此為最符合人體工學的姿勢，能最有效控制產品以輕鬆進行清潔。

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  • 錯誤代碼

    E1, System error signal

    原因

    裝置系統出錯。

    解決方法

    1. 中斷連接變壓器和裝置，再將裝置重新連接變壓器，然後嘗試重新啟動產品。
    2. 如果裝置仍然顯示 E1 錯誤代碼，請帶同產品到 Philips 服務中心或聯絡消費者服務中心。

  • 錯誤代碼

    E2, Temperature is too low signal

    原因

    溫度過低。

    解決方法

    確保使用、存放或為產品充電時室內溫度高於 5°C。如在正確溫度下使用及存放裝置但仍顯示 E2 錯誤代碼，請帶同產品到 Philips 服務中心或聯絡消費者服務中心。

  • 錯誤代碼

    E3, Temperature is too high signal

    原因

    溫度過高。

    解決方法

    確保使用、存放或為產品充電時室內溫度低於 35°C。切勿將裝置直接曝曬在陽光或暴露在高溫下（例如靠近煮食爐、微波爐或電磁爐等地方）。如在正確溫度下使用及存放裝置但仍顯示 E3 錯誤代碼，請帶同產品到 Philips 服務中心或聯絡消費者服務中心。

  • 資訊代碼

    i1, Dirty water tank is full info signal

    原因

    污水箱已滿。

    解決方法

    清空污水箱。

  • 資訊代碼

    i3, AquaSpin nozzle is stuck signal

    原因

    AquaSpin 吸扒堵塞。這是出現吸扒堵塞時的安全斷流機制（例如電線或玩具堵塞吸扒）。

    解決方法

    檢查刷子、摩打部件及刷蓋是否被頭髮或其他物件堵塞，並移除堵塞物。如果沒有堵塞物，關閉並重新開啟產品電源即可解決問題。

  • 資訊代碼

    i5, Air inlet openings are stuck

    原因

    進氣口阻塞。

    解決方法

    檢查進氣口是否被異物阻塞並移除阻塞物。如使用上述方法無法解決問題，檢查吸氣管的所有部分是否被異物阻塞並移除阻塞物。所有部分指吸扒、管道及濕拖濾網。

  • 資訊代碼

    i6, Unplug for use

    原因

    拔出以使用裝置。

    解決方法

    拔出產品即可使用。如不拔出裝置，則無法啟動。只有在自動清潔時才需插上產品。

  • 資訊代碼

    i7, The wrong charger is connected

    原因

    所連接的充電器不正確。

    解決方法

    必須使用產品隨附的變壓器。只可使用 34V 變壓器 S036-1A340100HE。相應的變壓器編號列於變壓器上。

  • Autoclean

    自動清潔

    Reminder, Microfibre brush replacement needed

    需更換微纖維地板清潔刷

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