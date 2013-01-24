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二合一無線吸塵機

對於各種地板材質均能發揮快速清潔效果
迅速清潔所有塵垢

二合一無線吸塵機

    對於各種地板材質均能發揮快速清潔效果

    隨時待命，迅速清掃所有髒污

    2 合 1 無線直立式

    360° 吸塵與手提
    SpeedPro Max 360°

    吸塵、拖地及手提 
    PowerPro Aqua三合一

    吸塵與手提 
    PowerPro Duo 二合一

    PowerPro Duo

    對於各種地板材質均能發揮徹底清潔效果

    配備PowerCyclone及TriActive三重極速旋風吸扒

    Philips PowerPro Duo | 二合一無線吸塵機

    FC6172/61

     

    成為第一個複查該產品

    PowerCyclone 技術發揮最大性能
    TriActive三重極速旋風吸扒
    2 合 1 功能，清潔地板與家具都適用
    一步清空集塵盒，簡單又衛生

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,688.00

    對於各種地板材質均能發揮徹底清潔效果

    配備PowerCyclone及TriActive三重極速旋風吸扒

    PowerPro Duo

    Philips PowerPro Duo | 二合一無線吸塵機

    FC6172/61

    成為第一個複查該產品

    PowerCyclone 技術發揮最大性能
    TriActive三重極速旋風吸扒
    2 合 1 功能，清潔地板與家具都適用
    一步清空集塵盒，簡單又衛生

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,688.00

    評論

    成為第一個複查該產品

    無塵袋式無線吸塵機


    TriActive三重極速旋風吸扒配備高速氣流，輕鬆清除所有塵垢及毛髮。

    手提吸塵，清潔沙發、椅子和角落好輕鬆

     

    長效鋰電池可運作長達 60 分鐘

    德國科技三層濾網


    能夠過濾超過 90% 致敏原，例如花粉、寵物毛髮和細菌。

    PowerCyclone技術
    維持持久高效能


    PowerCyclone颶風離塵技術以每小時達300公里的速度旋轉，在旋渦室中產生極高的離心力，快速將吸入的灰塵及毛髮從空氣中分離，確保氣流暢通無阻，時刻維持強勁吸力。

    比較PowerPro 直立式吸塵機系列

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    HK$2,298.00*
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    功能
    • 可吸塵同時拖地
    • 二合一功能, 可作無線直立/手提吸塵
    • 可只供吸塵
    • 二合一功能, 可作無線直立/手提吸塵
    • 二合一功能, 可作無線直立/手提吸塵

    技術
    • PowerCylone 4
    • PowerCylone 8
    • PowerCylone 4

    吸頭
    • TriActive三重旋風極速吸扒
    • 床褥吸扒
    • TriActive三重旋風極速吸扒
    • 床褥吸扒
    • TriActive三重旋風極速吸扒

    無線 - 電池類型
    • 25.2V 鋰離子電池
    • 25.2V 鋰離子電池
    • 18V 鋰離子電池

    運作時間
    • 60 分鐘
    • 60 分鐘
    • 35 分鐘

    集塵容量
    • 0.6 公升
    • 0.6 公升
    • 0.6 公升

    濾網
    • 德國科技三層濾網
    • 德國科技三層濾網
    • 可水洗乳膠隔濾網

    附件
    • 二合一毛刷窄縫吸嘴
    • 床褥吸扒
    • 普通及輕柔濕拖微纖維清潔墊
    • 二合一毛刷窄縫吸嘴
    • 床褥吸扒
    • 二合一毛刷窄縫吸嘴
    * 建議零售價

    配件