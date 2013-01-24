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二合一無線吸塵機
對於各種地板材質均能發揮快速清潔效果
迅速清潔所有塵垢
二合一無線吸塵機
對於各種地板材質均能發揮快速清潔效果
隨時待命，迅速清掃所有髒污
2 合 1 無線直立式
360° 吸塵與手提
SpeedPro Max 360°
吸塵、拖地及手提
PowerPro Aqua三合一
吸塵與手提
PowerPro Duo 二合一
對於各種地板材質均能發揮徹底清潔效果
配備PowerCyclone及TriActive三重極速旋風吸扒
Philips PowerPro Duo | 二合一無線吸塵機
FC6172/61
成為第一個複查該產品
PowerCyclone 技術發揮最大性能
TriActive三重極速旋風吸扒
2 合 1 功能，清潔地板與家具都適用
一步清空集塵盒，簡單又衛生
此產品已不再銷售。
建議零售價:
HK$2,688.00
對於各種地板材質均能發揮徹底清潔效果
配備PowerCyclone及TriActive三重極速旋風吸扒
Philips PowerPro Duo | 二合一無線吸塵機
FC6172/61
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HK$2,688.00
評論
成為第一個複查該產品
無塵袋式無線吸塵機
TriActive三重極速旋風吸扒配備高速氣流，輕鬆清除所有塵垢及毛髮。
手提吸塵，清潔沙發、椅子和角落好輕鬆
長效鋰電池可運作長達 60 分鐘
德國科技三層濾網
能夠過濾超過 90% 致敏原，例如花粉、寵物毛髮和細菌。
PowerCyclone技術
維持持久高效能
PowerCyclone颶風離塵技術以每小時達300公里的速度旋轉，在旋渦室中產生極高的離心力，快速將吸入的灰塵及毛髮從空氣中分離，確保氣流暢通無阻，時刻維持強勁吸力。
比較PowerPro 直立式吸塵機系列
吸塵、拖地及手提
PowerPro Aqua
HK$3,288.00*
FC6409/61
比較產品
2 合 1 手持直立式
PowerPro Duo
HK$2,688.00*
FC6172/61
比較產品
吸塵與手提
PowerPro Duo
HK$2,298.00*
FC6168/62
比較產品
更多信息
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功能
可吸塵同時拖地
二合一功能, 可作無線直立/手提吸塵
可只供吸塵
二合一功能, 可作無線直立/手提吸塵
二合一功能, 可作無線直立/手提吸塵
技術
PowerCylone 4
PowerCylone 8
PowerCylone 4
吸頭
TriActive三重旋風極速吸扒
床褥吸扒
TriActive三重旋風極速吸扒
床褥吸扒
TriActive三重旋風極速吸扒
無線 - 電池類型
25.2V 鋰離子電池
25.2V 鋰離子電池
18V 鋰離子電池
運作時間
60 分鐘
60 分鐘
35 分鐘
集塵容量
0.6 公升
0.6 公升
0.6 公升
濾網
德國科技三層濾網
德國科技三層濾網
可水洗乳膠隔濾網
附件
二合一毛刷窄縫吸嘴
床褥吸扒
普通及輕柔濕拖微纖維清潔墊
二合一毛刷窄縫吸嘴
床褥吸扒
二合一毛刷窄縫吸嘴
更多信息
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建議零售價
配件
配件套件
FC8063/01
4 個微纖維清潔墊
適用於 PowerPro Aqua 拖地吸塵機
每 6 個月更換一次
HK$148.00
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