要獲得潔淨的剃鬚效果其實甚為困難，特別是擁有敏感皮膚的男士：他們更容易出現皮膚泛紅、灼熱感，或長期受到毛髮倒生問題困擾。但如果步驟恰當的話，使用7000系列電鬚刨其實並不會使您的皮膚問題惡化。





何謂潔淨的剃鬚效果？

在開始之前，讓我們先定義目標。潔淨的剃鬚效果是指沒有鬍鬚、沒有鬚根，皮膚光滑乾淨得引人注目。準備好了嗎？以下是在幾分鐘內完美剃淨的方法。

濕剃或乾剃？

使用電鬚刨乾剃比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕剃的話，您只要記得使用剃鬚泡沫，便可享清爽順滑的剃鬚體驗。開始掌握正確剃鬚方法時可能會有點手足無措，特別是擁有敏感皮膚的您，可幸現在有個好幫手。

剃鬚建議

GroomTribe 應用程式的個人剃鬚計劃包含有關如何達到最佳剃鬚體驗、量身訂造的建議。其引導式剃鬚程序能實時增強您的剃鬚技巧，而同步的剃鬚功能會根據您長期的剃鬚數據來調整建議。



步驟 1. 保持皮膚乾爽

在開始剃鬚前，請先徹底潔淨面部。可是，請勿在剃鬚前沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以剃鬚。先確保皮膚乾爽，才進行下一步。

步驟 2. 緊貼皮膚，但謹記輕力



7000系列電鬚刨可以輕鬆剃淨三日鬚。如果鬍鬚較長，請先修剪。如使用濕剃方式（如淋浴時剃鬚），請塗上剃鬚泡沫或啫喱，並使用打圈方式開始剃鬚。



剛開始剃鬚時，順著面部毛髮生長的方向剃鬚，稍後再逆著紋理剃，這樣會剃得更貼面。如果您的皮膚特別敏感，請一直順著紋理剃鬚。



為了使剃鬚過程更輕鬆，您可用手輕拉皮膚，但切勿過度拉伸皮膚。您無需太用力也能得到貼面剃鬚效果，因此盡量不要太大力將電鬚刨壓在皮膚上。



電鬚刨也會發揮其功能，感應您的鬍鬚濃密，並自動調節效能，以更有效剃淨鬍鬚濃密的部位。這樣您便不需要在相同部位來回數次，有助減少對皮膚造成刺激的機會。



如果是濕剃的話，需要每隔 10-15 秒沖洗剃鬚刀頭，以沖走積聚的剃鬚泡沫或啫喱，以及可能會阻礙電鬚刨運動的死皮、毛髮和污垢。



步驟 3. 呵護皮膚

現在要進行鬚後修護。用溫水沾濕面部，再輕輕拍乾，然後視乎需要塗抹一些鬚後水或保濕霜。最後，沖洗電鬚刨並讓其風乾。



大功告成！只要遵循這些步驟，您便能將鬍鬚徹底剃淨，清爽乾淨地出門。在沒有特別活動的日子裡，您可以嘗試有型帥氣的鬚根造型。



還未訂立您的個人剃鬚計劃？

聽取切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。 GroomTribe應用程式與多位皮膚科專家共同研發，可在您每次剃鬚時追蹤您的剃鬚技巧和皮膚狀況。



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