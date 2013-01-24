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獨一無二的剃鬚體驗由7000系列電鬚刨為你實現

獨一無二的剃鬚體驗由7000系列電鬚刨為你實現

與您皮膚一樣獨特的電鬚刨圖片

為您獨一無二的皮膚打造專屬剃鬚體驗

 
從探索電鬚刨的重要功能，到獲取有關最佳剃鬚技巧的資訊，從此享受最舒適優越的剃鬚體驗。瀏覽此頁面，即可獲得保養電鬚刨的貼士、登記您的產品，以及在需要時尋找支援，所有資訊都一目了然。
與您皮膚一樣獨特的電鬚刨圖片

建立個人剃鬚計劃

 
獲取最合適的建議以解決皮膚問題：包括皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。
下載 iOS 或 Android 版 GroomTribe 應用程式並配對產品後，即可開始使用。
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GroomTribe 提供以下語言

下載、配對、剃鬚。

 
要開始使用簡直輕易而舉。只需從應用程式商店下載 GroomTribe 應用程式即可。

開啟電鬚刨及智能手機的藍牙功能，打開應用程式並按照說明開始配對。從此刻開始，每次您打開應用程式時，電鬚刨和 GroomTribe 應用程式便會連接。

將手機靠近電鬚刨以保持連接和同步。當選擇敏感剃鬚設定後，便可以開始剃鬚了！
下載-配對-剃鬚圖片

個人化的剃鬚體驗

 

每人的肌膚都是獨一無二，7000系列電鬚刨是全球第一款專為敏感肌膚而設的個人化剃鬚解決方案。電鬚刨與 GroomTribe 應用程式連接後提供多種功能，讓您享受舒適優越剃鬚效果。
  • 個人剃鬚計劃圖片

    個人化的剃鬚計劃

    與多位皮膚科專家共同研發，為你提供切身建議，解決您的肌膚問題。個人剃鬚計劃是透過電鬚刨連接GroomTribe應用程式，追蹤您的剃鬚進度並同時調整建議，從而改善剃鬚習慣和技巧。
  • BeardAdapt 感應器圖片

    鬍鬚密度智能感應

    鬍鬚密度智能感應會自動偵測鬍鬚的密度，並根據鬍鬚密度，自動調節鬚刨到最佳剃鬚效能，有效減少因多次來回往復剃鬚而造成敏感。
  • 敏感剃鬚設定圖片

    敏感剃鬚設定

    您可以自由選擇根據皮膚狀況的建議剃鬚模式，或經GroomTribe應用程式選擇您喜愛的剃鬚模式。電鬚刨已預設為敏感剃鬚模式，但當GroomTribe存取到足夠的數據時，便會自動為您選擇一般、敏感或超敏感剃鬚模式。
  • 引導式剃鬚程序圖片

    引導式剃鬚

    使用引導式剃鬚功能可助您完善您的剃鑒體驗，此功能提供實時數據，一目了然。您亦不需要經常帶著手機到浴室，但引導式剃鬚功能可助您在開始時掌握剃鬚技巧。
  • 剃鬚分析及記錄圖片

    剃鬚分析及紀錄

    想看看自己的剃鬚情況？剃鬚分析及紀錄讓您可以隨時查看自己在一段時間內的皮膚狀況變化及剃鬚技巧。

    用家界面

     

    簡單直觀的用家界面包括了應用程式訊息通知提示、剩餘電量、清潔提示等，讓您更充分利用電鬚刨。
    • 通知符號圖片

      信息通知提示

      當應用程式內有重要訊息時，訊息通知提示便會亮起。
    • 敏感剃鬚設定圖片

      敏感剃鬚設定

      視乎在GroomTribe 應用程式內的設定，電鬚刨會顯示XS (特別敏感)、S (敏感) 或 N (一般) 剃鬚模式。
    • 電量不足圖片

      電量不足

      電池電量指示燈閃爍橙色時，表示電量足夠剃鬚一次。
    • 快速充電圖片

      快速充電

      快速充電 5 分鐘後，電池電量指示燈會快速閃爍。當指示燈開始緩慢閃爍時，即表示有足夠電量完成一次剃鬚程序。
    • 充電完成圖片

      充電完成

      電池完全充電後，充電指示燈會持續亮起白色 30 分鐘。
    • 清潔提示圖片

      清潔提示

      每次使用後，水龍頭圖示都會閃爍，提醒您清潔電鬚刨。
    • 「拔下使用」提醒圖片

      拔出電源提示

      此提示燈閃爍時，表示您應拔出電源以開始使用。
    • 旅行鎖圖片

      旅行鎖

      要啟用或解除旅行鎖，可長按開關鍵3秒。當旅行鎖正在使用時，提示燈會亮起。
      三大步驟締造完美潔淨的剃鬚效果圖片

      三大步驟締造完美潔淨的剃鬚效果

       

      要獲得潔淨的剃鬚效果其實甚為困難，特別是擁有敏感皮膚的男士：他們更容易出現皮膚泛紅、灼熱感，或長期受到毛髮倒生問題困擾。但如果步驟恰當的話，使用7000系列電鬚刨其實並不會使您的皮膚問題惡化。
       


      何謂潔淨的剃鬚效果？

      在開始之前，讓我們先定義目標。潔淨的剃鬚效果是指沒有鬍鬚、沒有鬚根，皮膚光滑乾淨得引人注目。準備好了嗎？以下是在幾分鐘內完美剃淨的方法。

       

      濕剃或乾剃？

      使用電鬚刨乾剃比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕剃的話，您只要記得使用剃鬚泡沫，便可享清爽順滑的剃鬚體驗。開始掌握正確剃鬚方法時可能會有點手足無措，特別是擁有敏感皮膚的您，可幸現在有個好幫手。

       

      剃鬚建議

      GroomTribe 應用程式的個人剃鬚計劃包含有關如何達到最佳剃鬚體驗、量身訂造的建議。其引導式剃鬚程序能實時增強您的剃鬚技巧，而同步的剃鬚功能會根據您長期的剃鬚數據來調整建議。
       

      步驟 1. 保持皮膚乾爽

      在開始剃鬚前，請先徹底潔淨面部。可是，請勿在剃鬚前沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以剃鬚。先確保皮膚乾爽，才進行下一步。

       

      步驟 2. 緊貼皮膚，但謹記輕力

      7000系列電鬚刨可以輕鬆剃淨三日鬚。如果鬍鬚較長，請先修剪。如使用濕剃方式（如淋浴時剃鬚），請塗上剃鬚泡沫或啫喱，並使用打圈方式開始剃鬚。

      剛開始剃鬚時，順著面部毛髮生長的方向剃鬚，稍後再逆著紋理剃，這樣會剃得更貼面。如果您的皮膚特別敏感，請一直順著紋理剃鬚。

      為了使剃鬚過程更輕鬆，您可用手輕拉皮膚，但切勿過度拉伸皮膚。您無需太用力也能得到貼面剃鬚效果，因此盡量不要太大力將電鬚刨壓在皮膚上。

      電鬚刨也會發揮其功能，感應您的鬍鬚濃密，並自動調節效能，以更有效剃淨鬍鬚濃密的部位。這樣您便不需要在相同部位來回數次，有助減少對皮膚造成刺激的機會。

      如果是濕剃的話，需要每隔 10-15 秒沖洗剃鬚刀頭，以沖走積聚的剃鬚泡沫或啫喱，以及可能會阻礙電鬚刨運動的死皮、毛髮和污垢。

      步驟 3. 呵護皮膚
      現在要進行鬚後修護。用溫水沾濕面部，再輕輕拍乾，然後視乎需要塗抹一些鬚後水或保濕霜。最後，沖洗電鬚刨並讓其風乾。

      大功告成！只要遵循這些步驟，您便能將鬍鬚徹底剃淨，清爽乾淨地出門。在沒有特別活動的日子裡，您可以嘗試有型帥氣的鬚根造型。


      還未訂立您的個人剃鬚計劃？

      聽取切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。 GroomTribe應用程式與多位皮膚科專家共同研發，可在您每次剃鬚時追蹤您的剃鬚技巧和皮膚狀況。
       

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      1. 濕剃或乾剃？

      使用電鬚刨乾剃時比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕剃的話，只要您記得使用剃須泡沫，便可享清爽順滑的剃鬚體驗。開始掌握正確剃鬚方法時可能顯得手足失措，特別是屬於敏感皮膚的您，可幸現在有好幫手。

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      濕剃或乾剃圖片

      濕剃或乾剃？在此向您說明兩種剃鬚方法…

       

      要確定使用剃鬚泡沫或是乾剃更適合自己，個人剃鬚計劃是最佳的方法。無論您認為那種方法更適合自己，我們這裡都貼服剃鬚的貼士，適用於濕剃或乾剃，讓您不必妥協，肌膚時刻享受舒適。

       


       

      1. 預先修剪

      使用電鬚刨乾剃比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕剃的話，您只要記得使用剃鬚泡沫，便可享清爽順滑的剃鬚體驗。開始掌握正確剃鬚方法時可能會有點手足無措，特別是擁有敏感皮膚的您，可幸現在有個好幫手。

       

      2. 清潔皮膚

      如果您不使用剃鬚膏的話，最重要是在開始剃鬚前弄乾皮膚，因為濕潤的皮膚可能會阻礙電鬚刨順滑移動。如果您剛淋浴或洗臉，請至少等 5 分鐘以待皮膚乾透後才開始剃鬚。

       

      如果是濕剃時，最好是從徹底潔淨面部開始，但謹記不要沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以剃鬚。在開始剃鬚前，只需塗上剃鬚泡沫或啫喱即可。

       

      3. 舒適剃鬚方法

      無論是濕剃或乾剃，7000系列電鬚刨的鬍鬚密度智能感應會自動偵測您的鬍鬚密度，並為您調節至最佳效能。您亦可以手動設定，電鬚刨在連接 GroomTribe 應用程式後已具備此功能。

       

      4. 打圈動作剃鬚

      只需輕微用力（太用力壓在面部會增加摩擦，更易刺激皮膚），以小幅度打圈動作剃鬚，並在敏感皮膚部位放慢剃鬚速度，慢慢剃去面上的鬍鬚。

       

      5. 最後修整

      基本上您已經全面剃鬚一次，現在可作最後修整。用輕力緊貼皮膚並逆著紋理剃。正如之前所說，在敏感部位剃鬚時應格外小心。

       

      6. 難以剃除的毛髮

      剃鬚時不使用剃鬚膏，會更容易看到電鬚刨難以剃除的毛髮。如果剃鬚時使用剃鬚膏，只要用手輕拉皮膚以扯起毛髮，便可剃除頑固和長在難以觸及部位的鬚根。

       

      7. 鬢角

      鬢角的長度和造型由您決定，但現在您可以使用 7000系列的修髮器或造型器配件修剪鬢角。

       

      8. 鬚後護理

      最後是剃鬚後的護理。塗上鬚後水或鬚後乳霜加強剃鬚後的清新感覺。完成剃鬚了，您已整裝待發迎接新的一天。

       

      提提您：定期剃鬚習慣可以幫助皮膚適應電鬚刨，即是說，您可以達到更好的剃鬚效果。同時，不要忘記最重要的剃鬚後清潔工作。使用溫水清洗電鬚刨，然後輕輕瀝乾水份並放平風乾。

       

      還沒有您的個人剃鬚計劃嗎？

      聆聽切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。而與多位皮膚科醫生共同研發的應用程式在連接後，可在您每次剃鬚時追蹤您的剃鬚技巧和皮膚進展。

       

      下載並配對 iOS 或 Android 版的 GroomTribe 應用程式即可開始使用。

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      不單只是一部電鬚刨

       
      使用 SmartClick 配件輕鬆將電鬚刨變為修鬚造型器、修髮器或潔膚儀。
      • SmartClick 鬍鬚造型器圖片

        SmartClick修髮/ 修鬚造型刀頭

        使用修髮/ 修鬚造型刀頭

        配件輕鬆將電鬚刨變為修鬚造型器、修髮器或潔膚儀。
      • SmartClick 潔面刷圖片

        SmartClick潔面刷

        插上潔面刷即可享受比雙手潔面更徹底的潔膚體驗，潔面刷有效去除死皮，加快皮膚微循環，給肌膚清爽感覺，散發自然光澤。
      • SmartClick 精確修毛器圖片

        SmartClick修髮器

        使用修髮器，有助修剪理想的鬍子造型和鬢角。
      • SmartClick 鼻毛修剪器圖片

        SmartClick 鼻毛修剪器

        適用於修剪鼻毛和耳朵毛髮的即插即用面部修毛器。採用 ProtecTrim 技術和特別設計的修剪器角度，確保修剪毛髮時輕鬆舒適。

        讓您的電鬚刨每日如新

         
        護理電鬚刨和配件，保持電鬚刨的性能猶如首次使用時一樣。
        清潔電鬚刨圖片

        清潔電鬚刨

        剃鬚後清潔電鬚刨，以獲得最佳效能和確保衛生。
         

        1. 開著電鬚刨，並在水龍頭下用溫水沖洗剃鬚刀頭組件。
        2. 關閉電鬚刨，在剃鬚刀頭組件底部將剃鬚刀頭放置架拉出，並在水龍頭下沖洗兩個組件。
        3. 小心瀝乾水份，讓剃鬚刀頭放置架自然風乾，然後重新裝回電鬚刨。
        如何更換剃鬚刀頭圖片

        如何更換剃鬚刀頭

        爲了獲取最大效能，請每兩年更換您的剃鬚刀頭。 

         

        1. 關閉電鬚刨，從把手拉出即插即用剃鬚
          刀頭組件。
        2. 棄置舊的即插即用剃鬚刀頭組件，在把手裝上
          全新的即插即用剃鬚刀頭組件。
          （「裝合」）。
        3. 更換即插即用剃鬚刀頭組件後，您可以在應用程式中重設更換提示。

        常見問題解答

        我是否每次在浴室剃鬚時都需要攜帶手機？
        不需要。在開始使用電鬚刨時，攜帶手機在浴室剃鬚會有幫助，以便得到有關如何以最體貼皮膚方法剃鬚的實時回饋資訊。一旦掌握了竅門，您便可以將剃鬚資料與應用程式同步，並獲得個人回饋訊息和指導。當電鬚刨和應用程式靠近時便會自動同步。

        電鬚刨最多可儲存 20 次剃鬚資料，因此，請確保至少每 2 至 3 週透過藍牙連接同步剃鬚資料一次。如要同步剃鬚資料 - 1 打開應用程式並確保靠近電鬚刨。2 應用程式會自動連接並同步最後一次的剃鬚資料。
        如何下載應用程式？
        您可以在 App Store 或 Play Store 下載 GroomTribe 應用程式，或掃描電鬚刨包裝上的 QR 碼。

        在中國，如要 Android 商店支援，請瀏覽 www.mylife.philips.com.cn/appdownload/。
        應用程式與哪些手機兼容？

        iPhone 兼容性：

        · iPhone 6S 及更新型號

        · iOS 11 及更新版本

        Android 兼容性：

        · 只限手機，尺寸 4.5 吋以上

        · 作業系統版本 6.0 以上，藍牙版本 4.1 以上
        如何使用手機連接 Philips GroomTribe 應用程式？

        · 從 App Store 下載 GroomTribe 應用程式。

        · 確定已開啟智能手機上的藍牙功能。

        · 打開智能手機的應用程式。

        · 按照應用程式的說明建立連接。

        注意：確保藍牙和互聯網連接穩定，以充分體驗應用程式的好處。
        如遇到連接問題時，應怎麼辦？

        未能成功將手機與 Philips Series 7000 電鬚刨連接的原因很多，以下是最常見的原因及其解決方案。

         

        · 使用錯誤的藍牙版本
        Philips Series 7000 電鬚刨使用藍牙 4.1 或更新版本。確保您的手機可支援此版本（或更新版本），以便連接至電鬚刨。此外，在配對手機與電鬚刨前，請開啟手機上的藍牙功能。

         

        · 手機不兼容
        在下載 GroomTribe 應用程式前，請檢查您的手機兼容性。應用程式只適用於使用 iOS 10 或更新版本軟件的 iPhone 5S（或更新型號）手機。

        而 Android 用戶，應用程式只適用於 Android 6（Marshmallow）或更新版本，以及只限手機，尺寸大於 4.5 吋。

         

        · 手機距離電鬚刨太遠
        手機需要靠近 Philips Series 7000 電鬚刨才能配對。確保手機與電鬚刨的距離不超過 3 米。

        · 重設電鬚刨和應用程式的連接
        如果按照上述建議操作，但仍無法將應用程式連接至手機，則可以按照以下步驟嘗試重設連接：1. 取消配對電鬚刨：長按電鬚刨的開/關按鈕 10 秒鐘，以取消與應用程式的連接。用戶界面的通知符號開始緩慢閃爍。2. 取消配對手機：前往手機上的「設定」並選擇藍牙，然後選擇電鬚刨 S79XX 並按「忘記」或「取消配對」。

        注意：這些說明可能因智能手機型號而異。請查看您的手機使用手冊以獲取更多資訊。如果已嘗試上述建議，但仍無法解決此問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心獲取進一步支援。
        我的 Philips Series 7000 上的通知符號閃動，我該怎麼辦？
        當電鬚刨把手的通知符號閃爍時，請打開應用程式，查看更新/通知。
        我可以不透過應用程式更改敏感剃鬚設定嗎？
        不可以，敏感剃鬚設定根據您的需要作出個人化的設定，並且由應用程式負責。電鬚刨的預設設定為 S（敏感）。
        用戶界面中的符號代表什麼？

        電鬚刨顯示中的符號為：

        · 通知符號

        · 敏感剃鬚設定 - XS（特別敏感）

        · 敏感剃鬚設定 - S（敏感）

        · 清潔提示

        · 旅行鎖符號

        · 拔下使用提醒

        · 電池電量指示燈
        第一次充電要多長時間？
        我們建議在首次使用電鬚刨前應完全充電。充電大約需要一小時，剃鬚時間可長達 50 分鐘。
        電動剃鬚有何好處？
        電動剃鬚使您不必妥協，便可貼面剃鬚與肌膚舒適兩者兼得。此外，使用電鬚刨剃鬚十分方便，許多電鬚刨可以乾濕兩用，又可淋浴時使用。
        旋轉式剃鬚有何好處？
        旋轉式剃鬚刀頭因靈活見稱，因此，即使難以到達的部位也可剃出光滑效果，而且來回剃動次數較少和壓力更少，不但可貼面剃鬚，而且肌膚感覺十分舒適。
        我可以在淋浴時使用電鬚刨嗎？
        Series 7000 電鬚刨具備防水功能。您可以決定喜歡的剃鬚方式：乾剃、使用剃鬚啫喱或剃鬚泡沫的濕剃，甚至在淋浴時剃鬚。

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        * Google Play 及 Google Play 標誌是 Google Inc. 的商標

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