每人的肌膚都是獨一無二，7000系列電鬚刨是全球第一款專為敏感肌膚而設的個人化剃鬚解決方案。電鬚刨與 GroomTribe 應用程式連接後提供多種功能，讓您享受舒適優越剃鬚效果。
簡單直觀的用家界面包括了應用程式訊息通知提示、剩餘電量、清潔提示等，讓您更充分利用電鬚刨。
要獲得潔淨的剃鬚效果其實甚為困難，特別是擁有敏感皮膚的男士：他們更容易出現皮膚泛紅、灼熱感，或長期受到毛髮倒生問題困擾。但如果步驟恰當的話，使用7000系列電鬚刨其實並不會使您的皮膚問題惡化。
何謂潔淨的剃鬚效果？
在開始之前，讓我們先定義目標。潔淨的剃鬚效果是指沒有鬍鬚、沒有鬚根，皮膚光滑乾淨得引人注目。準備好了嗎？以下是在幾分鐘內完美剃淨的方法。
濕剃或乾剃？
使用電鬚刨乾剃比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕剃的話，您只要記得使用剃鬚泡沫，便可享清爽順滑的剃鬚體驗。開始掌握正確剃鬚方法時可能會有點手足無措，特別是擁有敏感皮膚的您，可幸現在有個好幫手。
剃鬚建議
GroomTribe 應用程式的個人剃鬚計劃包含有關如何達到最佳剃鬚體驗、量身訂造的建議。其引導式剃鬚程序能實時增強您的剃鬚技巧，而同步的剃鬚功能會根據您長期的剃鬚數據來調整建議。
步驟 1. 保持皮膚乾爽
在開始剃鬚前，請先徹底潔淨面部。可是，請勿在剃鬚前沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以剃鬚。先確保皮膚乾爽，才進行下一步。
步驟 2. 緊貼皮膚，但謹記輕力
7000系列電鬚刨可以輕鬆剃淨三日鬚。如果鬍鬚較長，請先修剪。如使用濕剃方式（如淋浴時剃鬚），請塗上剃鬚泡沫或啫喱，並使用打圈方式開始剃鬚。
剛開始剃鬚時，順著面部毛髮生長的方向剃鬚，稍後再逆著紋理剃，這樣會剃得更貼面。如果您的皮膚特別敏感，請一直順著紋理剃鬚。
為了使剃鬚過程更輕鬆，您可用手輕拉皮膚，但切勿過度拉伸皮膚。您無需太用力也能得到貼面剃鬚效果，因此盡量不要太大力將電鬚刨壓在皮膚上。
電鬚刨也會發揮其功能，感應您的鬍鬚濃密，並自動調節效能，以更有效剃淨鬍鬚濃密的部位。這樣您便不需要在相同部位來回數次，有助減少對皮膚造成刺激的機會。
如果是濕剃的話，需要每隔 10-15 秒沖洗剃鬚刀頭，以沖走積聚的剃鬚泡沫或啫喱，以及可能會阻礙電鬚刨運動的死皮、毛髮和污垢。
步驟 3. 呵護皮膚
現在要進行鬚後修護。用溫水沾濕面部，再輕輕拍乾，然後視乎需要塗抹一些鬚後水或保濕霜。最後，沖洗電鬚刨並讓其風乾。
大功告成！只要遵循這些步驟，您便能將鬍鬚徹底剃淨，清爽乾淨地出門。在沒有特別活動的日子裡，您可以嘗試有型帥氣的鬚根造型。
還未訂立您的個人剃鬚計劃？
聽取切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。 GroomTribe應用程式與多位皮膚科專家共同研發，可在您每次剃鬚時追蹤您的剃鬚技巧和皮膚狀況。
下載並配對 iOS 或 Android 版的 GroomTribe 應用程式即可開始使用
要確定使用剃鬚泡沫或是乾剃更適合自己，個人剃鬚計劃是最佳的方法。無論您認為那種方法更適合自己，我們這裡都貼服剃鬚的貼士，適用於濕剃或乾剃，讓您不必妥協，肌膚時刻享受舒適。
1. 預先修剪
使用電鬚刨乾剃比較不傷皮膚，且不易造成刮傷和割傷。濕剃的話，您只要記得使用剃鬚泡沫，便可享清爽順滑的剃鬚體驗。開始掌握正確剃鬚方法時可能會有點手足無措，特別是擁有敏感皮膚的您，可幸現在有個好幫手。
2. 清潔皮膚
如果您不使用剃鬚膏的話，最重要是在開始剃鬚前弄乾皮膚，因為濕潤的皮膚可能會阻礙電鬚刨順滑移動。如果您剛淋浴或洗臉，請至少等 5 分鐘以待皮膚乾透後才開始剃鬚。
如果是濕剃時，最好是從徹底潔淨面部開始，但謹記不要沖熱水澡，否則您的皮膚會發熱、浮腫、出汗，變得難以剃鬚。在開始剃鬚前，只需塗上剃鬚泡沫或啫喱即可。
3. 舒適剃鬚方法
無論是濕剃或乾剃，7000系列電鬚刨的鬍鬚密度智能感應會自動偵測您的鬍鬚密度，並為您調節至最佳效能。您亦可以手動設定，電鬚刨在連接 GroomTribe 應用程式後已具備此功能。
4. 打圈動作剃鬚
只需輕微用力（太用力壓在面部會增加摩擦，更易刺激皮膚），以小幅度打圈動作剃鬚，並在敏感皮膚部位放慢剃鬚速度，慢慢剃去面上的鬍鬚。
5. 最後修整
基本上您已經全面剃鬚一次，現在可作最後修整。用輕力緊貼皮膚並逆著紋理剃。正如之前所說，在敏感部位剃鬚時應格外小心。
6. 難以剃除的毛髮
剃鬚時不使用剃鬚膏，會更容易看到電鬚刨難以剃除的毛髮。如果剃鬚時使用剃鬚膏，只要用手輕拉皮膚以扯起毛髮，便可剃除頑固和長在難以觸及部位的鬚根。
7. 鬢角
鬢角的長度和造型由您決定，但現在您可以使用 7000系列的修髮器或造型器配件修剪鬢角。
8. 鬚後護理
最後是剃鬚後的護理。塗上鬚後水或鬚後乳霜加強剃鬚後的清新感覺。完成剃鬚了，您已整裝待發迎接新的一天。
提提您：定期剃鬚習慣可以幫助皮膚適應電鬚刨，即是說，您可以達到更好的剃鬚效果。同時，不要忘記最重要的剃鬚後清潔工作。使用溫水清洗電鬚刨，然後輕輕瀝乾水份並放平風乾。
還沒有您的個人剃鬚計劃嗎？
聆聽切身建議，解決特定皮膚問題：包括皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等等。而與多位皮膚科醫生共同研發的應用程式在連接後，可在您每次剃鬚時追蹤您的剃鬚技巧和皮膚進展。
下載並配對 iOS 或 Android 版的 GroomTribe 應用程式即可開始使用。
使用修髮/ 修鬚造型刀頭
配件輕鬆將電鬚刨變為修鬚造型器、修髮器或潔膚儀。
剃鬚後清潔電鬚刨，以獲得最佳效能和確保衛生。
爲了獲取最大效能，請每兩年更換您的剃鬚刀頭。
iPhone 兼容性：
· iPhone 6S 及更新型號
· iOS 11 及更新版本
Android 兼容性：
· 只限手機，尺寸 4.5 吋以上
· 作業系統版本 6.0 以上，藍牙版本 4.1 以上
· 從 App Store 下載 GroomTribe 應用程式。
· 確定已開啟智能手機上的藍牙功能。
· 打開智能手機的應用程式。
· 按照應用程式的說明建立連接。
注意：確保藍牙和互聯網連接穩定，以充分體驗應用程式的好處。
未能成功將手機與 Philips Series 7000 電鬚刨連接的原因很多，以下是最常見的原因及其解決方案。
· 使用錯誤的藍牙版本
Philips Series 7000 電鬚刨使用藍牙 4.1 或更新版本。確保您的手機可支援此版本（或更新版本），以便連接至電鬚刨。此外，在配對手機與電鬚刨前，請開啟手機上的藍牙功能。
· 手機不兼容
在下載 GroomTribe 應用程式前，請檢查您的手機兼容性。應用程式只適用於使用 iOS 10 或更新版本軟件的 iPhone 5S（或更新型號）手機。
而 Android 用戶，應用程式只適用於 Android 6（Marshmallow）或更新版本，以及只限手機，尺寸大於 4.5 吋。
· 手機距離電鬚刨太遠
手機需要靠近 Philips Series 7000 電鬚刨才能配對。確保手機與電鬚刨的距離不超過 3 米。
· 重設電鬚刨和應用程式的連接
如果按照上述建議操作，但仍無法將應用程式連接至手機，則可以按照以下步驟嘗試重設連接：1. 取消配對電鬚刨：長按電鬚刨的開/關按鈕 10 秒鐘，以取消與應用程式的連接。用戶界面的通知符號開始緩慢閃爍。2. 取消配對手機：前往手機上的「設定」並選擇藍牙，然後選擇電鬚刨 S79XX 並按「忘記」或「取消配對」。
注意：這些說明可能因智能手機型號而異。請查看您的手機使用手冊以獲取更多資訊。如果已嘗試上述建議，但仍無法解決此問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心獲取進一步支援。
電鬚刨顯示中的符號為：
· 通知符號
· 敏感剃鬚設定 - XS（特別敏感）
· 敏感剃鬚設定 - S（敏感）
· 清潔提示
· 旅行鎖符號
· 拔下使用提醒
· 電池電量指示燈
* Apple、Apple 標誌、iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。
* Andriod 是 Google Inc. 的商標
* Google Play 及 Google Play 標誌是 Google Inc. 的商標
* Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有的註冊商標，Koninklijke Philips N.V. 對這些標記的使用均已獲得授權。