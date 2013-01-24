母乳能存放多久？

首先，讓我們看看存放母乳的來龍去脈。

只要使用已消毒的密封容器恒溫冷藏儲存，母乳可以存放很久。而可以保存多久則視乎存放的地方，扼要概述如下：

雪櫃 – 存放於華氏 39.2 度（攝氏 4 度）或以下，最長 5 天

冰箱（雪櫃中）– 最長 2 週

冰箱（獨立隔間）– 最長 6 個月

室溫 – 最長 4 小時

如果聽起來好像要記很多資料，不必擔心！為了避免混淆，最好的辦法是按使用日期標記所有的奶瓶和容器，並先使用日期最早的母乳。

當然，有時候您可能需要運送母乳，所以請確保在運送途中使用保溫袋。

您可能想知道，可否將擠出來的母乳稍待一會才冷藏。很抱歉，不可以。恒溫是確保母乳不受破壞的關鍵。如果您打算將母乳存放於雪櫃或冰箱內，請盡快存放。

餵哺時，母乳最理想的溫度是多少度？

現在，我們來探討一下加熱母乳的問題。

加熱母乳是指將母乳加熱至介乎體溫與室溫的溫度，雖然有些寶寶並不介意飲凍的母乳。

使用嬰兒奶瓶加熱器是加熱母乳最簡單而又安全的方法。我們不建議使用微波爐加熱，因為微波爐造成的不均勻熱點，可能會燙傷寶寶的嘴。而嬰兒奶瓶加熱器則可讓您溫和解凍並/或均勻地加熱母乳，而溫和加熱可保持母乳的質量。

存放在冰箱冷藏的母乳可以使用嬰兒奶瓶加熱器解凍（此舉可保持母乳的質量），也可用水沖或放在一碗熱水中解凍。一旦解凍後，切勿放回冰箱再次冷藏。

如果您沒有嬰兒奶瓶加熱器，可以將母乳放在一碗熱水中加熱。請在餵哺寶寶前，用自己的皮膚測試奶瓶的溫度。

願您享受奶瓶餵哺的的親子時間！

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