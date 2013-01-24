綜觀

一般來說，約在 4 個月大開始，嬰兒需要大約 15 個月才能成功從奶瓶過渡到水杯。我們會在每款啜飲杯標記年齡指示，但請記住，這只供參考！寶寶的學習步伐因人而異。

細分才是上策

要學習成人飲水，寶寶需要掌握更複雜的口腔運動技能和手眼協調能力。

以下是協助寶寶成功掌握技能的步驟，請逐步學習：

第 1 步：學習握著手柄飲水

首先幫助寶寶學習如何手握啜飲杯。您可以使用學習杯一邊餵哺，一邊讓寶寶輕鬆學習。寶寶在熟悉的奶嘴上吸吮的同時，可用小手握著柔軟易握的手柄。

最適合的啜飲杯：學習杯

適合： 4 個月大以上，以及可以在有支撑的情况下坐直

第 2 步：學習使用軟嘴飲水

寶寶開始吃固體食物後，您便可以幫助他們學習新的技能：使用軟嘴飲水。軟嘴比奶嘴需要多一點技巧來吸出液體，同時可以支持寶寶從吸吮過渡到吸吮飲水的動作，一般來說在 6 個月大便可以開始。為了支持寶寶第一次自行飲水，我們創製了適用於牙齦的柔軟靈活軟嘴。當寶寶開始多用牙齒咬東西時，便可轉用較硬、耐咬的軟嘴。

最適合的啜飲杯：軟嘴杯

適合：6 個月以上，可以坐在高腳餐椅

第 3 步：學習使用飲管飲水

寶寶掌握使用軟嘴飲水的技能後，接下來自然是要學習如何使用飲管飲水。使用飲管飲水可訓練寶寶發展更複雜的口腔運動技能，而且是一生受用的成人生活技能。

最適合的啜飲杯：飲管杯

適合： 9 個月以上，可以爬行

第 4 步：學習使用水杯邊飲水

最後，寶寶要接受真正的考驗：使用水杯邊飲水，就像成人飲水一樣。別擔心，這一步並不如想像中那麼糟糕！我們的幼兒啜飲杯設有防濺出活門，只有寶寶的嘴唇按壓在杯邊時才會啟動。

最適合的啜飲杯：幼兒啜飲杯

適合： 9 個月以上，可以爬行

選擇最適合的啜飲杯以支持寶寶的發育

最初可按著年齡指示尋找適合寶寶發育階段的啜飲杯。但請記住，這沒有硬性規定。也許寶寶還未有自信自己坐直，或需要更多時間學習握緊水杯的竅門。最重要是選擇可以支持他們發育階段的水杯，並幫助他們邁向下一步。

這個是主件

如果您在想：「需要這麼多水杯？我再想想吧。」大部分 Philips Avent 啜飲杯、軟嘴和扭蓋均可以互相配搭。這代表您可以輕鬆在不同水杯使用同一個軟嘴，或將軟嘴用於奶瓶上。十分方便，對嗎？

在一般情況下，我們建議奶瓶或啜飲杯的軟嘴或扭蓋應每 3 個月更換一次。

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