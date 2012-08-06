Brilliance IPS LCD 顯示器、LED 背光
可持續環保設計熒幕
Philips IPS LED 熒幕備有電腦鏡頭，助您整合與溝通，節省時間與金錢。 查看各種好處
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Brilliance IPS LCD 顯示器、LED 背光
可持續環保設計熒幕
利用電腦鏡頭的功能，節省時間和金錢
PowerSensor 節省多達 80% 能源成本
PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命
IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
IPS 顯示屏採用先進技術，呈現更寬闊的 178/178 度可視角度，讓您幾乎從任何角度 - 即使是 90 度旋轉模式，均可觀看顯示屏。IPS 顯示屏與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。
SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整
SmartErgoBase 底座是具備人體工學及電線管理的熒幕底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可提供對人體最理想的顯示位置，舒緩長時間使用壓力，讓您舒適使用。電線管理則可減少雜亂電線，保持工作環境整潔專業。
多媒體專用內置立體聲喇叭
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
鑲邊至桌面的高度低，提供最佳的閱讀舒適感覺
Philips 的螢幕採用 SmartErgoBase，可以調低到差不多是桌面的高度從而達到舒適的觀賞角度。如您使用雙光眼鏡、三焦距眼鏡或漸進鏡片，調低邊框至桌面的高度將會是最適合您使用電腦的方式。此外，即使高度相差很大的使用者都可以在他們想要的角度和高度下使用螢幕， 讓他們減少疲勞和勞損。
可連接和整合的電腦鏡頭
內嵌的電腦鏡頭和咪高風，可讓您與同事和客戶面對面溝通。這個簡單的解決方案，可讓您與他人輕鬆合作和分享內容，節省寶貴的時間和旅行費用。
DisplayPort 透過單一長電線提供音訊和視訊
DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳送速度。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面更新速率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。
可輕鬆連線的 3 連接埠的 USB 集線器
USB 集線器讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。螢幕上很容易就能找到的 USB 2.0 集線器讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比螢幕 USB 集線器所能提供的電力更高。
零消耗功率配備 0 瓦硬開關
輕觸位於背面的 0 瓦硬開關，即可完全切斷顯示器的交流電源，達至零消耗功率，更進一步減少碳足跡
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
23 吋/58.4 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
IPS LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.265 x 0.265 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
20,000,000 :1
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 有效可視範圍
-
509.18 (H) x 286.41 (V)
- 掃描頻率
-
30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB
-
是
- SmartResponse（一般）
-
7 毫秒（灰色至灰色）
-
連接
- 訊號輸入
-
-
DisplayPort x 1
-
DVI-D（數碼，HDCP）
-
VGA（類比）
- USB
-
3 個 USB 2.0
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
1.5 瓦 x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7/Vista/XP
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
音量
-
PowerSensor
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl Premium
- 內置電腦鏡頭
-
2 百萬像素相機連麥克風和 LED 顯示器
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
90 度
- 旋轉掣
-
-65/65
度
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- ECO 模式
-
18 瓦（典型值）
- 電源
-
- 關閉模式
-
零瓦配備零切換
- 開啟模式
-
29.1 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式
-
0.3 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
547 x 515 x 220
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
600 x 400 x 263
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
547 x 343 x 60
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
7.70
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
5.23
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.09
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
-
PowerSensor
-
能源之星 5.0
-
TCO Certified Edge
-
RoHS
- 使用後再生塑料
-
65%
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 飾面
-
紋理
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
銀色
- 後蓋
-
黑色
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