

LED 燈中最關鍵的是 PCB（印刷電路板），由於 PCB 經常發熱，若冷卻處理不當，其性能將會下降。

因此，我們通常根據該 PCB 計算 LED 燈的壽命（與之相反，競爭對手通常只計算 LED 晶片本身在室溫環境下的壽命）。