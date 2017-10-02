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LED 改裝燈

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視野越廣，表現越好，反應更快，駕駛更安全。 

不要被黑暗打敗。選擇 Philips，即使在夜間駕駛亦能充滿信心，盡在掌握。

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鮮明訊號，打造型格愛駒。

Ultinon LED

  • 鮮明 LED 訊號及車內照明燈
  • 長達 8 年使用壽命
  • 均勻光線散射

 


訊號燈及車內照明燈

[≈W5W]、[≈W16W]、[≈W21W]、[≈W21/5W]、[≈WY21W]、[≈P21W]、[≈P21/5W]、[≈PY21W]、[≈P27/7W]

FEST 30 毫米/ 38 毫米/ 43 毫米，閱讀燈

強勁照明
更亮、更白、更強勁

X-tremeUltinon LED

  • LED 車頭燈增光高達 +200%*
  • 更鮮明 LED 訊號及車內照明燈
  • 長達 12 年使用壽命
  • 出眾的光線散射
  • 最先進技術：Safebeam、AirFlux、
    AirCool、Ceralight

 

可供選擇的產品


車頭燈與霧燈

[≈H4]、[≈H7]、[≈H11]、[≈HB3]、[≈HB4]、[≈HIR2]、[≈H8/H11/H16]

 


訊號燈及車內照明燈

[≈W5W]、[≈W16W]、[≈W21W]、[≈W21/5W]、[≈WY21W]、[≈P21W]、[≈P21/5W]、[≈PY21W]
FEST 30 毫米/ 38 毫米，閱讀燈

*與 ECE 鹵素燈泡最低法定標準比較
 在道路車輛上安裝 LED 加裝燈並不合法。Lumileds 不會承擔任何責任。您有責任確保 LED 加裝燈的使用符合適用的法律要求。

常问问题 (FAQ)

一般信息

什么是 LED 改型灯？适用于哪些应用？

這是一個為想升級車輛照明的駕駛者提供替換鹵素/傳統燈泡的解決方案。在應用方面，須分開車內燈和車外燈兩種：
interior exterior lights

 

- 車內：

  • 車頂燈和閱讀燈
  • 儀表板燈
  • 手套箱燈
  • 車箱燈

 

- 車外：

  • 車頭燈
  • 前霧 / 後霧燈
  • 前置位置 / 泊車燈（前後）
  • 前 / 後指示燈
  • 車牌燈
  • 第 3 停車燈
  • 停車燈
我如何知道 Philips LED 改型燈是否與我的車頭燈兼容？

並無備用電源線可供購買。MDLS 則有單個補充裝出售。
我該如何確認使用哪款 LED 燈替換舊燈泡？

每款 LED 燈都有可相對應的 ECE 名稱。以下是鹵素燈泡與 LED 改型燈的比較表：
Halogen type - LED name
如何計算 LED 燈的壽命？


LED 燈中最關鍵的是 PCB（印刷電路板），由於 PCB 經常發熱，若冷卻處理不當，其性能將會下降。

 

因此，我們通常根據該 PCB 計算 LED 燈的壽命（與之相反，競爭對手通常只計算 LED 晶片本身在室溫環境下的壽命）。

更換 LED 燈可以幫助我節省電費嗎？

可以，Philips LED 改型燈燈泡壽命更長。換言之，您可以節省成本，普通燈泡平均每 1 至 3 年就需要更換一次，您還可以省去頻繁更換燈泡的煩惱。此外，LED 燈泡所消耗的能源比一般燈泡少得多（例如，鹵素 H4 耗電量為 55 瓦，而 LED-HL [≈H4] 耗電量為 20 瓦）。
我該如何區分 Philips LED 燈泡的真偽？

 

當您購買 Philips LED 改型燈用作車頭燈時，您可以利用防偽標籤上提供的代碼於網上檢查真偽。您可以藉此確保自己所購買的是原裝 Philips LED 燈泡。

Philips AirFlux、AirCool、CeraLight 和 Safebeam 代表什麼意思？


Philips AirFlux 和 AirCool 技術：最新熱度管理系統備有主動和被動冷卻系統，可延長使用壽命和提高性能。當車頭燈內的空間足夠有效散熱時，我們會使用被動冷卻功能，不會減低性能。另外，我們將根據 LED 燈的表現，使用被動或主動冷卻功能。例如，在 LED-HL [≈H7] 車頭燈上，光纖通常小於 LED-HL [≈H4]，因此需要啟動散熱功能，有效地讓 LED 燈背面的熱空氣散開。

 

Philips CeraLight 技術（針對 LED-T10，用於 X-tremeUltinon LED 系列）：使用陶瓷組件進行最佳的散熱管理，確保在極端情況下保持高效持久。 

 

Philips SafeBeam 技術：完全按您的需要投射光線以確保安全（不會產生眩光對迎面的駕駛者造成騷擾）。品質因數（FOM => 投射在道路上的光線）與 ECE R112 一致。

包裝上的符號代表什麼？


此符號表示該產品不適合在公共道路上使用。換言之，它只能在「封閉」道路上使用。

 

此符號表示該產品尚未獲 ECE R37 鹵素燈泡規管條例認證。我們展示有關鹵素燈泡條例的原因是，儘管 LED 改型燈為替代同一車頭燈組件的鹵素燈泡而設，但並不代表 LED 改型燈已獲 ECE R37 認證。

以下的內容代表什麼：「您有責任確保 LED 改型燈的用途符合適用的當地法律要求。」？
 
此內容旨在確保您正確使用 LED 改型燈泡，並符合當地法律。當地法規可能會有所變更，因此您必須檢查是否可以在您所在的地區使用該產品。

技术信息

如何確保我的車輛可以配備 LED 改型燈？

並非所有車輛都可以配備 LED 改型燈。Philips 已經測試過各款在亞洲市場最具代表性的汽車，我們對我們的燈泡能在這些車輛上正常運作充滿信心。
為什麼有些 Philips LED-HL 備有散熱片，而有些備有風扇？

熱度管理是保障性能和壽命的關鍵因素。Philips 憑藉其在汽車 OEM 的專業知識，了解不同汽車車頭燈的需求。根據 LED 燈的功率、散熱量、車頭燈的類型和大小， Philips LED 改型燈泡將因應最適合的熱度管理系統，採用主動或被動冷卻方式。Philips 設計出三種熱度管理系統：Airflux、AirCool 和 ThermaCool。 
Philips LED 系列產品是否環保？


是的，Philips LED 改型燈系列在以下方面為保護環境作出貢獻：

1. 節能效果顯著，整體上消耗更少資源，且釋放更少二氧化碳 (CO₂)

2. 完全符合 RoHS / REACH 標準，不含對環境有害物質

3. 使用壽命長，減少因不必要的替換造成的廢棄物和系統成本，同時減少整體資源消耗。

為什麼 LED 燈會出現這種極性問題？

普通的白熾燈燈泡可以沿任一方向汲取電流，燈泡上沒有「正」或「負」側。不管燈泡往哪個方向插入，燈泡都可以使用。然而，LED 燈泡僅沿一個方向汲取電流。原則上這種情況與具有正負極的電池相類似。因此，如果將 LED 照明插向不正確的方向，它們將無法運作。只需將 LED 燈泡翻轉即可解決問題。
安裝 LED 燈後，某些車輛上的車外燈是否仍可以逐步開/關？

Philips LED 改型燈系列的設計旨在完美替代車輛現時的照明設定。換言之，安裝 LED 燈後，逐步開關功能將如常運用。
安裝 LED 燈後，某些車輛上的車外燈是否仍可以逐步開/關？

Philips LED 改型燈系列的設計旨在完美替代車輛現時的照明設定。換言之，安裝 LED 燈後，逐步開關功能將如常運用。

安装信息

我該如何用 LED 燈泡替換白熾燈燈泡？會很困難嗎？

整個 Philips LED 改型燈系列都是改造自鹵素燈和傳統燈泡，助您輕鬆更換。您只需遵照包裝上或包裝內的指示更換，並確保購買前於燈泡外殼預留足夠的空間。
安裝 LED 燈後，儀表板上出現錯誤訊息。


與傳統照明相比，LED 照明的瓦數要低得多（消耗功率更低）。

一些車輛配備光線偵測系統，以警告駕駛者其中一盞燈發生故障。 實際上，光線偵測系統會在電機系統中發送電脈衝以檢查照明的功能。因此，當系統作出檢查時，LED 照明發出的電力太低而無法被偵測。針對這種情況，我們開發了一種 CANbus 轉接器以轉化電源，避免出現錯誤判斷。

Failure light
LED 燈於安裝後無法亮起。我該如何解決這個問題？


如果您的 Philips LED 改型燈無法亮起，則可能需要翻轉 LED 照明以「反轉極性」。Philips LED 改型燈泡的原理類似帶正負極的電池。 如果 Philips LED 改型燈無法亮起，只需按照以下說明和圖示卸下 LED 燈，翻轉插入方向並重新安裝：

1. 從插座上拔下 Philips LED 改型燈

2. 翻轉 Philips LED 改型燈

3. 將 Philips LED 改型燈重新插入插座

4. 檢查一次，確保 Philips LED 改型燈亮起

Wedge-based LED and Festoon LED
安裝 LED 燈後，我的車輛顯示快閃錯誤訊息，看上去好像照明系統熄滅或損壞了？


出現錯誤訊息是因為 LED 燈泡的瓦數遠遠低於傳統燈泡，這使停電警告系統無法偵測到燈泡。

如果您的車輛在安裝 LED 燈後出現快閃燈，您可以考慮購買並安裝 Philips CAN-bus 警示取消器解決問題。

安裝 LED 燈後，我的車輛無法啟動。我該怎麼辦？

安裝 LED 燈後，一些車輛會進入跛行模式。由於 LED 燈的電阻值不同於白熾燈燈泡，因此車輛的電腦正在尋找白熾燈燈泡的電阻值。這就是安裝 LED 燈後車輛進入跛行模式的原因：它會通知駕駛者有故障出現。幸好這種情況很少發生，並且可以解決。首先可再次替換白熾燈燈泡﹐以確認是 LED 照明導致進入跛行模式。若車輛運作正常，則跛行模式很可能是由 LED 燈引起的，則您的車輛需要安裝負載電阻器──CANbus 轉接器。
當我安裝 LED 燈作為轉彎指示燈時，指示燈閃爍的節奏是否與傳統的節奏相同，還是會變得更快？


在轉彎指示器的每個框盒中，我們提供兩個必須安裝的 CANbus 轉接器，以確保 LED 燈泡的閃爍速度與傳統燈泡相同。如果未有安裝轉接器，則 LED 燈泡的閃爍速度會更快，猶如其中一個燈泡損壞般。

緊記：請務必將 CANbus 轉接器牢固地連接在金屬上，免其移動及損壞車輛。

CANbus 代表什麼？

它代表控制器區域網絡，並在運作過程中監控車輛的狀況。大多數歐洲的最新型號車款都已配備 CANbus，因此我們強烈建議您在購買前與經銷商確認您的車內系統。
我需要哪款 CANbus 轉接器？


Philips 為各款汽車照明提供一系列的 Canbus 轉接器：

可使用 5 瓦 CANbus 替代 5 瓦傳統燈泡，通常用於室內照明、車牌燈、位置燈。21 瓦 CAN-bus 可替代 20 瓦傳統燈泡，用於車外信號傳達，例如停車、倒車和閃爍信號燈。

燈泡熄滅時，CANbus 是否會去除殘留電流？

Philips CANbus 的設計旨在讓電力到達 LED 燈前調節電力系統中的瓦數。 當 LED 照明熄滅時，剩餘的電力由 CANbus 汲取，使 LED 照明保持熄滅。
我該如何安裝 CANbus 轉接器？


如果您的車輛在安裝 LED 燈泡後出現儀表板錯誤訊息、快閃或進入跛行模式，您可以考慮購買並安裝 Philips CANbus 轉接器解決問題。

請參見下圖，了解 Philips CANbus 轉接器的安裝說明：

安裝 LED 燈時是否必須使用 CANbus 轉接器？

我們強烈建議使用 CANbus 轉接器，避免出現過快的閃爍速度或儀表板上的錯誤訊息。
即使我已使用 CANbus 轉接器安裝 LED 燈，但仍然出現錯誤訊息或閃爍情況，該怎麼辦？

如您已正確安裝 LED 改型燈和 CANbus 轉接器以期消除儀表板上的任何閃爍和/或錯誤訊息，但仍然出現上述問題，建議您最好還是用回原來的鹵素燈泡，並要求經銷商退款。

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