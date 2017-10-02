如果您的 Philips LED 改型燈無法亮起，則可能需要翻轉 LED 照明以「反轉極性」。Philips LED 改型燈泡的原理類似帶正負極的電池。 如果 Philips LED 改型燈無法亮起，只需按照以下說明和圖示卸下 LED 燈，翻轉插入方向並重新安裝：
1. 從插座上拔下 Philips LED 改型燈
2. 翻轉 Philips LED 改型燈
3. 將 Philips LED 改型燈重新插入插座
4. 檢查一次，確保 Philips LED 改型燈亮起
安裝 LED 燈後，我的車輛顯示快閃錯誤訊息，看上去好像照明系統熄滅或損壞了？
出現錯誤訊息是因為 LED 燈泡的瓦數遠遠低於傳統燈泡，這使停電警告系統無法偵測到燈泡。
如果您的車輛在安裝 LED 燈後出現快閃燈，您可以考慮購買並安裝 Philips CAN-bus 警示取消器解決問題。
安裝 LED 燈後，我的車輛無法啟動。我該怎麼辦？
安裝 LED 燈後，一些車輛會進入跛行模式。由於 LED 燈的電阻值不同於白熾燈燈泡，因此車輛的電腦正在尋找白熾燈燈泡的電阻值。這就是安裝 LED 燈後車輛進入跛行模式的原因：它會通知駕駛者有故障出現。幸好這種情況很少發生，並且可以解決。首先可再次替換白熾燈燈泡﹐以確認是 LED 照明導致進入跛行模式。若車輛運作正常，則跛行模式很可能是由 LED 燈引起的，則您的車輛需要安裝負載電阻器──CANbus 轉接器。
當我安裝 LED 燈作為轉彎指示燈時，指示燈閃爍的節奏是否與傳統的節奏相同，還是會變得更快？
在轉彎指示器的每個框盒中，我們提供兩個必須安裝的 CANbus 轉接器，以確保 LED 燈泡的閃爍速度與傳統燈泡相同。如果未有安裝轉接器，則 LED 燈泡的閃爍速度會更快，猶如其中一個燈泡損壞般。