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    Brilliance LCD 顯示器、LED 背光

    241S4LCS/00

    可持續生產力

    Philips 人體工學設計 LED 熒幕採用 25% 可回收物料及無 PVC、BFR 的外殼最適宜環保生產

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    Brilliance LCD 顯示器、LED 背光

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    可持續生產力

    具備節能人體工學設計 LED 熒幕

    • S 系列
    • 24吋（61 厘米）
    • 全高清顯示
    SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

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    SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。

    鑲邊至桌面的高度低，提供最佳的閱讀舒適感覺

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    Philips 的螢幕採用 SmartErgoBase，可以調低到差不多是桌面的高度從而達到舒適的觀賞角度。如您使用雙光眼鏡、三焦距眼鏡或漸進鏡片，調低邊框至桌面的高度將會是最適合您使用電腦的方式。此外，即使高度相差很大的使用者都可以在他們想要的角度和高度下使用螢幕， 讓他們減少疲勞和勞損。

    SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定

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    SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

    TrueVision 確保實驗室品質的圖像

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    TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。

    時尚的觸控控制

    時尚的觸控控制

    觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

    LED 技術確保自認色彩

    白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

    零水銀含量

    Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

    無 PVC-BFR 的外殼

    此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）

    100% 可回收包裝

    Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續的環保物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝物料均採用 100% 可回收材料。在指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料，以減少浪費。我們亦嚴格按照 RoHS 標準，確保大量降低或消除鉛和水銀等有毒物質。我們的顯示器外殼以不含 PVC/BFR 的物料製成。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/，查看 Philips 了解更多。

    SmartControl 效能調頻易如反掌

    進行顯示器效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示器上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示器設定

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      24 吋/61 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      TFT-LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.276 x 0.276 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      響應時間（常規）
      5  毫秒
      可視角度
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage
      有效可視範圍
      531.4 (H) x 298.9 (V)
      掃描頻率
      30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB

    • 連接

      訊號輸入
      • DVI-D（數碼，HDCP）
      • VGA（類比）
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8/7/Vista
      方便使用者
      • SmartImage
      • 亮度
      • SmartPower
      • 功能表
      • 電源開啟/關閉
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
      • 德文
      • 希臘文
      • 西班牙文
      • 匈牙利文
      • 意大利文
      • 日文
      • 韓文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 瑞典文
      • 繁體中文
      • 土耳其文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）
      控制軟件
      SmartControl Premium

    • 直立

      高度調整
      110  mm
      旋轉功能
      90 度
      旋轉掣
      -65/65  度
      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      ECO 模式
      9.5 瓦（典型值）
      電源
      • 內置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.1 瓦（典型值）
      開啟模式
      17.25 瓦（典型值）（能源之星 7.0 測試方法）
      備用模式
      0.1 瓦（典型值）
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      624 x 405 x 168  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      565 x 353 x 61  mm
      產品（含支架）（最大高度）
      565 x 514 x 227  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      7.03  kg
      產品（含支架）（千克）
      5.30  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.45  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40°C  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60°C  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • 能源之星 8.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無 PVC / BFR 的外殼
      • 無水銀
      可回收物料
      25%

    • 合規性和標準

      法令認可
      • CE 標記
      • cETLus
      • FCC Class B
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE
      • CB
      • CU-EAC
      • ICES-003
      • 烏克蘭

    • 機殼

      飾面
      紋理
      底部
      黑色
      前邊框
      銀色
      後蓋
      黑色

    Badge-D2C

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