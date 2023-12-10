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電子紙標示牌

25BDL4150I/00
  • 全彩色無能耗顯示 全彩色無能耗顯示 全彩色無能耗顯示
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    Signage Solutions 電子紙標示牌

    25BDL4150I/00

    全彩色無能耗顯示

    從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。 查看各種好處

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    全彩色無能耗顯示

    從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。 查看各種好處

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    全彩色無能耗顯示

    從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。 查看各種好處

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      全彩色無能耗顯示

      讓未來更加明亮與美好的技術

      • 25 吋
      • Android

      Android SoC 處理器

      採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。

      全彩色電子紙顯示

      顯示 60,000 種顏色（包括藍色），可傳遞清晰、自信的訊息，並配有 16GB 內置記憶體，無需外部媒體播放器。插入電源即可上載新的靜態內容，以便透過 USB、LAN 或 WiFi 連接進行即時播放。

      PPDS Wave 隨時可用於遙距管理

      您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置，無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。

      陽光下清晰可讀

      非常適合沒有電源的環境。Philips Tableaux 可以定位和重新定位，以與紙質海報相同的方式顯示彩色靜態內容，僅在加載新內容時才需要超低能耗。

      未來的科技

      為您的可持續未來而開發的科技—無能耗、無浪費的彩色紙質海報替代品。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        25.3  吋
        螢幕比例
        16:9
        螢幕解像度
        3200 x 1800
        顯示色彩
        60k
        操作系統
        Android 11

      • 通訊

        Ethernet
        10M/100M
        Wi-Fi /WLAN
        2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模組

      • 連接

        音訊輸出
        左/右音訊（3.5 毫米插孔）
        影像輸入
        USB
        其他連接
        • Micro SD
        • micro USB

      • 舒適

        擺放
        • 橫向 (24/7)
        • 直向 (24/7)
        可控網絡
        LAN (RJ45)

      • 電源

        電源
        20V/2.25A 變壓器

      • 尺寸

        調整寬度
        598.6  毫米
        產品重量
        2.7  千克
        調整高度
        350.2  毫米
        調整深度
        37.5  毫米
        掛牆
        100x100 毫米 VESA 支架
        邊框寬度
        18.6/18.6/18.6/22 毫米

      • 操作情況

        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（操作）
        15~ 35  °C
        相對濕度
        20% ~ 80  %
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C

      • 內置播放器

        CPU
        Rockchip PX30S
        記憶體
        2GB DDR4
        儲存
        16GB EMMC

      • 配件

        附配件
        • AC 電源變壓器
        • 快速入門指南 (x1)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 簡體中文
        保用
        3 年保養
        法令認可
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC

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