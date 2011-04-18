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273E3LSS/00
透過大型 LED 顯示屏提供卓越的娛樂體驗
此款大型 273E3 全高清 LED 顯示屏具有輕觸式控制功能，能夠讓您完全沉浸於娛樂世界
E 系列
27 吋（68.6 厘米）
白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。
Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊熒幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。
SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。