AMVA LCD 顯示器、LED 背光
高效能 AMVA 顯示屏
在此 AMVA 顯示屏上體驗超高對比的圖像。大尺寸、寬闊可視角度和鮮豔、逼真的圖片，隨時為您帶來歡樂。 查看各種好處
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AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像
Philips AMVA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度特闊檢視角度，即使在 90 度旋轉模式也能顯示清脆細膩的圖像
16:9 全高清解像度，適合遊戲和視訊使用
Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊熒幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。
支援 HDMI，實現全高清娛樂
支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。
SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。
時尚的觸控控制
觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。
適用於闊熒幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換
Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。
內置立體聲音響，帶來最佳的多媒體體驗
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗
SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。
透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能
SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。
光亮塗層可美化您的裝飾風格
迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
AMVA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.311 x 0.311 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
300
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
5000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage Lite
- 有效可視範圍
-
597.6(H) x 336.2(V) mm
- 掃描頻率
-
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
-
是
- SmartResponse（一般）
-
6 毫秒（灰色至灰色）
-
連接
- 訊號輸入
-
-
VGA（類比）
-
DVI-D（數碼，HDCP）
-
HDMI
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
2 瓦 x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7
- 方便使用者
-
-
功能表
-
電源開啟/關閉
-
輸入
-
SmartImage Lite
-
音量
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
土耳其文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
直立
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
<0.3 瓦
- 開啟模式
-
25.5 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式
-
<0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
642 x 440 x 227
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
700 x 525 x 138
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
642 x 391 x 64
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
8.82
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
8.2
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
6.5
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
-
能源之星 5.0
-
EPEAT 銀色
-
RoHS
-
無水銀
- 可回收包裝材料
-
100
%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
PSB
-
SASO
-
SEMKO
-
TCO 5.2
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 顏色
-
銀色
- 飾面
-
紋理
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