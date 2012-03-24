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  • 高效能 AMVA 顯示屏 高效能 AMVA 顯示屏 高效能 AMVA 顯示屏

    AMVA LCD 顯示器、LED 背光

    273E3QHSS/00

    高效能 AMVA 顯示屏

    在此 AMVA 顯示屏上體驗超高對比的圖像。大尺寸、寬闊可視角度和鮮豔、逼真的圖片，隨時為您帶來歡樂。

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    此產品已不再銷售。

    AMVA LCD 顯示器、LED 背光

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    高效能 AMVA 顯示屏

    提供超高對比和逼真圖像

    • E 系列
    • 27 吋（68.6 厘米）
    • 全高清顯示
    AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像

    AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像

    Philips AMVA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度特闊檢視角度，即使在 90 度旋轉模式也能顯示清脆細膩的圖像

    16:9 全高清解像度，適合遊戲和視訊使用

    16:9 全高清解像度，適合遊戲和視訊使用

    Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊熒幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

    支援 HDMI，實現全高清娛樂

    支援 HDMI，實現全高清娛樂

    支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

    SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

    SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

    您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

    時尚的觸控控制

    時尚的觸控控制

    觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

    適用於闊熒幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換

    適用於闊熒幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換

    Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

    內置立體聲音響，帶來最佳的多媒體體驗

    顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

    SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗

    SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。

    透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

    SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

    光亮塗層可美化您的裝飾風格

    迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      27 吋 / 68.6 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      AMVA LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.311 x 0.311 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60Hz
      亮度
      300  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      5000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage Lite
      有效可視範圍
      597.6(H) x 336.2(V) mm
      掃描頻率
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      SmartResponse（一般）
      6 毫秒（灰色至灰色）

    • 連接

      訊號輸入
      • VGA（類比）
      • DVI-D（數碼，HDCP）
      • HDMI
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步
      音訊（輸入/輸出）
      • 耳機輸出
      • 電腦音訊輸入

    • 便捷功能

      內置喇叭
      2 瓦 x 2
      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      方便使用者
      • 功能表
      • 電源開啟/關閉
      • 輸入
      • SmartImage Lite
      • 音量
      OSD 語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）

    • 直立

      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      • 內置
      關閉模式
      <0.3 瓦
      開啟模式
      25.5 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
      備用模式
      <0.5 瓦
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      642 x 440 x 227  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      700 x 525 x 138  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      642 x 391 x 64  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      8.82  kg
      產品（含支架）（千克）
      8.2  kg
      產品（不含支架）（千克）
      6.5  kg

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40°C  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60°C  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • 能源之星 5.0
      • EPEAT 銀色
      • RoHS
      • 無水銀
      可回收包裝材料
      100  %

    • 合規性和標準

      法令認可
      • BSMI
      • CE 標記
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • 機殼

      顏色
      銀色
      飾面
      紋理

    Badge-D2C

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