格內其他項目
- 遙控器電池
- 遙控器
- 保用證
- 電源線
- 底座
有了 LED 背光，耗電量低，而且可以享受到優美線條、高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔色彩。
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。
SmartInfo 讓您向客人提供酒店或城市資訊。您的客人可登錄此互動酒店網頁，即使當電視並毋連接至您的內聯網或互聯網。您可定期更改資訊，並輕易為客人提供酒店所有最新發展的最新消息。
設有 Serial Xpress Protocol Easy，電視可連接所有主要互動系統供應商的外置解碼器及機頂盒。
從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。
這款喇叭系統提供了額外的耳筒連接功能。連上你的個人耳筒，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。
兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
管理人員可透過使用或解除搖桿控制鎖，避免他人以搖桿在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。
持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
影像/顯示
音訊
設計
選台器/接收/傳送
後置連線
旁邊連線
連接增强功能
功能特點
酒店功能
醫療功能
多媒體
配件
電源
尺寸