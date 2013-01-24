格內其他項目
- 遙控器電池
- 遙控器
- 底座
- 保用證
電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。
提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。
將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。
解像度比傳統電視高 4 倍的超高清電視帶給您前所未有的高清畫面。具備 3840 x 2160 像素的電視，可呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單，能令客戶能在類比及數碼頻道之間無縫轉換。
您可透過進階音量控制設定電視機的初始音量，並預設電視機運作的音量範圍，避免需要不停調整音量，以及對附近的客人造成滋擾。
管理人員可透過使用或解除本地控制鎖定，避免他人以控制按鍵在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。
避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
影像/顯示
音訊
設計
選台器/接收/傳送
後置連線
旁邊連線
連接增强功能
功能特點
酒店功能
醫療功能
多媒體
支援的顯示解像度
配件
電源
尺寸