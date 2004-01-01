此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。
解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
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