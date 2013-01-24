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互動白板

75BDL3151T/00
  • 讓人刮目相看 讓人刮目相看 讓人刮目相看
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    互動白板

    75BDL3151T/00

    讓人刮目相看

    激發合作，提供資訊。這款響應式 Philips Multi-Touch 專業 4K 超高清顯示器最適合多指、多用戶應用，無論是尋找路線還是進行簡報，都能輕鬆勝任。活躍的觸控點一次可多達 10 個。 查看各種好處

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      讓人刮目相看

      10 點多點觸控顯示屏

      • 75 吋
      • 採用 Android 系統
      • 多點式
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

      Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

      透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

      CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

      即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

      內置記憶體，上載內容以即時播放

      儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        189.3  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        74.5  吋
        螢幕解像度
        3840 x 2160
        最佳解像度
        3840 x 2160 @ 60Hz
        亮度
        490  cd/m²
        對比率（一般）
        1200:1
        動態對比
        500,000:1
        螢幕保護處理
        防反光屏幕保護
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        像素點距
        0.429 x 0.429 毫米
        顯示色彩
        10.7 億
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        面板技術
        IPS

      • 互動性

        多觸控技術
        紅外線觸控
        觸控點
        10 個同時觸控點
        隨插即用
        兼容 HID 讀頭
        保護玻璃
        • 5 毫米纖薄安全玻璃
        • 防反光
        • 防反射

      • 連接

        影像輸入
        • Composite (RCA)
        • HDMI
        • HDMI (x4)
        • VGA（類比 D-Sub）(x2)
        影像輸出
        • HDMI
        • VGA (Analog D-Sub)
        音效輸入
        • 音效左／右 (RCA)
        • 3.5 毫米插座 (x2)
        • 3.5 毫米插座
        音訊輸出
        SPDIF
        其他連接
        • OPS
        • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)
        • USB (x4)
        • USB (x2)

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 1024 x 768, 60, 75Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 75Hz
        視訊格式
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 480i, 30, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 2160p, 30,50, 60Hz
        • 480p, 30, 60Hz
        • 576p, 25, 50Hz

      • 舒適

        擺放
        橫向 (18/7)
        訊號穿環
        IR 穿環
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        畫質
        進階色彩控制
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        節能功能
        Smart Power
        其他便捷功能
        手柄
        安裝方便
        智能嵌槽
        記憶體
        8GB eMMC

      • 尺寸

        邊框寬度
        21.7 毫米
        調整寬度
        1739.7  毫米
        調整高度
        1072.8  毫米
        調整深度
        99.0  毫米
        機器寬度（吋）
        68.49  吋
        機器高度（吋）
        42.24  吋
        機器深度（吋）
        3.90  吋
        VESA 支架
        400（水平）x 400（垂直），M8
        產品重量
        64.7  千克
        產品重量 (lb)
        142.64  磅
        智能嵌槽安裝
        100 x 200 毫米

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 15 瓦 RMS

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        相對濕度
        20~80%（操作），10-90%（儲存）  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（典型值）
        350  瓦
        省電功能
        Smart Power

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • USB 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • HDMI 線
        • VGA 線
        附配件
        OPS Android 播放器 (CRD50)
        操作系統：Android 7.1.2，記憶體：4GB RAM / 64GB eMMc，CPU：雙核心 Cortex-A72 超過 2.0GHz + 四核心 Cortex-A53 64bit CPU

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 日文
        • 抛光
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 葡萄牙文
        法令認可
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EPA
        • FCC Class B
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • JPEG
        • .jpg
        • PNG
        USB 播放影片
        • 3GP
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV3

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • USB 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • HDMI 線
      • VGA 線

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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