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D-Line 顯示屏

86BDL4150D/00
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    D-Line 顯示屏

    86BDL4150D/00

    盡在不言中

    脫穎而出的快速 D-Line 專業 4K 超高清顯示屏。Philips 的超凡畫質確保色彩逼真和對比強烈。您可以輕鬆在一個屏幕上顯示來自多個來源的內容。 查看各種好處

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      盡在不言中

      智能、極速的全天候顯示屏。

      • 86 吋
      • 採用 Android 系統
      • 500cd/m²
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

      QuadViewer。一個螢幕播放四個來源訊號。

      QuadViewer。一個螢幕播放四個來源訊號。

      把 Philips 專業顯示器轉換為無邊框 2x2 影視牆。透過連接四個獨立來源，您可同時播放多個頻道。只需告訴顯示器，在哪個區域播放什麼內容。十分適合在廣播控制室清晰顯示多部相機等情況使用。

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

      內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容

      內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容

      Android 7。專業 Android 處理器

      透過互聯網連接控制 Philips 專業顯示屏。內置 Android OS (SoC) 讓您直接於顯示屏安裝網頁及原始 Android 應用程式。內置排程器讓您輕鬆根據各個播放時段或使用者啟動應用程式及節目內容。

      CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

      即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

      內置 mPCIe 插槽適合另行選購的 4G/LTE 模組

      輕鬆連接 4G/LTE 組件至 Philips 專業顯示器。綜合式 mPCIe 插槽讓您的顯示器能與同一無線連接內的其他裝置通訊。如需在銀行或政府機關建築內等不能連接本地網絡的地方設置顯示器，這個功能更是份外重要。

      記下 Android 播放內容。了解正在播放的內容

      確保您的 Android Philips 專業顯示屏即使在您不在場時，都能播放正確的內容。當透過內置媒體播放器播放內容時，您可設定顯示屏定時自動執行螢幕擷圖。螢幕擷圖將儲存於顯示屏的內置記憶體，您可選擇透過電郵接收。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        85.6  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        217.4  厘米
        螢幕解像度
        3840 x 2160
        最佳解像度
        3840 x 2160 @60HZ
        亮度
        500  cd/m²
        對比率（一般）
        1200:1
        動態對比
        500,000:1
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        12  毫秒
        像素點距
        0.4935 x 0.4935 毫米
        顯示色彩
        10.7 億
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        • 逐行掃描
        操作系統
        Android 7.1.2

      • 連接

        影像輸入
        • DVI-D
        • VGA (Analog D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI 2.0 (x3)
        影像輸出
        DisplayPort 1.2 (x1)
        音效輸入
        3.5 毫米插座
        音訊輸出
        • SPDIF
        • 3.5 毫米插座
        • 外置喇叭連接
        其他連接
        • OPS
        • Micro USB (x1) (OTG)
        • USB 2.0
        • USB 3.0
        • mPCIe
        外置控制
        • RJ45
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 3840 x 2160, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1024 x 768, 60, 75Hz
        • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 75Hz
        視訊格式
        • 2160p, 30,50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz
        • 576p, 25, 50Hz
        • 480i, 30, 60Hz
        • 480p, 30, 60Hz

      • 尺寸

        調整寬度
        1927.9  毫米
        調整高度
        1098.9  毫米
        調整深度
        76.4  毫米
        機器寬度（吋）
        75.90  吋
        機器高度（吋）
        43.26  吋
        機器深度（吋）
        3  吋
        邊框寬度
        15.2 (T/L/R/B)
        產品重量 (lb)
        140.65  磅
        產品重量
        63.8  千克
        VESA 支架
        600（水平）x 400（垂直）毫米，M8
        智能嵌槽安裝
        100 x 200 毫米

      • 舒適

        擺放
        • 橫向
        • 縱向
        矩陣分格
        最多 15 x 15
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        訊號穿環
        • IR 穿環
        • DisplayPort
        可控網絡
        • RJ45
        • RS232
        節能功能
        Smart Power
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        安裝方便
        智能嵌槽
        畫中畫
        畫中畫

      • 電源

        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        耗電量（典型值）
        262 瓦 +/- 10%  瓦

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20%~80%（操作），10%-90%（儲存）  %
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        MTBF
        50,000  小時

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • RS232 線
        • AC 電源線
        • HDMI 線
        • IR 傳感器線纜（1.8米）
        附配件
        • RS232 相互聯繫的纜線
        • SD 卡護蓋

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • JPEG
        • .jpg
        • PNG
        USB 播放影片
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 西班牙文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 意大利文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 阿拉伯文
        • 日文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • 芬蘭文
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        保用
        3 年保養

      • 內置播放器

        CPU
        • 雙核心 Cortex-A72 @2GHz
        • 四核心 Cortex-A53 @1.5GHz
        GPU
        ARM Mali-T864
        記憶體
        4GB DDR3
        儲存
        64G eMMc
        WiFi
        • 2T2R
        • 802.11 ac/a/b/g/n
        • WCT07R2201

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • RS232 線
      • AC 電源線
      • HDMI 線
      • IR 傳感器線纜（1.8米）

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