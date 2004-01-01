此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
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