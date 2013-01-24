VitaShield IPS 智能淨化系統配合空氣動力學設計和 NanoProtect Pro 濾網，可提高清新空氣的輸送速度至高達 270 平方米 / 小時。系統可以有效地去除小至 20納米（0.02 微米）的超微細粒子。還可以過濾有害氣體，如甲醛和總揮發性有機化合物。
室內的 PM2.5 水平可能會因為戶外污染或日常活動如烹飪、打掃等而超出標準。智能空氣感測器可以檢測 PM2.5 水平，並提高空氣清新機的風速以對抗污染。
夜感模式專為睡房而設。空氣清新機能夠迅速準備睡房的空氣，讓您安睡，還可以不斷監測睡房的空氣質素，確保在您睡覺的時候提供清新空氣。產品的調光及/或關燈功能，以及靜音設計有助提升您和家人的睡眠質素。
濾網清潔/更換提示讓您知道什麼時候需要更換濾網。如果濾網沒有及時更換，裝置會停止運作，避免無效的空氣淨化。所以，您可放心享受健康空氣。
四色空氣質素顯示燈清晰顯示空氣質素，從藍色（良好的致敏原及粒子水平）至紅色（惡劣的致敏原及粒子水平）。
獲 ECARF 及 Airmid 認證或測試*
附螢幕的觸控操作介面
特厚 NanoProtect HEPA 高效濾網設計可提供高效淨化效果及長效保護時間，遠離空氣中的懸浮粒子。
設計和外表
效能
技術規格
原產地
服務
持續性
重量與尺寸
FY1413/30
FY1410/30