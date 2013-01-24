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Series 1000

空氣清新機

AC1215/30
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    Series 1000 空氣清新機

    AC1215/30

    時刻呼吸更健康的空氣

    夜感模式是專為睡房而設的全新技術。持續的空氣質素檢測功能，能確保在您睡眠期間提供清新空氣。產品的靜音設計有助提升您和家人的睡眠質素。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,998.00

    Series 1000 空氣清新機

    時刻呼吸更健康的空氣

    夜感模式是專為睡房而設的全新技術。持續的空氣質素檢測功能，能確保在您睡眠期間提供清新空氣。產品的靜音設計有助提升您和家人的睡眠質素。 查看各種好處

    時刻呼吸更健康的空氣

    夜感模式是專為睡房而設的全新技術。持續的空氣質素檢測功能，能確保在您睡眠期間提供清新空氣。產品的靜音設計有助提升您和家人的睡眠質素。 查看各種好處

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    Series 1000 空氣清新機

    時刻呼吸更健康的空氣

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      時刻呼吸更健康的空氣

      夜間空氣更清新，日間精神更飽滿

      • 去除 99.97% 小至 3 納米的粒子
      • 房間面積：高達 31 平方米
      • 自動及睡眠模式
      強大淨化功能，最大可使用於 31 平方米的房間

      強大淨化功能，最大可使用於 31 平方米的房間

      VitaShield IPS 智能淨化系統配合空氣動力學設計和 NanoProtect Pro 濾網，可提高清新空氣的輸送速度至高達 270 平方米 / 小時。系統可以有效地去除小至 20納米（0.02 微米）的超微細粒子。還可以過濾有害氣體，如甲醛和總揮發性有機化合物。

      特別自動淨化模式可有效過濾污染物

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      室內的 PM2.5 水平可能會因為戶外污染或日常活動如烹飪、打掃等而超出標準。智能空氣感測器可以檢測 PM2.5 水平，並提高空氣清新機的風速以對抗污染。

      睡覺時享受更安靜環境和穩定的清新空氣

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      夜感模式專為睡房而設。空氣清新機能夠迅速準備睡房的空氣，讓您安睡，還可以不斷監測睡房的空氣質素，確保在您睡覺的時候提供清新空氣。產品的調光及/或關燈功能，以及靜音設計有助提升您和家人的睡眠質素。

      濾網清潔/更換提示精準提醒濾網的狀況

      濾網清潔/更換提示精準提醒濾網的狀況

      濾網清潔/更換提示讓您知道什麼時候需要更換濾網。如果濾網沒有及時更換，裝置會停止運作，避免無效的空氣淨化。所以，您可放心享受健康空氣。

      實時空氣質素顯示

      實時空氣質素顯示

      四色空氣質素顯示燈清晰顯示空氣質素，從藍色（良好的致敏原及粒子水平）至紅色（惡劣的致敏原及粒子水平）。

      獲 ECARF 及 Airmid 認證或測試

      獲 ECARF 及 Airmid 認證或測試

      獲 ECARF 及 Airmid 認證或測試*

      附螢幕的觸控操作介面

      附螢幕的觸控操作介面

      附螢幕的觸控操作介面

      兒童安全鎖防止意外更改設定

      兒童安全鎖防止意外更改設定

      先進的 NanoProtect 濾網，提供全方位保護

      特厚 NanoProtect HEPA 高效濾網設計可提供高效淨化效果及長效保護時間，遠離空氣中的懸浮粒子。

      技術規格

      • 設計和外表

        空氣質素感測器
        微粒
        控制面板顏色
        黑色
        控制面板類型
        觸覺
        風速指示燈
        1、2、3、強力
        顏色
        白色

      • 效能

        過濾 PM2.5
        99.97  %
        過濾病毒
        99.9  %
        CADR 潔淨空氣輸送率（香煙煙霧）
        270  立方米/小時
        過濾細菌
        99.9  %

      • 技術規格

        電線長度
        1.8  米
        有效範圍
        最大 31  平方米
        頻率
        50  Hz
        功率
        50  瓦
        產生聲量
        33  分貝 (A)
        電壓
        220  伏

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 服務

        2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        541 x 325 x 211  毫米

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