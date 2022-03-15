已停產
AC1715/30
在 10 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 300 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。
過濾面積高達 38 平方米的房間*
每小時 300 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
HEPA 及活性碳濾網
已連接應用程式 Air+
VitaShield 技術吸附氣溶膠以及比已知最小的冠狀病毒更細小的粒子 (6)。幾乎沒有物質能夠從 VitaShield 逃脫，有效滅活並困住病毒。經 Airmid Health-group 進行獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (2)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99% (7)。
專業級 AeraSense 感測器以每秒 1000 倍的速度精準地掃描空氣，以偵測有害污染物，並以智能方式為每個環境選擇合適的速度。螢幕會實時顯示空氣質量，以數字形式顯示過敏原和 PM2.5 的水平，以及四色顯示。
Philips 空氣清新機在出廠前需要經過 170 個強制性嚴格檢查測試，並通過歐洲過敏研究基金會中心認證。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。
(7) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
(2) 測試由 Airmid Healthgroup Ltd. 進行，測試環境為載有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5 立方米實驗室；於加速模式運行 10–20 分鐘後進行微生物減少率測試。單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以提供全面保護 (US EPA)。
(3) 通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行氯化鈉氣霧測試
(4) 通過濾網的空氣，根據奧地利 OFI 研究所 SOP 350.003 在濾網媒介上使用樺樹花粉進行測試。
(5) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益
(6) 由 iUTA 根據 DIN71460-1 使用通過濾網的空氣進行氯化鈉氣霧測試。冠狀病毒的大小約為 0.08 - 0.22 微米（MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology （第五版），Academic Press，2017 年，第 24 章，第 435 至 461 頁）。
(7) 在外部實驗室使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網進行微生物減少率測試，測試環境為受到人類冠狀病毒 (HCoV-229E) 氣霧感染的試驗室。
(8) 建議壽命是根據 Philips 用戶的平均使用時間及世界衛生組織 (WHO) 都市戶外污染水平數據計算所得的結果，實際壽命將受使用環境及頻率影響。
(9) 視乎您所在的位置，Alexa 和 Google Home 的可用性會有所不同。
(10) 通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行氯化鈉氣霧測試
(11) 根據品牌網站或零售商宣傳的濾網使用壽命和定價節省的費用，荷蘭，22 年 6 月 21 日。