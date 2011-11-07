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    嶄新家居空氣清新機

    AC4026/00

    時刻擁有全新健康家居

    享受 Philips 嶄新家用空氣清新機為您帶來的全新健康家居感受。配備特大容量除甲醛濾網，即時淨化並過濾空氣中的甲醛及有害氣體。清新空氣保護提示確保您時刻擁有健康空氣。

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    建議零售價: HK$1,598.00

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    配備特大容量甲醛濾網

    配備特大容量甲醛濾網

    特大容量甲醛濾網清除空氣中的有害物質，清除甲醛特別有效。前層濾網捕捉較大粒子如人類或寵物毛髪及一般家居塵埃。德國科技甲醛HEPA 濾網配備經特別處理的活性碳，能夠即時清除空氣中的甲醛及其它有害氣體，並同時有效消除過敏原及細菌。

    智能感測器量度並控制室內空氣質素

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    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

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    濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。

    高速模式以最即時高速度清潔空氣。

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    三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素

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    三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳。

    三重風速可讓您根據喜好調整風量

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    1/4/8 小時預設時間功能

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    產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      ABS 塑膠
      前蓋
      白色
      邊緣
      橙色

    • 物流數據

      原產地
      中國
      EAN F box (中國)
      69 4726540316 7
      12 NC (中國)
      883 4026 00711
      12 NC (香港)
      883 4026 00450
      EAN F box (香港)
      87 1010356443 0

    • 互動性

      頻率
      50  Hz
      電壓
      220-240  V
      空氣質素感應器
      微粒
      電線長度
      1.8  m
      噪音水平
      39 (最低速度) - 54 (高速)  dB
      功率 (中國)
      30  W
      功率 (香港)
      36  W

    • 重量與尺寸

      產品重量
      4.8  kg
      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      333 x 186 x 510  mm
      彩盒重量（含產品）
      6.28  kg
      彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
      421 x 273 x 605  mm

    • 更換

      甲醛濾網
      AC4127 (組合式特大容量除甲醛濾網及預過濾網)

    • 效能

      過濾甲醛
      96%（3 小時）*****
      過濾 TVOCs
      >99%（1 小時）******
      CADR 潔淨空氣輸送率（香煙煙霧）
      153 m³/h **
      過濾 PM2.5
      >99% ***
      過濾細菌
      >99.9% ****
      過濾甲苯
      >99%（1 小時）*******

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