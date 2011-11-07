配備特大容量甲醛濾網

特大容量甲醛濾網清除空氣中的有害物質，清除甲醛特別有效。前層濾網捕捉較大粒子如人類或寵物毛髪及一般家居塵埃。德國科技甲醛HEPA 濾網配備經特別處理的活性碳，能夠即時清除空氣中的甲醛及其它有害氣體，並同時有效消除過敏原及細菌。