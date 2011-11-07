時刻擁有全新健康家居
享受 Philips 嶄新家用空氣清新機為您帶來的全新健康家居感受。配備特大容量除甲醛濾網，即時淨化並過濾空氣中的甲醛及有害氣體。清新空氣保護提示確保您時刻擁有健康空氣。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,598.00
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時刻擁有全新健康家居
配備特大容量除甲醛濾網
- CADR 153 m³/h
- 過濾PM2.5 超過 99%
配備特大容量甲醛濾網
特大容量甲醛濾網清除空氣中的有害物質，清除甲醛特別有效。前層濾網捕捉較大粒子如人類或寵物毛髪及一般家居塵埃。德國科技甲醛HEPA 濾網配備經特別處理的活性碳，能夠即時清除空氣中的甲醛及其它有害氣體，並同時有效消除過敏原及細菌。
智能感測器量度並控制室內空氣質素
智能感測器量度並控制室內空氣質素
清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網
濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。
高速模式以最即時高速度清潔空氣。
高速模式以最即時高速度清潔空氣。
三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素
三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳。
三重風速可讓您根據喜好調整風量
三重風速可讓您根據喜好調整風量
1/4/8 小時預設時間功能
產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
ABS 塑膠
- 前蓋
-
白色
- 邊緣
-
橙色
-
物流數據
- 原產地
-
中國
- EAN F box (中國)
-
69 4726540316 7
- 12 NC (中國)
-
883 4026 00711
- 12 NC (香港)
-
883 4026 00450
- EAN F box (香港)
-
87 1010356443 0
-
互動性
- 頻率
-
50
Hz
- 電壓
-
220-240
V
- 空氣質素感應器
-
微粒
- 電線長度
-
1.8
m
- 噪音水平
-
39 (最低速度) - 54 (高速)
dB
- 功率 (中國)
-
30
W
- 功率 (香港)
-
36
W
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
4.8
kg
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
333 x 186 x 510
mm
- 彩盒重量（含產品）
-
6.28
kg
- 彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
421 x 273 x 605
mm
-
更換
- 甲醛濾網
-
AC4127 (組合式特大容量除甲醛濾網及預過濾網)
-
效能
- 過濾甲醛
-
96%（3 小時）*****
- 過濾 TVOCs
-
>99%（1 小時）******
- CADR 潔淨空氣輸送率（香煙煙霧）
-
153 m³/h **
- 過濾 PM2.5
-
>99% ***
- 過濾細菌
-
>99.9% ****
- 過濾甲苯
-
>99%（1 小時）*******
- * 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 的 30 平方米房間，使用香煙煙霧作爲污染粒子
- ** 由 SIMT 在 30 平方米房間根據 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002，體積小於 2.5um 的可吸入粒子作爲作爲質量濃度污染粒樣本，初始濃度 5.0¡À0.5mg/m3，測試時間為 1 小時
- *** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB21551.3-2010 的 30 平方米房間，(Staphylococcus albsp) 8032 作爲測試的細菌
- **** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 及 GB/T18883-2002 的 30 平方米房間，最初的甲醛濃度為 1.0¡À0.2mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
- ***** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 及 GB/T18883-2002 的 30 平方米房間，最初的甲醛濃度為 6.0¡À1.2mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
- ****** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 及 GB/T18883-2002 的 30 平方米房間，最初的甲醛濃度為 2.0¡À0.4mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
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