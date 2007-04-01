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    睡房空氣清新機

    AC4054

    清新空氣 時刻擁有

    Philips 空氣清新機備獨特的六重高效能空氣淨化系統，可把有氦物質清除及消毒。它的活性氧持續地復原沸石過濾器，確保長久而最佳的效能。

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    技術規格

    • 設計規格

      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      281 x 216 x 490  mm
      產品重量
      5  kg

    • 互動性

      頻率
      50/ 60  Hz
      電壓
      220-240  V
      噪音水平
      < 49 (符合 JIS)  dB
      有效範圍
      最高 20  m²
      運作相對濕度
      20 - 90  %
      功率
      36 ( 於 220-240V，高速模式 )  W
      電源線
      1.8  m

    • 主要規格

      運作溫度
      5 - 40  °C

    • 外表

      顏色 - 空氣出口網 / 控制面板
      銀藍色
      顏色 - 前蓋 / 空氣入口網
      水晶銀
      顏色 - 背面外殼
      透明藍色
      顏色 - 控制按鈕
      水晶銀

    • 更換

      ESP 微粒濾網
      AC4105
      沸石氣體濾網
      AC4115

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）
      > 60  ft³/min
      過濾氣體效能
      > 99 (在 1 立方米的密封空間內以超過 3 分鐘的速度高速運作)  %
      微粒過濾效能
      > 99 (微粒大小為 0.02 - 10 微米)  %

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