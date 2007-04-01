內置感應器能測量室內的空氣質素，並自動選擇適當的速度設定，確保獲得最佳的室內空氣質素。2 種顏色顯示空氣質素，若空氣質素不夠好，便會顯示紅色；當恢復為清新而健康的空氣質素時，便會顯示綠色。
當本產品的特強風速開啟時，系統會以高風速操作，並在 30 分鐘後自動切換至智能空氣感測功能模式。
三重電子集塵過濾系統包括三個階段：*首先，前層濾網會阻隔較大粒子，包括頭髮、動物皮屑及家居灰塵過敏原等較大微粒。*然後，通過電場粒子極化帶電會將通過前層濾網的微細粒子包括細菌和病毒電極化。*最後，靜電沉澱濾網會捕捉這些帶電微粒並將它們吸附在表面並鎖住。
電場粒子極化帶電器 (Corona Field Charger) 產生的活性氧能夠消毒靜電沉澱 (Electro-Static Precipitation) 濾網所捕捉的細菌和病毒這類有害微生物。然後在通過沸石濾網時，將其吸附的有害氣體氧化為無害物質。這個程序讓沸石濾網可不斷地循環淨化，令其使用壽命可延續多年。
雙重空氣清新過濾系統採用了先進的納米催化氧化 (NCCO) 技術。首先，高級沸石濾網會捕捉各類有害氣體和異味，活性氧重新淨化吸附於濾網上的污染氣體濾網。相較於傳統的活性碳濾網，沸石濾網在不同的濕度中，效果較穩定。而且，由於活性氧的持續循環淨化作用，濾網的使用壽命可長達五年。
先進而創新的六重高效能空氣淨化系統可去除最細小的微粒和各類有害氣體及異味。*三重電子集塵過濾系統能有效去除微粒。*雙重空氣清新過濾系統能去除有害氣體及異味。*而活性氧能消毒吸附的微粒，並持續循環活化沸石濾網，長久保持優質效能。
設計規格
互動性
主要規格
外表
更換
效能
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