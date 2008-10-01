內置感應器能測量室內的空氣質素，並自動選擇適當的速度設定，確保獲得最佳的室內空氣質素。兩種燈光顏色顯示空氣質素，如空氣質素不佳，便會顯示紅色；當恢復為清新而健康的空氣質素時，便會顯示綠色。
電塲粒子極化帶電器會產生活性氧，當通過沸石濾網時，會消除及淨化於濾網內的有害氣體，系統不斷循環淨化濾網, 令濾網壽命長達多年。
這款六重高效能空氣淨化系統可提供長達 5 年的長效持久過濾效能。其獨特的開放式結構，讓三重電子集塵過濾系統可維持持續較高的流動率。濾網可在無阻塞的情況下，有效地捕捉微粒。雙重空氣清新過濾系統可消除氣體和異味，而活性氧透過沸石濾網會將之消除及淨化，系統持續循環淨化沸石濾網。
雙重沸石濾網由更高質的沸石製成，這種沸石與其他物料相比，在有效捕捉氣體和異味的同時不會吸收任何水份。換言之，濾網即使在高達濕度 90% 的潮濕環境下，仍有效去除氣體及異味。
三重電子集塵過濾系統包括三大步驟。首先，前層濾網會攔截較大的微粒，如動物過敏原（如毛髮和死皮）及家居塵垢致敏原。然後通過前層濾網的較細微粒，包括細菌和病毒，會被電塲粒子極化帶電器電極化。然後，靜電沉澱 (ESP) 濾網會將這些帶電的微粒吸附至表面並鎖住。具有經濟效益的 ESP 微粒濾網一般只需每五年更換一次。
雙重空氣清新過濾系統運用了先進的納米催化氧化 (NCCO) 技術。首先，濾網會捕捉氣體和異味，後活性氧通過沸石濾網會將之污染的氣體清除及淨化系統，持續循環淨化濾網。相比傳統的活性碳網，沸石濾網在不同的濕度下使用，效果較穩定，而且，由於活性氧的持續循環淨化作用，濾網的使用壽命可長達五年。
由電塲粒子極化微粒帶電器會產生活性氧並消除靜電沉澱 (ESP) 濾網中的細菌和病毒。
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