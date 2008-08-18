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便攜式收音機

AE2730/12
  • 經典設計的最愛音調 經典設計的最愛音調 經典設計的最愛音調
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    便攜式收音機

    AE2730/12

    經典設計的最愛音調

    類比便攜式收音機需要使用電源和電池。其便捷控件可讓您輕鬆調諧至喜愛電台。該款收音機采用木箱設計，給人一種古典美，而且，還可提升音質。

    此產品已不再銷售。

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      2W RMS 總輸出功率

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      技術規格

      • 聲音

        輸出功率 (RMS)
        2W
        音效增強
        Dynamic Bass Boost
        音量控制
        旋轉式（類比）
        音效系統
        單聲道

      • 連接

        MP3 連線
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        影音輸出
        耳機（3.5 毫米）

      • 選台器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM
        • 毫瓦

      • 電源

        電池類型
        C 規格 (LR14)
        電池電壓
        1.5  伏
        電源
        220-240V
        電池數量
        6
        電源
        220 - 240  伏

      • 配件

        其他
        用戶手冊
        電線 / 連接
        • 交流-直流變壓器
        • 音訊線

      • 尺寸

        產品深度
        141  毫米
        產品寬度
        260  毫米
        產品高度
        137  毫米
        產品重量
        1.67  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 音訊線
      • AC/DC 轉接器
      • 用戶手冊

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