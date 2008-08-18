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便攜式收音機

AE2790/12
  • 經典設計的最愛音調 經典設計的最愛音調 經典設計的最愛音調
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    便攜式收音機

    AE2790/12

    經典設計的最愛音調

    這種數碼收音機隨附一個具有背光的超大、易讀 LCD 顯示屏。此外，還配備有 MP3 播放機和內置鬧鐘的輸入連線。這種收音機采用木質涂層，使其看起來更具有古典美，而且，可增強音質效果。

    此產品已不再銷售。

    便攜式收音機

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      內置時鐘功能

      內置時鐘確保時間準確。時鐘顯示在收音機關掉後更覺方便。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率 (RMS)
        2W
        喇叭直徑
        3 吋
        音效增強
        Dynamic Bass Boost
        音量控制
        旋轉式（數碼）
        音效系統
        單聲道

      • 連接

        MP3 連線
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        影音輸出
        耳機（3.5 毫米）

      • 選台器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM
        • 毫瓦
        記憶選台
        20
        接收器增強
        自動數碼選台

      • 舒適

        背光燈顏色
        白色
        時鐘
        定時睡眠功能
        顯示位數
        5
        顯示類型
        LCD 顯示器

      • 電源

        電池類型
        C 規格 (LR14)
        電池電壓
        1.5  伏
        電源
        220-240V
        電池數量
        6
        電源
        220 - 240  伏

      • 配件

        其他
        用戶手冊
        電線 / 連接
        • 交流-直流變壓器
        • 音訊線

      • 尺寸

        外箱數量
        2
        產品深度
        141  毫米
        產品寬度
        260  毫米
        產品高度
        137  毫米
        產品重量
        1.67  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 音訊線
      • AC/DC 轉接器
      • 用戶手冊

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