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- 音訊線
- AC/DC 轉接器
- 用戶手冊
經典設計的最愛音調
這種數碼收音機隨附一個具有背光的超大、易讀 LCD 顯示屏。此外，還配備有 MP3 播放機和內置鬧鐘的輸入連線。這種收音機采用木質涂層，使其看起來更具有古典美，而且，可增強音質效果。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
經典設計的最愛音調
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經典設計的最愛音調
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經典設計的最愛音調
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低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
2W RMS 總輸出功率
Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。
0
內置時鐘確保時間準確。時鐘顯示在收音機關掉後更覺方便。
聲音
連接
選台器/接收/傳送
舒適
電源
配件
尺寸
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