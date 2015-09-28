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- 保用證
Philips 以製造可兼容市面常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD、CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放可燒錄 (CD-R) 和 可重複寫入 (CD-RW) 光碟。CD-R 光碟是可以燒錄一次，能在任何音響 CD 機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次燒錄和重複寫入，只能在兼容的音響 CD 機上播放。
「隨機/重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
可編排 CD 播放的功能，讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。
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