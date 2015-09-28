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    CD 音響

    AZ215B/12

    隨時隨地享受音樂

    每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，方便攜帶的 Philips CD 音響，讓您陶醉於最喜愛的音樂中。

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    CD 音響

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    隨時隨地享受音樂

    • 黑色
    • 3 瓦
    • 數碼選台
    播放 CD、CD-R 及 CD-RW

    播放 CD、CD-R 及 CD-RW

    Philips 以製造可兼容市面常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD、CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放可燒錄 (CD-R) 和 可重複寫入 (CD-RW) 光碟。CD-R 光碟是可以燒錄一次，能在任何音響 CD 機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次燒錄和重複寫入，只能在兼容的音響 CD 機上播放。

    CD 隨機/重複功能提供個人化音樂享受

    CD 隨機/重複功能提供個人化音樂享受

    「隨機/重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

    動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

    動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

    動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

    只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

    3W RMS 總輸出功率

    3W RMS 總輸出功率

    這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

    可編排 20 首 CD 曲目

    可編排 CD 播放的功能，讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。

    技術規格

    • 聲音

      音效增強
      Dynamic Bass Boost
      音量控制
      上 / 下
      音效系統
      立體聲
      最大輸出功率（RMS）
      3 瓦

    • 喇叭

      喇叭護網塗層
      金屬
      內置喇叭數量
      2

    • 連接

      音訊輸入（3.5 毫米）

    • 播放聲音

      光碟播放模式
      • 快速前進 / 反帶
      • 下一首 / 上一首曲目搜尋
      • 重複 / 隨機 / 節目
      播放媒體
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW

    • 選台器/接收/傳送

      天線
      FM 天線
      自動數碼選台
      調諧器波段
      FM

    • 舒適

      載入器類型
      機頂

    • 電源

      電池類型
      C 規格 (LR14)
      電池電壓
      1.5  伏
      電池數量
      6
      電源類型
      交流電或電池輸入

    • 配件

      其他
      用戶手冊
      電線 / 連接
      電源線
      保用
      保用證

    • 尺寸

      重量 (含包裝)
      1.6  kg
      產品尺寸（寬x深x高）
      252 x 232 x 124  mm
      包裝尺寸（寬x深x高）
      280 x 260 x 160 毫米
      產品重量
      1  kg

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • AC 電源線
    • 用戶手冊
    • 保用證
    Badge-D2C

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