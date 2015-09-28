播放 CD、CD-R 及 CD-RW

Philips 以製造可兼容市面常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD、CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放可燒錄 (CD-R) 和 可重複寫入 (CD-RW) 光碟。CD-R 光碟是可以燒錄一次，能在任何音響 CD 機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次燒錄和重複寫入，只能在兼容的音響 CD 機上播放。