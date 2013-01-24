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隨時隨地，無線享受強勁音樂
Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處
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Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處
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隨時隨地，無線享受強勁音樂
Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至是筆記型電腦）輕鬆無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。
透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。
MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。
「隨機/重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
方便的遙控器讓您在彈指之間實現自由控制，您只需安坐下來及放鬆自己。
可編排 CD 播放的功能，讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。
搭配此 Philips 裝置，連上個人耳機，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳機連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。
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