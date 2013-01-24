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CD 音響

AZ700T/98
  • 隨時隨地，無線享受強勁音樂 隨時隨地，無線享受強勁音樂 隨時隨地，無線享受強勁音樂
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    CD 音響

    AZ700T/98

    隨時隨地，無線享受強勁音樂

    Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處

    CD 音響

    隨時隨地，無線享受強勁音樂

    Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處

    隨時隨地，無線享受強勁音樂

    Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處

    CD 音響

    隨時隨地，無線享受強勁音樂

    Philips 便攜式 CD 音響是一款方便您隨身攜帶且聲效強勁的設備。一鍵式無線 NFC 連線可輕鬆配對藍牙，讓您無拘無束地聆聽音樂。您亦可在 USB、CD 及 MP3-CD 上播放喜愛的曲目。 查看各種好處

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      隨時隨地，無線享受強勁音樂

      • 藍牙及 NFC
      • USB Direct
      • 12 瓦
      透過藍牙以智能手機無線串流音樂

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      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至是筆記型電腦）輕鬆無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

      按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

      按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

      透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

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      MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

      CD 隨機/重複功能提供個人化音樂享受

      CD 隨機/重複功能提供個人化音樂享受

      「隨機/重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      方便的遙控器，使用更加方便

      方便的遙控器，使用更加方便

      方便的遙控器讓您在彈指之間實現自由控制，您只需安坐下來及放鬆自己。

      透過擁有 20 個預設頻道的數碼 FM 收音機享受更多音樂

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      可編排 20 首 CD 曲目

      可編排 CD 播放的功能，讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。

      立體聲耳機插孔可實現更佳個人音樂享受

      搭配此 Philips 裝置，連上個人耳機，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳機連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。

      技術規格

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        光碟播放模式
        • 快速前進 / 反帶
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      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        天線
        FM 天線

      • 聲音

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉式（數碼）
        輸出功率
        最大值 12 瓦

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        2
        喇叭網狀外形
        金屬

      • 連接

        USB
        USB 主機
        3.5 毫米耳機插孔
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 舒適

        顯示類型
        液晶屏
        載入器類型
        機頂

      • 電源

        電池類型
        D 尺寸 (LR20)
        電池電壓
        1.5  伏
        電池數量
        6
        電源類型
        AC/DC 轉接器

      • 配件

        遙控器
        電源線
        用戶手冊
        保用
        保用證

      • 尺寸

        產品尺寸（寬x深x高）
        435 x 271 x 170  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        469x 197 x 311 毫米
        產品重量
        2.9  千克
        重量 (含包裝)
        4.11  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 用戶手冊
      • 保用證

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