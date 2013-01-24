格內其他項目
- AC 電源線
- RS232 線
- VGA 線
- 遙控器
- 遙控器電池
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
SmartControl 可讓您透過 RJ45 和 RS232C 遠端控制和管理顯示屏網絡。您可輕鬆微調所有顯示屏設定，包括解像度、亮度、對比，以及透過您的完整網絡複製設定。
免費且容易使用的內容管理系統，專為 Philips 信號解決方案顯示屏設計，可管理您的數碼信號內容。有了 SmartCMS，您全天 24 小時都可以建立並排程您自己的內容。只要建立網絡、設計內容、排程播放清單，就可開始播放！
使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
D-image 有一致且精確的顯示屏表現，可協助您檢閱和診斷臨床圖像。為達成可靠的臨床解讀，我們的專業顯示屏皆經過原廠校準，可帶來最佳化的灰階標準顯示屏表現。D-image 可讓您在患者護理的各個方面都能出類拔萃。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
畫質非常重要。我們知道您想要比普遍顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。
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