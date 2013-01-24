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Q-Line 顯示器

BDL3230QL/00
1 獎項
  • 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力
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    Q-Line 顯示器

    BDL3230QL/00
    1 獎項

    增強您的信號傳遞力

    以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，且功耗低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。 查看各種好處

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      全高清 LED — 極致對比度的卓越 LED 影像

      畫質非常重要。我們知道您想要比普遍顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        80  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        31.5  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        1400:1
        動態對比
        500,000:1
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.36375 x 0.36375 毫米
        顯示色彩
        1670 萬
        DICOM
        臨床 D-image

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
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        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        影像輸入
        • DVI-D
        • HDMI
        • Component (RCA)
        • Composite (RCA)
        • VGA (Analog D-Sub)
        音效輸入
        • 3.5 毫米插座
        • 音效左／右 (RCA)
        音訊輸出
        音效左／右 (RCA)
        外置控制
        • RJ45
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        其他連接
        USB

      • 舒適

        記憶體
        • 內置記憶體存取
        • 8GB eMMC
        螢幕保護功能
        像素移位
        節能功能
        Smart Power
        矩陣分格
        最多 15 x 15
        啟動
        • 開啟延遲
        • 開啟狀態
        • LAN 喚醒功能
        啟動視窗
        啟用／停用 Philips 標誌
        鍵盤控制
        • 可鎖定
        • 隱藏
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        訊號穿環
        • RS232
        • IR 穿環

      • 尺寸

        邊框寬度
        11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
        調整寬度
        726.5  毫米
        調整高度
        425.4  毫米
        調整深度
        63.6  毫米
        機器寬度（吋）
        28.6  吋
        機器高度（吋）
        16.75  吋
        機器深度（吋）
        2.5  吋
        VESA 支架
        100x100 毫米，200x200 毫米，M4
        產品重量
        5.20  千克
        產品重量 (lb)
        14.74  磅

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        5 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 電源

        電源
        AC 100 - 240V、50 - 60Hz
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（典型值）
        57  瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 多媒體應用程式

        USB 播放影片
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        USB 播放音訊
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • VGA 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南

      • 其他

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        螢幕顯示語言
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        法令認可
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        • GOST
        • UL/cUL

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • VGA 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南

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