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運用可選 DVI 模組，創造多達 150 個 15 x 10 配置顯示屏的 DVI 相互連繫系列。只需將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。
全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。
透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
連接多個屏幕，透過 VGA 相互聯繫的系列系統，建立一面多達 150 個顯示屏的視訊墻，藉此強化視覺體驗。無需額外硬件，安裝程序簡單，為您的觀眾營造震撼人心的效果。
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
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