格內其他項目
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- 快速入門指南
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED （發光二極管）設置於面板邊緣，令光線散佈更為均勻，進一步減低耗電量、減少分散的熱量，並達致真正均勻的色彩範圍。
120 Hz 面板讓您享受清晰無比的視訊影像。即使是快速移動的動作場景，也能清晰可見，沒有絲毫模糊，提昇您的視覺體驗。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
連接多個屏幕，透過 VGA 相互聯繫的系列系統，建立一面多達 150 個顯示屏的視訊墻，藉此強化視覺體驗。無需額外硬件，安裝程序簡單，為您的觀眾營造震撼人心的效果。
影像/顯示
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