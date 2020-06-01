Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器
極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
Philips Epilator Series 8000 是全球第一款使用陶瓷夾輪的脫毛器，帶來加倍舒適的脫毛體驗，雙重脫毛技術可剃除最短的毛髮，讓肌膚在數星期內保持光滑。 查看各種好處
建議零售價: HK$798.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器
極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
讓肌膚保持光滑長達 4 週
雙重脫毛技術讓肌膚保持光滑達數週之久
雙重脫毛技術與長型陶瓷夾輪同步持續運作，能緊緊抓住並去除短至 0.5 毫米的毛髮。特寬的脫毛刀頭配合長度較一般除毛夾超出一半的除毛夾輪，一次去除更多毛髮*。肌膚在數星期內保持光滑，免卻重複剃毛的煩惱。
高速脫毛器
我們的除毛夾輪每分鐘轉速比 Braun Silk-pil 9 更快。
32 個防過敏陶瓷夾輪為您輕柔去除毛髮
32 陶瓷夾輪以防過敏物料製成，為您帶來舒適的脫毛體驗，夾輪能流暢滑過皮膚，減低剃毛時阻力並增加皮膚接觸面*。91% 女性使用者稱肌膚感覺舒適**。
在溫水中脫毛倍感舒適
脫毛器具備乾濕兩用功能，提供加倍輕柔的脫毛效果，溫水能舒緩肌膚，令剃毛過程倍感舒適。
人體工學設計 S 型手柄，更有效操控及在任何部位使用
採用人體工學設計 S 型手柄，握住裝置時穩固舒適，無線設計更讓您更有效操控及在身體任何部位脫毛。
使用精明燈看清最細毛髮
使用嵌入式精明燈剃除最細毛髮，在最近距離看清餘下毛髮。
隨附全面接觸保護蓋，助您輕鬆脫毛
使用全面接觸保護蓋輕鬆脫毛。保護蓋可以溫和地拉伸您護理的部位，以減少皮膚拉扯及不適。
使用額外的保護蓋來護理敏感部位
使用敏感部位脫毛專用保護蓋來輕鬆去除多餘毛髮，加倍呵護您的面部、腋下及比堅尼部位。
裝上剃毛刀頭剃除敏感部位毛髮
使用額外的剃毛刀頭和體毛修剪梳去除敏感部位的毛髮
技術規格
-
配件
- 清潔刷子
-
是
- 收納袋
-
基本
- 毛髮修剪梳
-
是
- 敏感部位脫毛專用保護蓋
-
是
- 全面接觸保護蓋
-
是
- 剃鬚刀頭
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子
- 充電
-
- 使用時間
-
長達 40 分鐘
-
技術規格
- 電壓
-
15V / 5.4W
- 夾輪數量
-
32
- 夾取動作速度 1
-
每分鐘 64000 下
- 夾取動作速度 2
-
每分鐘 70400 下
-
功能特點
- 速度選擇
-
2 種選擇
-
方便易用
- 手柄
-
S 型手柄
- 無線
-
是
- 乾濕兩用
-
是
- 精明燈
-
是
-
效能
- 脫毛夾輪
-
陶瓷夾輪
- 特闊脫毛刀頭
-
是
- 與 Philips Satinelle Advanced 及 Satinelle Prestige 比較
- * CLT 德國 N=153，2019 年
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。