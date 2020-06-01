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Epilator Series 8000

乾濕兩用脫毛器

BRE710/01
  • 極致脫毛效果，溫和呵護肌膚 極致脫毛效果，溫和呵護肌膚 極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
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    Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器

    BRE710/01

    極致脫毛效果，溫和呵護肌膚

    Philips Epilator Series 8000 能帶來極致且溫和的脫毛效果，讓您能夠在 10 分鐘內令小腿變得光滑。使用額外配件，享受除了脫毛以外的好處。 查看各種好處

    建議零售價: HK$798.00

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      隨附的小袋，可將所有物品一起儲存。

      隨附的精美小袋，可將所有物品一起儲存。

      技術規格

      • 方便易用

        清潔刷子
        手柄
        S 型手柄
        無線
        速度選擇
        2 種選擇
        電池類別
        鋰離子電池
        充電
        2 小時充電
        收藏袋
        乾濕兩用
        剃毛刀頭
        電壓
        15V / 5.4W
        快速充電
        使用時間
        長達 40 分鐘
        精明燈
        毛髮修剪梳
        拔毛速度 2
        每分鐘 70400 下
        拔毛速度 1
        每分鐘 64000 下
        拔毛鉗數量
        32
        敏感部位脫毛專用保護蓋
        全面接觸保護蓋

      • 效能

        脫毛夾輪
        陶瓷夾輪
        脫毛刀頭
        特寬

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