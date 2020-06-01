極致脫毛效果，溫和呵護肌膚

Philips Epilator Series 8000 是全球第一款使用陶瓷夾輪的脫毛器，帶來加倍舒適的脫毛體驗，雙重脫毛技術可剃除最短的毛髮，讓肌膚在數星期內保持光滑。