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    Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器

    BRE710/01

    極致脫毛效果，溫和呵護肌膚

    Philips Epilator Series 8000 是全球第一款使用陶瓷夾輪的脫毛器，帶來加倍舒適的脫毛體驗，雙重脫毛技術可剃除最短的毛髮，讓肌膚在數星期內保持光滑。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$798.00

    Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器

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    讓肌膚保持光滑長達 4 週

    • 適用於腿部及身體
    • 無線使用
    • +5 件配件
    雙重脫毛技術讓肌膚保持光滑達數週之久

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    雙重脫毛技術與長型陶瓷夾輪同步持續運作，能緊緊抓住並去除短至 0.5 毫米的毛髮。特寬的脫毛刀頭配合長度較一般除毛夾超出一半的除毛夾輪，一次去除更多毛髮*。肌膚在數星期內保持光滑，免卻重複剃毛的煩惱。

    高速脫毛器

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    我們的除毛夾輪每分鐘轉速比 Braun Silk-pil 9 更快。

    32 個防過敏陶瓷夾輪為您輕柔去除毛髮

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    32 陶瓷夾輪以防過敏物料製成，為您帶來舒適的脫毛體驗，夾輪能流暢滑過皮膚，減低剃毛時阻力並增加皮膚接觸面*。91% 女性使用者稱肌膚感覺舒適**。

    在溫水中脫毛倍感舒適

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    脫毛器具備乾濕兩用功能，提供加倍輕柔的脫毛效果，溫水能舒緩肌膚，令剃毛過程倍感舒適。

    人體工學設計 S 型手柄，更有效操控及在任何部位使用

    人體工學設計 S 型手柄，更有效操控及在任何部位使用

    採用人體工學設計 S 型手柄，握住裝置時穩固舒適，無線設計更讓您更有效操控及在身體任何部位脫毛。

    使用精明燈看清最細毛髮

    使用精明燈看清最細毛髮

    使用嵌入式精明燈剃除最細毛髮，在最近距離看清餘下毛髮。

    隨附全面接觸保護蓋，助您輕鬆脫毛

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    使用全面接觸保護蓋輕鬆脫毛。保護蓋可以溫和地拉伸您護理的部位，以減少皮膚拉扯及不適。

    使用額外的保護蓋來護理敏感部位

    使用額外的保護蓋來護理敏感部位

    使用敏感部位脫毛專用保護蓋來輕鬆去除多餘毛髮，加倍呵護您的面部、腋下及比堅尼部位。

    裝上剃毛刀頭剃除敏感部位毛髮

    裝上剃毛刀頭剃除敏感部位毛髮

    使用額外的剃毛刀頭和體毛修剪梳去除敏感部位的毛髮

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子
      收納袋
      基本
      毛髮修剪梳
      敏感部位脫毛專用保護蓋
      全面接觸保護蓋
      剃鬚刀頭

    • 電源

      電池類型
      鋰離子
      充電
      • 快速充電
      • 2 小時充電時間
      使用時間
      長達 40 分鐘

    • 技術規格

      電壓
      15V / 5.4W
      夾輪數量
      32
      夾取動作速度 1
      每分鐘 64000 下
      夾取動作速度 2
      每分鐘 70400 下

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 方便易用

      手柄
      S 型手柄
      無線
      乾濕兩用
      精明燈

    • 效能

      脫毛夾輪
      陶瓷夾輪
      特闊脫毛刀頭

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