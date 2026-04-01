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    Epilator Series 9000 無線脫毛器，乾濕兩用

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    長達 4 星期無需脫毛。

    • 乾濕兩用
    • 適用於腿部、身體、比堅尼和足部
    • 豈止是脫毛器
    • 共有 9 件附件
    保持光滑長達 4 星期

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    告別繁瑣的脫毛步驟，享受無憂脫毛體驗。無需等待毛髮生長：脫毛效果比蜜蠟脫毛短 3 倍。

    ProGuide，減少疼痛，更舒適的肌膚體驗*

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    全球首款配備 ProGuide 的脫毛器，360 度的一目了然角度，有效溫和，脫毛效果更佳。 ProGuide 可精準控制 75 度脫毛角度，達到最佳脫毛效果，並緊緻肌膚，帶來更舒適的體驗。360 度 LED 燈可幫助您更精準定位並去除更多毛髮。

    快速有效，照亮它、看到它、抓住它。

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    雙重作用技術，效率快速。陶瓷夾輪輕鬆捕捉極短毛髮，即使是 0.5 毫米的短小毛髮也能輕鬆夾取去除。無需按壓，只需輕輕滑動即可。內置 LED 燈確保所有毛髮都清晰可見。只需 6 分鐘內，即可完成為一雙小腿脫毛。

    豈止是脫毛器：您好，身體護理。

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    100% 可淋浴使用

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    從淋浴間到洗手盆－乾濕兩用脫毛，隨心選擇，方便快速。溫水舒緩皮膚，讓脫毛過程更加舒適。防滑手柄設計，淋浴時握持更穩固。

    去角質有助展現更柔軟的肌膚

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    溫和去除角質，使肌膚光滑，並有助於防止毛髮倒生——比單用人手去角質更省力。

    瞬間回復順滑雙足

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    輕鬆便捷。一次充電可使用 60 分鐘。無線設計。

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    一次充電即可持續使用 60 分鐘，不會中斷，並擺脫電線的束縛，輕鬆觸及身體的每個部位。採用啞面和防滑紋理的全新設計，可提升淋浴時的握持。

    購買一次，使用多年**

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    自信修剪塑形－使用隨附的修剪刀頭和梳，打造個人專屬的比堅尼造型。

    技術規格

    • 配件

      身體去角質刷頭
      收納袋
      比堅尼修毛器刀頭
      比堅尼修毛器梳子
      毛髮修剪梳
      脫毛刀頭
      ProGuide
      修腳磨砂頭
      剃毛刀頭

    • 電源

      電池類型
      鋰離子
      充電
      3 小時
      快速充電
      電池使用時間
      60 分鐘

    • 技術規格

      電壓
      5V / 1.5A
      夾輪數量
      32
      USB-A 連接線
      夾取動作速度 1
      每分鐘 64000 下
      夾取動作速度 2
      每分鐘 70400 下
      電源變壓器

    • 功能特點

      速度選擇
      2

    • 方便易用

      無線
      乾濕兩用
      LED 指示燈

    Badge-D2C

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