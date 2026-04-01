Epilator Series 9000 無線脫毛器，乾濕兩用
您好，柔滑效果，用途廣泛，溫和的身體護理。
我們最有效的脫毛器，讓您的肌膚光滑無比。隆重介紹全球首款配備 ProGuide 的脫毛器，360 度視覺設計，帶來高效溫和的脫毛體驗。它不僅是一款脫毛器，更是您的全能脫毛及身體護理套裝。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Epilator Series 9000 無線脫毛器，乾濕兩用
您好，柔滑效果，用途廣泛，溫和的身體護理。
長達 4 星期無需脫毛。
- 乾濕兩用
- 適用於腿部、身體、比堅尼和足部
- 豈止是脫毛器
- 共有 9 件附件
保持光滑長達 4 星期
告別繁瑣的脫毛步驟，享受無憂脫毛體驗。無需等待毛髮生長：脫毛效果比蜜蠟脫毛短 3 倍。
ProGuide，減少疼痛，更舒適的肌膚體驗*
全球首款配備 ProGuide 的脫毛器，360 度的一目了然角度，有效溫和，脫毛效果更佳。 ProGuide 可精準控制 75 度脫毛角度，達到最佳脫毛效果，並緊緻肌膚，帶來更舒適的體驗。360 度 LED 燈可幫助您更精準定位並去除更多毛髮。
快速有效，照亮它、看到它、抓住它。
雙重作用技術，效率快速。陶瓷夾輪輕鬆捕捉極短毛髮，即使是 0.5 毫米的短小毛髮也能輕鬆夾取去除。無需按壓，只需輕輕滑動即可。內置 LED 燈確保所有毛髮都清晰可見。只需 6 分鐘內，即可完成為一雙小腿脫毛。
豈止是脫毛器：您好，身體護理。
從脫毛到全身護理，在家享受全方位的淋浴和自我照顧時光。
100% 可淋浴使用
從淋浴間到洗手盆－乾濕兩用脫毛，隨心選擇，方便快速。溫水舒緩皮膚，讓脫毛過程更加舒適。防滑手柄設計，淋浴時握持更穩固。
去角質有助展現更柔軟的肌膚
溫和去除角質，使肌膚光滑，並有助於防止毛髮倒生——比單用人手去角質更省力。
瞬間回復順滑雙足
這款旋轉式修腳銼只需 5 分鐘即可讓您的腳從腳跟到腳趾都光滑無比。
輕鬆便捷。一次充電可使用 60 分鐘。無線設計。
一次充電即可持續使用 60 分鐘，不會中斷，並擺脫電線的束縛，輕鬆觸及身體的每個部位。採用啞面和防滑紋理的全新設計，可提升淋浴時的握持。
溫和剃毛，適用於敏感部位。
使用額外的剃毛刀頭和體毛修剪梳去除敏感部位的毛髮，防止刮傷和割傷。
自信由此開始：修剪並塑造您的造型
自信修剪塑形－使用隨附的修剪刀頭和梳，打造個人專屬的比堅尼造型。
技術規格
-
配件
- 身體去角質刷頭
-
是
- 收納袋
-
是
- 比堅尼修毛器刀頭
-
是
- 比堅尼修毛器梳子
-
是
- 毛髮修剪梳
-
是
- 脫毛刀頭
-
是
- ProGuide
-
是
- 修腳磨砂頭
-
是
- 剃毛刀頭
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子
- 充電
-
3 小時
- 快速充電
-
是
- 電池使用時間
-
60 分鐘
-
技術規格
- 電壓
-
5V / 1.5A
- 夾輪數量
-
32
- USB-A 連接線
-
是
- 夾取動作速度 1
-
每分鐘 64000 下
- 夾取動作速度 2
-
每分鐘 70400 下
- 電源變壓器
-
否
-
功能特點
- 速度選擇
-
2
-
方便易用
- 無線
-
是
- 乾濕兩用
-
是
- LED 指示燈
-
是
- 與不使用 ProGuide 的情況相比。
- * 提供 2 年保養。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。