三刀片系統配合靈活刀頭，帶來輕柔潔淨的剃毛體驗，並有效防止刮損和割傷。雙面修剪毛刀頭可預先修剪所有毛髮。菱形開口的剃毛刀網設計可一次剃除預先修剪好的毛髮。
隆重介紹首款 Philips 女士剃毛器，採用專為貼合女性身體曲線而設的靈活刀頭。*** 靈活刀頭流暢貼合您的身體曲線，帶來緊貼精準的刮毛體驗。難以觸及的部位？無需擔心。剃毛器可隨身體曲線移動，LED 燈可助您找到每一根毛髮。兩種速度設定，讓您更易掌握剃毛速度和力度，為您帶來個人化的剃毛體驗。
因為您的肌膚值得被悉心呵護。全新女士剃毛器內置 LED 燈，輕鬆剃除每一根毛髮。
告別剃刀灼傷和泛紅 - 80% 女性在使用後體驗到肌膚光滑無刺激。** 經皮膚科醫師測試，適用於敏感肌膚。
無論是在淋浴間還是外出途中，都能輕鬆融入您的日常生活。乾濕兩用，讓您隨意選擇。
專為順著毛髮生長方向設計的雙向剃毛：向上剃、向下剃，輕鬆完成剃毛程序。擺脫接線束縛，輕鬆觸及腋下、腿部、腳趾等每一寸肌膚。一次充電可持續使用長達 100 分鐘，無間斷連續使用。
面部、身體、比基尼部位，剃毛套裝能全面滿足護理需要。滿足您所有剃毛需求。從此輕鬆擁有自信。步驟 1：去角質，去除死皮，幫助預防毛髮內生；步驟 2：預先修剪較長的毛髮並進行剃毛；步驟 3：使用比基尼修剪頭進行私密部位修剪；步驟 4：使用面部除毛器去除細毛。
體驗貼合肌膚而溫和的面部剃毛程序。專為最佳效能而設，配備全方位圓環照明燈和鏡子。告別細微毛髮，輕鬆除毛。
您的專屬比基尼修護程序 - 使用隨附的比基尼修剪刀頭和比基尼梳，安心修剪並塑造完美比基尼部位線條。
科技與護理的完美融合 - 讓肌膚由內而外煥發光彩。溫和設計，精心呵護 - 因為您值得擁有超凡體驗。
塑膠部件採用 >55% 再生塑膠製成，紙質包裝，包裝盒內不含變壓器。一次購買，經久耐用。**** 剃毛刀網讓您全年輕鬆享受剃毛體驗。
