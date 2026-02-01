靈活刀頭流暢貼合您的的身體曲線。

隆重介紹首款 Philips 女士剃毛器，採用專為貼合女性身體曲線而設的靈活刀頭。*** 靈活刀頭流暢貼合您的身體曲線，帶來緊貼精準的刮毛體驗。難以觸及的部位？無需擔心。剃毛器可隨身體曲線移動，LED 燈可助您找到每一根毛髮。兩種速度設定，讓您更易掌握剃毛速度和力度，為您帶來個人化的剃毛體驗。