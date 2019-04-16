SatinShave Prestige 乾濕兩用剃毛器
我們最先進的剃毛系統
享受體貼舒適的剃毛體驗，完美無瑕地剃除腿部和身體的毛髮。我們最先進的剃毛系統以不刺激的方法為您帶來絲滑的肌膚。SatinShave Prestige 剃毛器是您每天舒適體貼之選。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$468.00
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SatinShave Prestige 乾濕兩用剃毛器
我們最先進的剃毛系統
帶來完美無瑕的緊貼剃毛體驗
- 雙層浮動刀網剃毛器
- 先進剃毛系統
- 1 小時充電 + 快速充電
- 5 個配件
最先進的系統帶來最緊貼的剃毛體驗
可彎曲的弧形刀片比傳統女士剃毛器的刀片有效多 75%*。保護性刀網可緊貼輪廓，剃得更乾淨。
浮動刀頭附有雙層浮動刀網，減少遺漏未處理的毛髮
剃毛器在肌膚上滑動時，浮動刀網和浮動刀頭保持與皮膚緊密接觸。雙層浮動刀網可減少遺漏未處理的毛髮。
親膚舒適軟墊帶來極度柔軟的觸感
剃毛刀頭兩邊的親膚舒適軟墊帶來順滑的剃毛體驗，同時呵護肌膚，尤其在曲線較多的部位。
圓端修毛刀齒可防止刮損皮膚
圓端修毛刀齒剃毛器可防止刮損皮膚，帶來舒適剃毛體驗。
乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
電量顯示
電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。
5 分鐘快速充電
5 分鐘快速充電足以應付一次完整的剃毛。
首個 S 型手柄脫毛器
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
技術規格
-
配件
- 收納袋
-
收藏袋
- 清潔刷子
-
是
- 比堅尼修毛器刀頭
-
是
- 比堅尼修毛器梳子
-
是
- 保護蓋
-
是
- 伸展肌膚裝置
-
是
-
電源
- 充電
-
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 使用時間
-
1 小時
-
技術規格
- 電壓
-
15 伏
- 刀網物料
-
鎳
- 刀網數量
-
2
-
方便易用
- 電量指示燈
-
- 乾濕兩用
-
是
- 手柄
-
人體工學
- 無線
-
是
-
效能
- 剃毛刀頭
-
- 親膚設計
-
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