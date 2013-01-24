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SatinShave Prestige

乾濕兩用剃毛器

BRL170/00
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  • 我們最先進的剃毛系統 我們最先進的剃毛系統 我們最先進的剃毛系統
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    SatinShave Prestige 乾濕兩用剃毛器

    BRL170/00
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    我們最先進的剃毛系統

    享受體貼舒適的剃毛體驗，完美無瑕地剃除腿部和身體的毛髮。我們最先進的剃毛系統以不刺激的方法為您帶來絲滑的肌膚。SatinShave Prestige 剃毛器是您每天舒適體貼之選。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$468.00
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      我們最先進的剃毛系統

      帶來完美無瑕的緊貼剃毛體驗

      • 雙層浮動刀網剃毛器
      • 先進剃毛系統
      • 1 小時充電 + 快速充電
      • 5 個配件
      最先進的系統帶來最緊貼的剃毛體驗

      最先進的系統帶來最緊貼的剃毛體驗

      可彎曲的弧形刀片比傳統女士剃毛器的刀片有效多 75%*。保護性刀網可緊貼輪廓，剃得更乾淨。

      浮動刀頭附有雙層浮動刀網，減少遺漏未處理的毛髮

      浮動刀頭附有雙層浮動刀網，減少遺漏未處理的毛髮

      剃毛器在肌膚上滑動時，浮動刀網和浮動刀頭保持與皮膚緊密接觸。雙層浮動刀網可減少遺漏未處理的毛髮。

      親膚舒適軟墊帶來極度柔軟的觸感

      親膚舒適軟墊帶來極度柔軟的觸感

      剃毛刀頭兩邊的親膚舒適軟墊帶來順滑的剃毛體驗，同時呵護肌膚，尤其在曲線較多的部位。

      圓端修毛刀齒可防止刮損皮膚

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      圓端修毛刀齒剃毛器可防止刮損皮膚，帶來舒適剃毛體驗。

      乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

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      防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。

      電量顯示

      電量顯示

      電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。

      首個 S 型手柄脫毛器

      首個 S 型手柄脫毛器

      人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。

      5 分鐘快速充電

      5 分鐘快速充電

      5 分鐘快速充電足以應付一次完整的剃毛。

      技術規格

      • 配件

        毛髮修剪梳刀頭
        毛髮修剪梳
        保護蓋
        伸展肌膚裝置
        收藏袋
        清潔刷子

      • 方便易用

        乾濕兩用
        無線
        把手
        人體工學
        電量指示燈
        • 低電量
        • 充電中
        • 滿電

      • 效能

        剃毛刀頭
        • 雙層浮動刀網剃毛器
        • 先進剃毛系統
        • 浮動刀頭及刀網
        親膚設計
        • 親膚舒適軟墊
        • 圓端修毛刀齒剃毛器
        • 安全裝置

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        使用時間
        1 小時
        充電
        • 可重複充電
        • 5 分鐘快速充電
        • 1 小時充電時間

      • 技術規格

        電壓
        15 伏
        刀網物料
        刀網數量
        2

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