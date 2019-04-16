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    SatinShave Prestige 乾濕兩用剃毛器

    BRL170/00

    我們最先進的剃毛系統

    享受體貼舒適的剃毛體驗，完美無瑕地剃除腿部和身體的毛髮。我們最先進的剃毛系統以不刺激的方法為您帶來絲滑的肌膚。SatinShave Prestige 剃毛器是您每天舒適體貼之選。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$468.00

    SatinShave Prestige 乾濕兩用剃毛器

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    我們最先進的剃毛系統

    帶來完美無瑕的緊貼剃毛體驗

    • 雙層浮動刀網剃毛器
    • 先進剃毛系統
    • 1 小時充電 + 快速充電
    • 5 個配件
    最先進的系統帶來最緊貼的剃毛體驗

    最先進的系統帶來最緊貼的剃毛體驗

    可彎曲的弧形刀片比傳統女士剃毛器的刀片有效多 75%*。保護性刀網可緊貼輪廓，剃得更乾淨。

    浮動刀頭附有雙層浮動刀網，減少遺漏未處理的毛髮

    浮動刀頭附有雙層浮動刀網，減少遺漏未處理的毛髮

    剃毛器在肌膚上滑動時，浮動刀網和浮動刀頭保持與皮膚緊密接觸。雙層浮動刀網可減少遺漏未處理的毛髮。

    親膚舒適軟墊帶來極度柔軟的觸感

    親膚舒適軟墊帶來極度柔軟的觸感

    剃毛刀頭兩邊的親膚舒適軟墊帶來順滑的剃毛體驗，同時呵護肌膚，尤其在曲線較多的部位。

    圓端修毛刀齒可防止刮損皮膚

    圓端修毛刀齒可防止刮損皮膚

    圓端修毛刀齒剃毛器可防止刮損皮膚，帶來舒適剃毛體驗。

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。

    電量顯示

    電量顯示

    電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。

    5 分鐘快速充電

    5 分鐘快速充電

    5 分鐘快速充電足以應付一次完整的剃毛。

    首個 S 型手柄脫毛器

    人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      收藏袋
      清潔刷子
      比堅尼修毛器刀頭
      比堅尼修毛器梳子
      保護蓋
      伸展肌膚裝置

    • 電源

      充電
      • 可重複充電
      • 5 分鐘快速充電
      • 1 小時充電時間
      電池類型
      鋰離子電池
      使用時間
      1 小時

    • 技術規格

      電壓
      15 伏
      刀網物料
      刀網數量
      2

    • 方便易用

      電量指示燈
      • 低電量
      • 充電中
      • 滿電
      乾濕兩用
      手柄
      人體工學
      無線

    • 效能

      剃毛刀頭
      • 雙層浮動刀網剃毛器
      • 先進剃毛系統
      • 浮動刀頭及刀網
      親膚設計
      • 親膚舒適軟墊
      • 圓端修毛刀齒剃毛器
      • 安全裝置

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