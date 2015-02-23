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    無線便攜式喇叭

    BT50A/00

    小巧的裝置為您帶來強勁聲效

    小巧、圓潤及便攜的喇叭為您的生活增添型格。多種鮮艷色彩可供不同性格的用戶挑選，內置充電電池讓您隨時隨地都享有音樂隨身的樂趣。

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    可選顏色:

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    無線便攜式喇叭

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    小巧的裝置為您帶來強勁聲效

    • 藍牙
    • 充電電池
    • 2 瓦
    經藍牙無線音樂串流

    經藍牙無線音樂串流

    藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

    防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

    防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

    防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

    內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

    內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

    隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

    音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

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    技術規格

    • 聲音

      輸出功率 (RMS)
      2 瓦
      音效系統
      單聲道

    • 設計和外表

      顏色
      Aqua

    • 喇叭

      喇叭驅動器
      1 x 1.5 吋

    • 連接

      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      藍牙範圍
      視線內 10 米或 30 尺
      音訊輸入（3.5 毫米）
      USB 充電

    • 兼容度

      Android 系統平板電腦和智能手機
      （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
      iPod touch
      第三代或以上
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • 全新 iPad
      • iPad mini
      • 有 Retina 顯示的 iPad
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      其他啟用藍牙的裝置
      Bluetooth 4.0 或更低版本共用

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物（內置）
      電池的使用時間
      6  小時

    • 配件

      附配件
      • PC 充電使用的 USB 電線
      • 全球保用證
      • 快速安裝指南

    • 尺寸

      產品尺寸（寬x深x高）
      6.1 x 6.1 x 7.6 厘米
      重量 (含包裝)
      0.2  kg
      包裝尺寸（寬x深x高）
      8.1 x 9.5 x 14 厘米
      產品重量
      0.09  kg

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • PC 充電使用的 USB 電線
    • 全球保用證
    • 快速安裝指南
    Badge-D2C

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