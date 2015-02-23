無線便攜式喇叭
小巧的裝置為您帶來強勁聲效
小巧、圓潤及便攜的喇叭為您的生活增添型格。多種鮮艷色彩可供不同性格的用戶挑選，內置充電電池讓您隨時隨地都享有音樂隨身的樂趣。 查看各種好處
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經藍牙無線音樂串流
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
防失真功能確保音量和無失真的自由音樂
防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。
內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。
技術規格
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聲音
- 輸出功率 (RMS)
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2 瓦
- 音效系統
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單聲道
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設計和外表
- 顏色
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黑色
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喇叭
- 喇叭驅動器
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1 x 1.5 吋
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連接
- 藍牙規格
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- 藍牙範圍
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視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入（3.5 毫米）
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是
- USB 充電
-
是
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兼容度
- Android 系統平板電腦和智能手機
-
（使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
- iPod touch
-
第三代或以上
- iPad
-
-
iPad 1
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iPad 2
-
全新 iPad
-
iPad mini
-
有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone
-
-
iPhone 3
-
iPhone 3GS
-
iPhone 4
-
iPhone 4S
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iPhone 5
-
iPhone 5C
-
iPhone 5S
- 其他啟用藍牙的裝置
-
是
- 與
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Bluetooth 4.0 或更低版本共用
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電源
- 電池類型
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鋰聚合物（內置）
- 電池的使用時間
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6
小時
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配件
- 附配件
-
-
PC 充電使用的 USB 電線
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全球保用證
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快速安裝指南
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尺寸
- 產品尺寸（寬x深x高）
-
6.1 x 6.1 x 7.6 厘米
- 重量 (含包裝)
-
0.2
kg
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
8.1 x 9.5 x 14 厘米
- 產品重量
-
0.09
kg
包裝盒内容
格內其他項目
- PC 充電使用的 USB 電線
- 全球保用證
- 快速安裝指南
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